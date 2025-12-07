Il y a exactement une semaine, nous vous précisions que, rattrapée par l'inflation que connaît la DRAM, l'entreprise OneXPlayer avait été contrainte d'augmenter le prix de sa console portable la plus puissante.

Conçue autour du Ryzen AI MAX+ 395, la OneXFly APEX est un modèle un peu particulier qui dispose dans sa version la plus musclée de 128 Go de mémoire vive. Forcément, sur un tel modèle, OneXPlayer est très exposée à la hausse que connaît la DRAM et avait donc annoncé un renchérissement de 200 à 250 dollars de son produit, et ce, peu importe la version retenue.

Nous nous en doutions, OneXPlayer n'allait être que la première d'une longue liste d'entreprises contraintes de revoir leurs tarifs et des marques beaucoup plus importantes comme Dell et Lenovo vont faire de même.