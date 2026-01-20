Samsung a annoncé en Corée les prix de ses différents modèles de Galaxy Book 6 Pro / Ultra. Sans surprise, ces derniers sont revus (nettement) à la hausse par rapport à ceux des Galaxy Book 5 Pro / Ultra l'année dernière… et à moins d'un miracle, cette dynamique devrait très bientôt concerner le marché français.
Près de 400 euros d'augmentation sur certains modèles. C'est ce à quoi vous devez vous préparer si vous aviez en tête d'acheter un Galaxy Book 6 Pro / Ultra lors de sa sortie en France. Une grille tarifaire officialisée par Samsung en Corée, deux semaines environ après la fin du CES où ces nouveaux modèles ont été annoncés, nous donne en effet une première idée du prix des PC portablesde nouvelle génération signés Samsung… et sans surprise, le géant coréen préfère faire flamber les prix que rogner sur ses marges.
La pénurie de RAM est passée par là…
En l'occurrence, la grille en question affiche les tarifs coréens de ces nouveaux Galaxy Book équipés de processeurs Intel Core Ultra de série 3 "Panther Lake".
Décliné en deux moutures de 14 et 16 pouces, le Galaxy Book 6 Pro est ainsi affiché à 3 410 00 et 3 510 000 de wons suivant la taille d'écran choisie, c'est-à-dire entre 1 967 et 2 024 euros (hors taxes), respectivement, pour la configuration de base. Pour ce prix, l'appareil regroupe notamment un Core Ultra X7, 32 Go de RAM et 1 To de SSD.
Le Galaxy Book 6 Ultra, nouveau fleuron de Samsung, reprend la même approche, mais avec cette fois un Core Ultra 7 "non X" assorti d'une carte graphique dédiée GeForce RTX 5060 ou 5070 en fonction du modèle choisi, et pour des tarifs de
4 630 000 et 4 930 000 wons respectivement, soit
2 671 et 2 844 euros (hors taxes) une fois la conversion faite.
Samsung n'est pas seul à augmenter ses prix
Pour comparaison, le Galaxy Book 5 Pro avait été lancé en Corée à un prix de départ de 2 808 000 wons l'an passé, soit 1 619 euros en prix de départ. Face à lui, le Galaxy Book 6 Pro devrait donc subir une hausse de prix de 348 euros, sans compter les taxes. Une fois ces dernières ajoutées, et si Samsung se contente de porter les tarifs coréens en France sans traitement de faveur, on peut donc s'attendre à une hausse de prix avoisinant les 400 euros par rapport au modèle précédent, dans cet exemple précis.
Globalement, Samsung semble se caler sur une hausse de prix généralisée d'environ 20% face à sa précédente génération de PC portables. Du moins si l'on s'en tient uniquement aux tarifs de départ annoncés par la firme en Corée. Il faut en effet s'attendre à des prix encore plus importants sur les configurations équipées de plus de mémoire vive ou d'une grande quantité de stockage.
Évidemment , la pénurie de RAM n'est pas étrangère à cette envolée tarifaire. On sait d'ailleurs que HP et ASUS, entre autres, ont eux aussi indiqué soit des quantités de mémoire vive réduites sur certains modèles, soit des hausses de prix. Une situation à laquelle nous allons vraisemblablement devoir nous habituer tout au long de 2026 et par la suite.
Notons enfin que les Samsung Galaxy Book 6 Pro / Ultra devraient arriver sur le marché coréen le 27 janvier prochain. Nul doute que le lancement français interviendra rapidement après, potentiellement à l'issue du MWC 2026.