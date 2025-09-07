À Berlin, la nuit pulse encore quand les rideaux de l’IFA se referment. Teufel, enfant de la capitale techno, y a dévoilé en marge du salon une salve d’enceintes et d’écouteurs taillés pour tous les terrains. Voici ce qu’il fallait retenir de ces annonces.
Motiv Go 2 : une enceinte compacte chic, connectée comme on aime
Teufel peaufine sa compacte enceinte Bluetooth lifestyle. La Motiv Go 2 adopte un design de commandes repensé : boutons et voyants LED migrent sur le dessus, pour des interactions plus évidentes sur le coin d’un bureau ou d’une table basse.
Sous le capot, on retrouve du Bluetooth 5.3 (avec nouveau codec AAC) et la possibilité de chaîner sans fil plusieurs enceintes grâce aux fonctions Party Link. La Motiv Go 2 est compatible avec l’app Teufel Go (égaliseur, autonomie de la batterie, etc.) et introduit un port USB Type-C latéral à double fonction : recharge et carte son (pratique par exemple pour sortir un son plus qualitatif d'un laptop). Niveau look, une teinte Soft Lavender (violet) rejoint les Night Black (noir) et Silver White (blanc gris). Comptez environ 230-250€, pour une disponibilité au 4e trimestre 2025.
Airy Sports TWS 2 : des intras qui n'ont pas peur de mouiller le maillot
Pour les fondus de l'effort en musique, Teufel revoit ses écouteurs sans fil Airy Sports TWS. Au menu de cette deuxième itération : la réduction active du bruit et un mode transparence pour doser son isolement, ainsi qu’un transducteur de 10 mm revu pour une restitution plus nette et plus de basses. La certification IPX4 (contre IPX3 précédemment) les met à l'abri de la transpiration et de l'humidité ambiante, tandis que les crochets d’oreille gagnent en souplesse et en ergonomie pour les longues séances de sport.
Côté style, on voit aussi arriver de nouvelles couleurs comme un bleu roi et un vert turquoise en plus des classiques finitions noires et blanches. Enfin, le boîtier est désormais plus compact que la génération précédente. Comptez environ 120-150€ pour une disponibilité d'ici à la fin de l'année.
Boomster 4 : la radio-enceinte nomade muscle son autonomie
Icône du catalogue de l'Allemand, la Boomster revient en 4e génération et coche toutes les cases d’une enceinte tout-terrain : son stéréo inchangé avec la signature sonore Teufel, connectique USB Type-C, Bluetooth avec codecs AAC et aptX HD, possibilité d'ajuster les aigus en plus des basses et une autonomie portée à 23 heures à 70 dB pour couvrir un week-end éloigné de toute prise de courant.
Les réglages audio gagnent en finesse (passage des paliers de volume de 16 à 32), les mémoires de stations de radio s’étoffent pour zapper plus vite, et la palette couleur s’agrémente de nouvelles couleurs comme le Mint Green (vert pastel) et Moon Grey (blanc), en plus de l’incontournable Night Black (noir). L’addition ? Prévoyez environ 350-370€ avec une sortie prévue au dernier trimestre 2025.
Studio 5X : du Berghain au home studio, la même rigueur
Teufel remet l’église au milieu du village audiophile avec les enceintes Studio 5X, des modèles actifs à 3 voies et à haut-parleur coaxial. L’idée : un rendu linéaire, des transitoires propres et un grand chevauchement dynamique… Bref, tout pour ceux qui privilégient une qualité d'écoute sans chichi ni flatterie. Les enceintes intègrent en leur dos des réglages complets pour adapter la réponse à la pièce ; une version Studio 5X BT ajoute même la compatibilité Bluetooth pour s'affranchir de tout câble.
Signalons aussi la possibilité de relier les deux enceintes avec un cordon réseau RJ45 pour une liaison numérique optimale. Il faudra toutefois être patient pour les voir arriver sur le marché : les enceintes Studio 5X ne seront pas disponibles à la vente avant le début de l’année prochaine, à un prix indicatif autour de 500-550€ (la paire, of course !).