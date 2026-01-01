La hausse des prix de détail que nous avons tous pu constater ne se répercute pas directement sur les produits des grands constructeurs qui négocient leurs constrats d'approvisionnement sur plusieurs mois.

Cependant, dès le début du mois de décembre, des fabricants comme Dell et Lenovo avaient annoncé une hausse immédiate/prochaine des tarifs de leurs configurations. Dell a ouvert « le bal » il y a quinze jours avec une hausse entre 15 et 20 % tandis que Lenovo évoquait plutôt une hausse début 2026, comme c'est le cas aujourd'hui pour ASUS.

Connue, notamment, pour ses carte mères et cartes graphiques, ASUS est en réalité présente sur à peu près tous les secteurs d'activité des composants. Un de ses responsables – Liao Yi-Xiang – a pris la parole pour expliciter la situation et évoquer « une volatilité structurelle dans la chaîne d'approvisionnement » tout en indiquant « une pression exceptionnelle sur les coûts de composants clés ».

Liao Yi-Xiang précise que DRAM et NAND sont au cœur du problème avant d'annoncer la nouvelle : « ASUS entend procéder à un ajustement stratégique de ses prix sur certaines combinaisons de produits à compter du 5 janvier 2026 ». Il n'est pas directement indiqué quelles « combinaisons » seront touchées, mais on peut légitimement s'attendre à une hausse globale des tarifs ASUS.

ASUS ne donne pas non plus l'ampleur de la hausse décidée, mais une chose est sûre, elle ne sera pas la dernière à procéder à de tels « ajustement stratégique de ses prix ». Alors, bonne année monde de la tech !