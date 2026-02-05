Cette décision n'est pas qu'un cadeau fait aux joueurs, c'est un calcul froid et pragmatique. Nintendo sait pertinemment que le véritable moteur de ses profits n'est pas la vente de matériel, mais bien l'écosystème logiciel qui l'accompagne. En bloquant le prix de la Switch 2 malgré l'explosion du coût de la mémoire vive, le constructeur cherche avant tout à maximiser le parc installé. C'est une course contre la montre : il faut mettre un maximum de consoles dans les foyers avant que la pression sur les marges ne devienne insoutenable.

Cela rappelle la stratégie de la Wii, vendue à un prix agressif pour inonder le marché, à la différence près qu'ici, Nintendo accepte potentiellement de réduire sa rentabilité unitaire immédiate. C'est un risque calculé face à un marché du semi-conducteur volatile, où la moindre pénurie peut faire basculer un bilan financier. En refusant de répercuter immédiatement la facture sur le consommateur, Nintendo s'achète la fidélité de son public et maintient l'attractivité de sa plateforme face à des concurrents nettement plus onéreux. Reste à savoir si cette digue tiendra face aux vagues successives d'augmentations que promet l'année 2026.