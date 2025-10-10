De l'autre côté de l'Atlantique, on ne jure que par la Nintendo Switch 2. C'est ce que nous apprend l'analyste chez Circana Mat Piscatella, qui vient de produire plusieurs chiffres très intéressants dans un thread publié du côté de bluesky.

Il y indique ainsi que « les ventes de Nintendo Switch 2 affichent une tendance supérieure de 77 % aux ventes de la Nintendo Switch originale sur la période » des trois premiers mois de commercialisation aux États-Unis. 2,4 millions de consoles ont ainsi été vendues aux USA sur cette période, ce qui est 5% au-dessus des trois premiers mois de ventes de la PlayStation 4 outre-Atlantique (2,2 millions d'unités), un record qui tenait depuis une décennie.