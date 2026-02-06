Concernant la PS5, Sony confirme avoir écoulé 8 millions de consoles à l’échelle mondiale entre octobre et décembre 2025. Un volume en léger retrait par rapport aux 9,5 millions d’unités livrées sur la même période un an plus tôt, mais qui demeure particulièrement solide pour une console qui s’apprête à fêter son sixième anniversaire.

Un contexte d’autant plus notable qu’en 2026, Sony (à l’instar de Microsoft d'ailleurs) doit composer avec des tarifs de vente supérieurs à ceux pratiqués lors du lancement en 2020, une situation inédite dans l’histoire du jeu vidéo. Sur l’ensemble de l’année fiscale, le groupe vise désormais 15 millions de PS5 écoulées, sachant que 14,4 millions d’unités ont déjà été vendues à ce stade.