« Grâce à des leçons vidéo sur les téléviseurs Samsung, l’apprentissage d’un instrument s’intègre naturellement dans la vie quotidienne et aide les joueurs à atteindre leurs objectifs plus rapidement », explique Hun Lee, vice-président exécutif de division Visual Display (VD) chez Samsung Electronics.

L’objectif bien sûr est d’offrir ici une expérience d’utilisation nettement plus confortable, en permettant aux utilisateurs d’afficher les informations directement sur un grand écran, plutôt que de se limiter à un smartphone, un écran d'ordinateur ou une tablette. Et pour répondre à la question que vous vous posez, non, Fender Play n'est pas une application 100% gratuite.

Après une période d’essai gratuite de 14 jours, l’application bascule vers un modèle par abonnement, proposé en formule mensuelle ou annuelle. Les tarifs s’échelonnent d’une dizaine d’euros par mois à 165 euros par an.

Samsung confirme que l'application Fender Play sera disponible sur les téléviseurs Samsung de 2025, ainsi que sur les modèles ultérieurs, et ce, dans une cinquantaine de pays à travers les Amériques, l’Europe, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud.