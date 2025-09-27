Il y a quelques jours, la société Raspberry Pi a donc commercialisé une nouvelle machine faisant directement suite au vieillissant Raspberry Pi 400 lancé en tout début d'année 2021 : le Pi 500+, une évolution du Pi 500 déjà disponible.

À la base du concept de Pi 500/Pi 500+, on retrouve donc la même idée que sur le Pi 400 : la création d'un ordinateur tout-en-un en plaçant un dérivé de la carte Raspberry Pi 5 au sein d'un clavier… et pas n'importe quel clavier puisque, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, la firme a décidé d'employer une version légèrement modifiée de son propre modèle Raspberry.