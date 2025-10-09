La console portable s'adapte à vos habitudes du quotidien. Vous pouvez facilement démarrer une partie dans les transports, sur le canapé ou lors d'une pause au bureau. L'écran LCD de 7,9 pouces, tactile et fluide, rend la navigation agréable, même pour suivre un jeu d'action ou une aventure plus calme. Le stockage de 256 Go permet de conserver plusieurs titres et sauvegardes sans devoir jongler avec des cartes mémoire.

On peut trouver que la compatibilité avec les jeux Switch 1 simplifie la transition pour ceux qui possèdent déjà une collection. Parfois, on oublie à quel point la connectivité Wifi 6 change la donne : télécharger ou jouer en ligne devient plus simple, sans coupure gênante, même dans un environnement partagé. L'autonomie et la recharge via USB-C restent pratiques pour les déplacements ou les longues soirées de jeu sans fil à la patte.