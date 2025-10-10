La dernière console de Nintendo, la Switch 2, est un succès exceptionnel. C'est ce que nous montrent ces derniers chiffres qui nous viennent des États-Unis.
Elles sont rares les consoles qui étaient aussi attendues que la Nintendo Switch 2, ce qui s'est vite ressenti dans les chiffres de vente. Car en à peine une semaine après sa sortie, plusieurs millions d'unités de la console étaient ainsi déjà écoulés à travers la planète. Et le succès ne s'est clairement pas démenti vu les nouveaux chiffres qui nous sont donnés.
La Nintendo Switch 2 fait mieux que l'originale
De l'autre côté de l'Atlantique, on ne jure que par la Nintendo Switch 2. C'est ce que nous apprend l'analyste chez Circana Mat Piscatella, qui vient de produire plusieurs chiffres très intéressants dans un thread publié du côté de bluesky.
Il y indique ainsi que « les ventes de Nintendo Switch 2 affichent une tendance supérieure de 77 % aux ventes de la Nintendo Switch originale sur la période » des trois premiers mois de commercialisation aux États-Unis. 2,4 millions de consoles ont ainsi été vendues aux USA sur cette période, ce qui est 5% au-dessus des trois premiers mois de ventes de la PlayStation 4 outre-Atlantique (2,2 millions d'unités), un record qui tenait depuis une décennie.
Une console qui porte le marché à elle seul
Autant dire qu'on a clairement devant nous un phénomène de société, capable à lui seul de renverser des tendances assez moroses. En effet, toujours selon la même source, les ventes de matériel dans les jeux vidéos ont augmenté de 32% durant le mois d'août 2025.
Or, à elles seules, « les ventes de la Nintendo Switch 2 ont permis de compenser les baisses à deux chiffres enregistrées par la PlayStation 5, la Xbox Series et la Switch. » En somme, le public n'a d'yeux que pour la Nintendo Switch 2 à l'heure actuelle. Et c'est tant mieux pour le géant japonais, qui a pour ambition d'atteindre les 15 millions de consoles vendues à travers la planète d'ici mars 2026. Y arrivera-t-il ?
