Au tour de Sony de dévoiler jeudi ses résultats financiers pour le dernier trimestre de l'année 2025. Et force est de constater que le géant nippon affiche un score solide, porté par une PS5 toujours en très grande forme malgré ses 5 ans d'âge.
Après Nintendo, qui a confirmé des ventes de Switch 2 légèrement en deçà des attentes dans certains pays, c'est donc Sony qui a mis cartes sur table, en dévoilant ses derniers résultats financiers. Et sur la période d’octobre à décembre 2025, Sony a réalisé un chiffre d’affaires de 20 milliards d’euros et dégagé un bénéfice net de 2 milliards d’euros. Ces résultats traduisent une progression de 1% des revenus et de 11% du profit par rapport à l’exercice précédent.
Les résultats de Sony boostés par la division PlayStation
Si le chiffre d’affaires de la division jeu vidéo (portée par PlayStation) s’établit à 8,70 milliards d’euros, en recul par rapport aux 9,07 milliards enregistrés un an plus tôt, la rentabilité progresse en revanche sensiblement. Le bénéfice opérationnel atteint ainsi 759,4 millions d’euros, contre 637,1 millions d’euros sur l’exercice précédent.
Des performances qui ont conduit Sony à revoir ses prévisions à la hausse pour la suite de l’année fiscale. Le groupe japonais table désormais sur un bénéfice opérationnel annuel de 2,75 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires total estimé à 25 milliards d’euros.
La PS5 aux portes des 100 millions !
Concernant la PS5, Sony confirme avoir écoulé 8 millions de consoles à l’échelle mondiale entre octobre et décembre 2025. Un volume en léger retrait par rapport aux 9,5 millions d’unités livrées sur la même période un an plus tôt, mais qui demeure particulièrement solide pour une console qui s’apprête à fêter son sixième anniversaire.
Un contexte d’autant plus notable qu’en 2026, Sony (à l’instar de Microsoft d'ailleurs) doit composer avec des tarifs de vente supérieurs à ceux pratiqués lors du lancement en 2020, une situation inédite dans l’histoire du jeu vidéo. Sur l’ensemble de l’année fiscale, le groupe vise désormais 15 millions de PS5 écoulées, sachant que 14,4 millions d’unités ont déjà été vendues à ce stade.
Au total, la PS5 affiche désormais 92,2 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Un cap qui lui permet de dépasser la PS3 et de se rapprocher progressivement des performances commerciales de la PS4.
Sony peut également se réjouir des performances côté logiciels, avec 97,2 millions de jeux PS5 et PS4 vendus sur le trimestre, soit une hausse de 1,3 million d’unités par rapport à la même période l’an dernier.
Enfin, interrogée sur une possible hausse du prix de la PS5 dans un contexte de tensions sur le marché de la mémoire vive, la directrice financière de Sony, Lin Tao, a assuré que le groupe avait d’ores et déjà sécurisé les volumes de RAM nécessaires pour maintenir la production jusqu’à la fin de l’année 2026.
Elle n’exclut toutefois pas que cette situation puisse avoir, à terme, un « certain impact » sur les prix, contrairement à Nintendo concernant sa Switch 2.
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)