La question n'est donc plus de savoir si les PC de grandes marques vont augmenter, mais plutôt quand et de combien !
À moins de vivre dans une grotte depuis bientôt trois mois, vous n'êtes pas sans savoir que les prix de la DRAM, principalement, et de la NAND, dans une moindre mesure, atteignent des sommets. Et ce qui devait arriver arriva, l'inflation touche maintenant les configurations complètes.
Dell en décembre, Lenovo en janvier
Il y a exactement une semaine, nous vous précisions que, rattrapée par l'inflation que connaît la DRAM, l'entreprise OneXPlayer avait été contrainte d'augmenter le prix de sa console portable la plus puissante.
Conçue autour du Ryzen AI MAX+ 395, la OneXFly APEX est un modèle un peu particulier qui dispose dans sa version la plus musclée de 128 Go de mémoire vive. Forcément, sur un tel modèle, OneXPlayer est très exposée à la hausse que connaît la DRAM et avait donc annoncé un renchérissement de 200 à 250 dollars de son produit, et ce, peu importe la version retenue.
Nous nous en doutions, OneXPlayer n'allait être que la première d'une longue liste d'entreprises contraintes de revoir leurs tarifs et des marques beaucoup plus importantes comme Dell et Lenovo vont faire de même.
HP réfléchit à son tour
Du côté du Texas, il est question d'une augmentation des prix des machines Dell dès la mi-décembre, dans à peine une semaine donc, avec une hausse prévue entre 15 et 20 % si l'on en croit CNet.
Une information qui provient de TrendForce lequel cite plusieurs sources pour étayer ses dires : Bloomberg, Chosun Biz et Asia Business Daily. En effet, si Dell semble devoir être la première entreprise majeure à augmenter le prix de ses machines, ce ne sera pas la seule et Lenovo devrait suivre le mouvement dès le début de l'année prochaine.
Le groupe chinois aurait déjà notifié ses principaux clients d'une augmentation à venir en janvier 2026, mais sans qu'il soit encore question de l'ampleur de cette hausse. Sans doute au moins 10 %, mais rien ne dit que Dell ou Lenovo ne vont pas ensuite revoir encore leurs prix. HP pourrait être la prochaine à confirmer une hausse de ses machines, même si rien n'est encore acté.
Selon Asia Business Daily, c'est le P.–D.G. de HP qui a évoqué une potentielle augmentation : Enrique Lores a ainsi expliqué que la « seconde moitié de l'année 2026 sera particulièrement difficile » et que « les prix pourraient augmenter si le besoin s'en fait sentir ». Si Dell et Lenovo sont dans l'obligation de le faire, on voit mal HP, mais aussi Acer, Apple ASUS, Fujitsu, LG ou Toshiba être épargnés.