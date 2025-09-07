Airy Sports TWS 2 : des intras qui n'ont pas peur de mouiller le maillot

Pour les fondus de l'effort en musique, Teufel revoit ses écouteurs sans fil Airy Sports TWS. Au menu de cette deuxième itération : la réduction active du bruit et un mode transparence pour doser son isolement, ainsi qu’un transducteur de 10 mm revu pour une restitution plus nette et plus de basses. La certification IPX4 (contre IPX3 précédemment) les met à l'abri de la transpiration et de l'humidité ambiante, tandis que les crochets d’oreille gagnent en souplesse et en ergonomie pour les longues séances de sport.

Côté style, on voit aussi arriver de nouvelles couleurs comme un bleu roi et un vert turquoise en plus des classiques finitions noires et blanches. Enfin, le boîtier est désormais plus compact que la génération précédente. Comptez environ 120-150€ pour une disponibilité d'ici à la fin de l'année.