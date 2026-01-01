Après Dell ou Lenovo, ASUS est un autre géant du monde l'informatique à officialiser une augmentation imminente des prix de l'ensemble de ses gammes de produits.
Pas question de trêve de Noël autour de la DRAM et l'appétit croissant de l'intelligence artificielle ne semble pas nous permettre d'être optimiste pour 2026 : ASUS en tout cas ne l'est pas du tout, ses prix vont augmenter.
Toujours cette inflation sur la DRAM/NAND
Juste un jour avant l'ouverture du CES 2026 de Las Vegas (du 6 au 9 janvier prochains), ASUS va procéder à ce que l'on pourrait appeler un « ajustement tarifaire » sur fond de pénurie de certains composants.
Là nouvelle n'étonnera personne alors que depuis la rentrée de septembre les prix de la DRAM ont prodigieusement augmenté et que l'inflation promet de se poursuivre sur toute l'année 2026, voire 2027. À titre d'exemple, en quelques mois, les kits de barrettes mémoire DDR5 ont doublé voire triplé de prix et cela ne chiffre qu'un seul produit concerné par cette hausse.
Aujourd'hui, la DRAM est partout aussi bien dans les barrettes mémoire que dans les smartphones, les tablettes, les cartes graphiques, les SSD… Il n'est donc pas surprenant que cette hausse se traduise par une inflation généralisée alors qu'un autre type de mémoire – la NAND utilisée notamment sur les SSD – se trouve à son tour en tension.
« Ajustement stratégique des prix »
La hausse des prix de détail que nous avons tous pu constater ne se répercute pas directement sur les produits des grands constructeurs qui négocient leurs constrats d'approvisionnement sur plusieurs mois.
Cependant, dès le début du mois de décembre, des fabricants comme Dell et Lenovo avaient annoncé une hausse immédiate/prochaine des tarifs de leurs configurations. Dell a ouvert « le bal » il y a quinze jours avec une hausse entre 15 et 20 % tandis que Lenovo évoquait plutôt une hausse début 2026, comme c'est le cas aujourd'hui pour ASUS.
Connue, notamment, pour ses carte mères et cartes graphiques, ASUS est en réalité présente sur à peu près tous les secteurs d'activité des composants. Un de ses responsables – Liao Yi-Xiang – a pris la parole pour expliciter la situation et évoquer « une volatilité structurelle dans la chaîne d'approvisionnement » tout en indiquant « une pression exceptionnelle sur les coûts de composants clés ».
Liao Yi-Xiang précise que DRAM et NAND sont au cœur du problème avant d'annoncer la nouvelle : « ASUS entend procéder à un ajustement stratégique de ses prix sur certaines combinaisons de produits à compter du 5 janvier 2026 ». Il n'est pas directement indiqué quelles « combinaisons » seront touchées, mais on peut légitimement s'attendre à une hausse globale des tarifs ASUS.
ASUS ne donne pas non plus l'ampleur de la hausse décidée, mais une chose est sûre, elle ne sera pas la dernière à procéder à de tels « ajustement stratégique de ses prix ». Alors, bonne année monde de la tech !