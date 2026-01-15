Et si votre Smart TV Samsung vous apprenait à jouer de la guitare ? C'est l'objectif d'une application dédiée, disponible désormais directement sur certains téléviseurs de la marque.
Marque mythique du rock, Fender ne se contente plus d’amplifier les scènes. Après le lancement récent d’un casque audio sans fil grand public, le fabricant américain est également présent dans le numérique. Avec une application dédiée, Fender aide déjà les musiciens en herbe à apprendre à jouer de la guitare, simplement, et sans solfège préalable complexe inutile. Une application disponible sur smartphones, sur tablettes… et bientôt sur les téléviseurs Samsung.
Branchez la guitare , chantez les guitares !
En effet, la marque coréenne n'est pas peu fière d'annoncer aujourd'hui un partenariat mondial exclusif avec Fender, afin de proposer « la première édition télévisée mondiale de Fender Play » sur les téléviseurs Samsung dans le courant du premier semestre 2026.
Face à leur TV, les musiciens en herbe ont ainsi la possibilité de suivre un parcours pédagogique dédié à quatre instruments : guitare électrique, guitare acoustique, basse et ukulélé.
La plateforme propose également des cours à la demande, adaptés au niveau de chaque musicien, avec un large catalogue de leçons progressives construites autour de morceaux populaires, sans oublier des sessions Jam, pour jouer avec un groupe complet.
Où ? Combien ?
« Grâce à des leçons vidéo sur les téléviseurs Samsung, l’apprentissage d’un instrument s’intègre naturellement dans la vie quotidienne et aide les joueurs à atteindre leurs objectifs plus rapidement », explique Hun Lee, vice-président exécutif de division Visual Display (VD) chez Samsung Electronics.
L’objectif bien sûr est d’offrir ici une expérience d’utilisation nettement plus confortable, en permettant aux utilisateurs d’afficher les informations directement sur un grand écran, plutôt que de se limiter à un smartphone, un écran d'ordinateur ou une tablette. Et pour répondre à la question que vous vous posez, non, Fender Play n'est pas une application 100% gratuite.
Après une période d’essai gratuite de 14 jours, l’application bascule vers un modèle par abonnement, proposé en formule mensuelle ou annuelle. Les tarifs s’échelonnent d’une dizaine d’euros par mois à 165 euros par an.
Samsung confirme que l'application Fender Play sera disponible sur les téléviseurs Samsung de 2025, ainsi que sur les modèles ultérieurs, et ce, dans une cinquantaine de pays à travers les Amériques, l’Europe, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud.