Pour comparaison, le Galaxy Book 5 Pro avait été lancé en Corée à un prix de départ de 2 808 000 wons l'an passé, soit 1 619 euros en prix de départ. Face à lui, le Galaxy Book 6 Pro devrait donc subir une hausse de prix de 348 euros, sans compter les taxes. Une fois ces dernières ajoutées, et si Samsung se contente de porter les tarifs coréens en France sans traitement de faveur, on peut donc s'attendre à une hausse de prix avoisinant les 400 euros par rapport au modèle précédent, dans cet exemple précis.

Globalement, Samsung semble se caler sur une hausse de prix généralisée d'environ 20% face à sa précédente génération de PC portables. Du moins si l'on s'en tient uniquement aux tarifs de départ annoncés par la firme en Corée. Il faut en effet s'attendre à des prix encore plus importants sur les configurations équipées de plus de mémoire vive ou d'une grande quantité de stockage.

Évidemment , la pénurie de RAM n'est pas étrangère à cette envolée tarifaire. On sait d'ailleurs que HP et ASUS, entre autres, ont eux aussi indiqué soit des quantités de mémoire vive réduites sur certains modèles, soit des hausses de prix. Une situation à laquelle nous allons vraisemblablement devoir nous habituer tout au long de 2026 et par la suite.

Notons enfin que les Samsung Galaxy Book 6 Pro / Ultra devraient arriver sur le marché coréen le 27 janvier prochain. Nul doute que le lancement français interviendra rapidement après, potentiellement à l'issue du MWC 2026.