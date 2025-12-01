La fondation Raspberry Pi lance une toute nouvelle version de sa cinquième génération de nano-ordinateur, dotée d'un total de 1 Go de mémoire vive (RAM)… et officialise au passage une hausse des tarifs. La faute à l'IA.
Vous le savez sans doute, le marché de la RAM traverse actuellement une véritable zone de turbulences, digne des meilleurs films catastrophe. Les prix s’emballent à une vitesse affolante, comme propulsés par une fusée hors de contrôle, et la DRAM affiche par exemple une envolée spectaculaire de plus de 170% en seulement un an. Une situation explosive qui bouscule tout l’écosystème, des fabricants aux consommateurs.
Le Raspberry Pi 5 aussi en version 1 Go de RAM
Aujourd’hui, c’est la Raspberry Pi Foundation qui revient sur le devant de la scène en dévoilant un tout nouveau nano-ordinateur pensé pour les portefeuilles serrés. Le dernier-né de la gamme, le Raspberry Pi 5 équipé de 1 Go de RAM, débarque désormais au prix plancher de 45 dollars.
On y retrouve le processeur quad-core ARM Cortex A-76, cadencé à 2,4 GHz, mais désormais couplé à un seul gigaoctet de mémoire vive. Pratique, donc. Une annonce plutôt rafraîchissante dans le contexte actuel… même si elle s’accompagne de quelques nouvelles nettement moins enthousiasmantes, qui viennent tempérer cet élan d’optimisme.
Une hausse des prix sur les modèles Pi 4 et Pi 5
La fondation confirme en effet une hausse généralisée des tarifs touchant une large partie de son catalogue. En cause, une fois encore, l’explosion du prix de la mémoire LPDDR4, un phénomène que Eben Upton (qui dirige Raspberry Pi) attribue en grande partie au déploiement massif de nouvelles infrastructures liées à l’essor de l’IA.
Concrètement, les augmentations concernent les Raspberry Pi 4 (versions 4 Go et 8 Go) ainsi que le Raspberry Pi 5 (versions 2, 4, 8 et 16 Go), avec des hausses allant de 5 dollars jusqu’à 25 dollars pour le modèle 16 Go, qui voit ainsi son prix grimper de 120 à 145 dollars. Les autres variantes de la gamme, elles, restent à leurs tarifs habituels.
La fondation insiste toutefois sur le caractère temporaire de cette situation et assure vouloir revenir aux prix initiaux dès que la tempête qui secoue le marché de la RAM se sera calmée.
En attendant, si vous envisagiez d’offrir (ou de vous offrir) un Raspberry Pi pour les fêtes, il faudra accepter de dépenser un peu plus… ou choisir de patienter en espérant un retour prochain « à la normale ».