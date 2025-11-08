On les emporte partout, on les pose sur la table du salon, on les glisse dans un sac pour les soirées d’été… Les enceintes Bluetooth sont devenues les stars de nos écoutes nomades. Et en 2025, elles ont clairement franchi un nouveau cap : plus puissantes, plus endurantes, parfois même plus intelligentes, tout en gardant ce côté pratique et instinctif qu’on aime tant.
Le son est ample, homogène et conserve cette signature Marshall : des médiums riches, une belle présence des voix et des basses pleines, sans excès. […] À ce niveau de prix, difficile de lui trouver une vraie rivale : la Middleton II allie puissance, équilibre et élégance comme peu d’autres.
Cette année, une enceinte a su faire l’unanimité à la rédaction. En mêlant caractère, puissance et équilibre : la Marshall Middleton II parvient à décrocher le Clubic Award 2025 de la meilleure enceinte Bluetooth.
🛡️En 2025, la question ne se pose plus : vous devez vous protéger des arnaques en ligne ! Rejoignez les millions d'utilisateurs d'Avast et renforcez votre défense contre les cybermenaces d'aujourd'hui. Téléchargez dès maintenant Avast Antivirus Gratuit, obtenez des conseils à l'aide de notre nouvel Assistant IA et déjouez les arnaques en ligne.
(offre partenaire)
Marshall Middleton II : le son rock dans un format voyage
Avec son design signature en cuir grainé, sa grille métallique et son logo doré iconique, la Marshall Middleton II assume pleinement son héritage. Mais derrière ce look vintage se cache une vraie bête de scène.
La marque britannique a peaufiné sa recette : deux tweeters, deux woofers, quatre amplis de 15 watts et une architecture True Stereophonic repensée pour offrir une scène sonore plus ample et mieux équilibrée. Au final, on obtient un son puissant, suffisamment précis et immersif.
Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, elle n’est pas qu’une brute.
La Middleton II a gagné en subtilité et propose des médiums mieux définis, des aigus plus propres, alors que les basses conservent cette rondeur caractéristique sans jamais saturer.
Côté endurance, Marshall frappe fort en offrant plus de 20 heures d’autonomie, une recharge rapide en USB-C, et surtout une certification IP67, qui la rend aussi à l’aise dans un salon que sur une plage ou au bord d’une piscine. L’application Marshall Bluetooth permet par ailleurs d’ajuster les graves et aigus à la volée, tandis que la fonction Stack Mode autorise le couplage de plusieurs enceintes pour créer une véritable muraille sonore.
En somme, c’est une enceinte nomade qui sonne comme une vraie enceinte de salon. Et à moins de 300 €, difficile de trouver un meilleur compromis entre caractère sonore et polyvalence.
Bref, la Marshall Middleton II n’est pas la plus connectée, ni la plus "techno" du lot, mais c’est justement ce qui fait sa force. Elle va droit à l’essentiel, avec un son magistral, une construction solide et une personnalité unique.
Elle a séduit la rédaction par sa musicalité équilibrée, sa puissance maîtrisée et sa polyvalence d’usage, aussi convaincante en intérieur qu’en extérieur. C’est l’enceinte qu’on emmène partout sans se poser de question, parce qu’elle a du coffre, du style, et qu’elle ne faiblit jamais, même à plein volume.
- Son détaillé et équilibré, avec diffusion 360°
- Beaucoup de puissance
- Ergonomie intuitive et complète
- Construction premium
- Entrée analogique, Bluetooth Multipoint et Auracast, microphone intégré
- Petit manque de percussion dans les graves
- Effet stéréo très léger
- Application plutôt pauvre
Les autres enceintes Bluetooth qui ont marqué 2025
Si la Middleton II s’impose comme la référence du son nomade cette année, elle n’était pas seule à briller. Les concurrentes ont aussi beaucoup évolué, chacune dans son style : entre design original, basses XXL ou fonctionnalités connectées, le segment reste plus riche que jamais.
- Son équilibré et assez détaillé
- Bonne extension dans les basses, sans excès
- Compatibilité LE Audio/Auracast
- Fonctionnement USB Audio
- Certification IP68
- Représentation mono, scène sonore assez restreinte
- Distorsion à haut volume
- Pas de microphones (pas de mode mains-libres)
- Pas d'entrée analogique
- Design mat et soyeux
- Résistance aux chocs et à l'eau
- Belle cohérence du son à volume modéré
- App bien ficelée
- Bande lumineuse, sexy et pas tapageuse
- Distorsion à fort volume
- Une lanière extensible un peu cheap
- Trop volumineuse pour les voyages
- Bon équilibre général
- Extension dans les basses
- Construction sérieuse (IP67) et sangle de transport
- Microphones intégrés
- Dynamique à haut volume
- Des débordements dans les extrêmes
- Son peu immersif (mono, directivité resserrée)
- Pas d'entrée filaire, pas de LE Audio