Au CES 2026, la marque Fender officialise son premier casque sans-fil modulable destiné au grand public, et entend bien concurrencer son rival Marshall sur la scène rock.

Fender vient défier le rival Marshall sur le marché des casques audio sans-fil à tendance "rock" ©Fender
Depuis quelques années déjà, Marshall dispose d'un catalogue composé de diverses enceintes Bluetooth et autres casques audio sans-fil dédiés au grand public, pour le plus grand bonheur des fans de rock. En 2026, c'est l'autre marque emblématique, Fender, qui va étoffer son offre, avec notamment un premier casque audio circum-aural Bluetooth : MIX.

Un casque audio sans-fil aussi chez Fender

Pas de design marqué pour ce premier casque Bluetooth (compatible Bluetooth 5.3) signé Fender (contrairement à Marshall), avec un modèle somme toute classique et discret, équipé de transducteurs en graphène de 40 mm.

Le petit dongle USB vient se ranger directement sous l'un des coussinets. ©Fender
La réduction active du bruit (ANC) est bien de la partie ici et le casque a évidemment vocation à être appairé avec un smartphone ou tout autre périphérique compatible. Un micro est de la partie pour la section appel, tandis qu'une entrée jack 3,5 mm permet encore et toujours d'utiliser un bon vieux câble si besoin.

Petit plus intéressant pour les férus d'audio : le Fender MIX est livré avec un petit dongle USB-C (qui vient se dissimuler sous l'un des coussinets), qui va notamment permettre la diffusion audio lossless, en plus d'une latence réduite, toujours appréciable pour la vidéo et/ou les jeux vidéo.

Conception modulaire et autonomie XXL

La marque présente ce casque comme un modèle à conception modulaire. En d'autres termes, il a été pensé pour que plusieurs composants puissent être démontés et changés individuellement, sans difficulté. Parmi eux figure notamment la batterie, dont le remplacement est possible.

Un look somme toute "classique" pour ce casque Fender MIX. ©Fender

Cette approche vise à allonger la durée d’utilisation du produit, à limiter l’obsolescence prématurée et à rendre les opérations de maintenance ou de réparation plus simples et plus accessibles.

Pour ce qui est de l'autonomie, Fender annonce jusqu'à 52 heures d'écoute avec réduction de bruit activée, et jusqu'à 100 heures sans ANC.

Côté disponibilité, le casque Fender MIX devrait arriver dans les échoppes américaines dans les prochains mois, avec un prix de vente d'ores et déjà fixé à 299 dollars. Plusieurs coloris seront de la partie, à savoir Blanc, Noir, Vert, Pâle, Rose et Bleu.

