Raspberry Pi fait la une de l'actualité avec un ordinateur tout-en-un à la fois bien plus puissant et bien plus moderne. Un futur best-seller ?
Pratiquement cinq ans après la sortie du Pi 400, Raspberry Pi a décidé de revoir son concept d'ordinateur tout-en-un dérivé du fameux Raspberry Pi. Bien sûr, il s'agit de prendre en compte la sortie – il y a un peu plus d'un an – du Pi 5, mais vous allez voir que ce n'est pas tout.
Un Raspberry Pi 5 dans un clavier
Il y a quelques jours, la société Raspberry Pi a donc commercialisé une nouvelle machine faisant directement suite au vieillissant Raspberry Pi 400 lancé en tout début d'année 2021 : le Pi 500+, une évolution du Pi 500 déjà disponible.
À la base du concept de Pi 500/Pi 500+, on retrouve donc la même idée que sur le Pi 400 : la création d'un ordinateur tout-en-un en plaçant un dérivé de la carte Raspberry Pi 5 au sein d'un clavier… et pas n'importe quel clavier puisque, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, la firme a décidé d'employer une version légèrement modifiée de son propre modèle Raspberry.
Au sein d'un châssis de la taille d'un clavier (286 mm x 122 mm x 23 mm), se retrouve donc une carte Raspberry Pi 5, dont la forme a été refondue afin d'intégrer une connectique plus large. Il y a neuf mois, la sortie du Pi500 aura été l'occasion d'une première évolution de ce concept emprunté aux très anciennes machines comme les Commodore et autres Atari.
Pi 500 vs Pi 500+ : très nette montée en gamme
« Une première évolution », car la firme Raspberry Pi avait une autre surprise dans sa manche. Une surprise révélée il y a seulement quelques jours et dès à présente disponible en précommande, le Pi 500+.
Comme le petit « + » l'indique très clairement, c'est une évolution du Pi 500… mais une évolution dans à peu près tous les domaines : il faut bien justifier un tarif presque doublé par rapport à ce Pi 500 ! Au cœur de la bête, c'est pourtant bien le même processeur que l'on retrouve : un quad-cœur ARM Cortex-A76 cadencé à 2,4 GHz avec 2 Mo de cache L2 et 2 Mo de cache L3.
Les touches peuvent être retirées/modifiées et le SSD interne remplacé par un modèle 2280 de plus grande capacité que le 256 Go déjà synonyme de grands progrès. ©Raspberry Pi
Premier changement toutefois, la mémoire vive de la machine est doublée à 16 Go de LPDDR4X-4267. Jamais un Raspberry Pi n'avait été accompagné d'autant de mémoire vive ! Mieux, le potentiel port M.2 entraperçu sur le Pi 500 est cette fois une réalité : de base, il est peuplé par un SSD NVMe de 256 Go au format 2230, mais le port est compatible jusqu'au format 2280. Bien vu.
Pour le reste, les entrailles de la bête sont identiques à celles du Pi 500 avec ce qu'il faut de connectique sans-fil (Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0) ainsi qu'un connecteur Ethernet 1 GbE. Deux ports USB 3.0 et un port USB 2.0 sont aussi de la partie en plus du classique GPIO 40 broches, des deux ports micro-HDMI et de l'inévitable lecteur de carte micro-SD.
Là où les choses évoluent encore largement, c'est au niveau du clavier. Il n'est ici plus question de reprendre le clavier typique Raspberry, mais plutôt d'utiliser une très nette évolution. Les contacteurs employés sont ainsi des Gateron KS-33 Blue : il s'agit de switchs low-profile pour un clavier tout fin. De plus, le nombre de touches a été augmenté et le rétroéclairage est présent.
De fait, le Pi 500+ se veut bien plus moderne que son prédécesseur et, au final, compatible avec beaucoup plus de scénarios. Cela dit, c'est la moindre des choses pour une machine qui, nous l'avons dit, est aussi bien plus chère. La question qui se pose maintenant est donc de savoir si à plus ou moins 200 euros, le Raspberry Pi 500+ saura trouver son public ?