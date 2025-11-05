Lancée début juin, la Nintendo Switch 2 poursuit son excellente dynamique commerciale, à tel point que le géant nippon a pris la décision de revoir ses objectifs à la hausse.
Rappelez-vous : début juin, Nintendo commercialisait sa tant attendue Switch 2, nouvelle génération de sa console hybride lancée en 2017. Plus large, dotée d’un dock repensé, accompagnée d’un nouveau Mario Kart et de nombreuses optimisations, elle visait clairement à séduire les joueurs les plus passionnés. Après un lancement triomphal, certains redoutaient un essoufflement des ventes, mais celles-ci se maintiennent à un niveau remarquable.
Déjà plus de 10 millions de Switch 2 écoulées
Ainsi, au 30 septembre dernier, Nintendo confirme avoir expédié un total de 10,36 millions de Switch 2 dans le monde entier. À titre de comparaison, la PS5 plafonnait à 7,8 millions sur la même période, mais rappelons que la console de Sony (comme la Xbox Series X) avait alors connu une rupture de stock historique, s'étalant sur plus d'une année, contrairement à la Switch 2.
Cela n'empêche pas la Nintendo Switch 2 de s’imposer comme la console ayant franchi le cap symbolique des 10 millions d’unités écoulées en un temps record.
Côté jeux, Nintendo annonce avoir écoulé plus de 20,62 millions de jeux, avec en tête de liste évidemment Mario Kart World, et ses 9,57 millions de ventes. Pour la petite anecdote, près de 85% des ventes de Mario Kart World ont été réalisées via le bundle incluant également la machine.
Autre succès « made in Nintendo », Donkey Kong Bananza, écoulé à 3,49 millions d'unités depuis son lancement en juillet.
- Montée en gamme du design et des finitions
- Écran 7,9" (20 cm) LCD convaincant
- Performances et qualité d'image en nette hausse
Un objectif de 19 millions de ventes au 31 mars 2026 !
Pour ce qui est de la répartition, la Nintendo Switch séduit toutes les régions, avec plus de 3,68 millions de ventes en Amérique, contre 2,40 millions de ventes en Europe. Le Japon n'est pas en reste avec plus de 2,35 millions de machines écoulées.
Évidemment, un tel succès a rapidement motivé Nintendo à revoir à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Ainsi, la société nippone table désormais sur un total de 19 millions de Switch 2 vendues au 31 mars 2026, contre un objectif initial de 15 millions. Idem du côté des jeux, avec un objectif initial de 45 millions, rehaussé à 48 millions.
Enfin, Nintendo précise que la Switch originelle s'est écoulée à un peu plus de 900 000 unités sur la période, permettant à la machine de culminer à un total de 154,01 millions de ventes. La console hybride devrait très bientôt dépasser la petite Nintendo DS (154,02 millions de ventes).
Reste à savoir si elle parviendra à se hisser au niveau de la PS2, dont Sony revendique plus de 160 millions d'unités vendues.