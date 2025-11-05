Ainsi, au 30 septembre dernier, Nintendo confirme avoir expédié un total de 10,36 millions de Switch 2 dans le monde entier. À titre de comparaison, la PS5 plafonnait à 7,8 millions sur la même période, mais rappelons que la console de Sony (comme la Xbox Series X) avait alors connu une rupture de stock historique, s'étalant sur plus d'une année, contrairement à la Switch 2.

Cela n'empêche pas la Nintendo Switch 2 de s’imposer comme la console ayant franchi le cap symbolique des 10 millions d’unités écoulées en un temps record.