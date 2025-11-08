Côté endurance, Marshall frappe fort en offrant plus de 20 heures d’autonomie, une recharge rapide en USB-C, et surtout une certification IP67, qui la rend aussi à l’aise dans un salon que sur une plage ou au bord d’une piscine. L’application Marshall Bluetooth permet par ailleurs d’ajuster les graves et aigus à la volée, tandis que la fonction Stack Mode autorise le couplage de plusieurs enceintes pour créer une véritable muraille sonore.



En somme, c’est une enceinte nomade qui sonne comme une vraie enceinte de salon. Et à moins de 300 €, difficile de trouver un meilleur compromis entre caractère sonore et polyvalence.