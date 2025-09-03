Une soirée son et lumière dans votre jardin, ça vous tente ? La JBL PartyBox 720 fait les deux, avec une puissance audio solide, et une connectivité riche et variée. En plus, elle est certifiée IPX4, que demander de mieux ?
JBL présente sa nouvelle enceinte Bluetooth PartyBox 720, un modèle polyvalent mais surtout puissant, qui peut servir pour tous les événements. Dotée d’une puissance de 800 watts RMS, elle intègre la technologie JBL Pro Sound ainsi qu’un système d’optimisation sonore basé sur l’intelligence artificielle. Cette technologie, AI Sound Boost, ajusterait en temps réel la qualité audio selon le volume.
Une grosse puissance audio et un rétro-éclairage RGB
Après avoir présenté la Grip, une petite enceinte abordable, JBL présente un modèle bien plus imposant. La PartyBox 720 promet un son équilibré et de qualité, même avec un volume élevé. Elle est équipée de deux woofers de 23 cm et de deux tweeters de 3 cm, offrant des basses profondes et des aigus clairs. Avec sa technologie AI Sound Boost, l’enceinte limiterait les distorsions et maintiendrait une qualité sonore constante, quel que soit le niveau d’écoute selon le fabricant.
La fonction Auracast permet également de connecter plusieurs enceintes compatibles entre elles. Ainsi, vous pouvez créer une configuration stéréo ou un système multi-enceintes.
Pour aller avec une telle puissance audio, la PartyBox 720 propose un système d’éclairage dynamique. Les effets lumineux, tels que des motifs étoilés ou stroboscopiques, s’adapteraient automatiquement au rythme de la musique. L’utilisateur peut personnaliser ces réglages, ainsi que les paramètres audio, via l’application dédiée JBL PartyBox.
Une bonne autonomie… en option
La PartyBox 720 a été conçue pour être facilement transportable, grâce à une poignée ergonomique et des roues renforcées. Elle est également compatible avec des batteries amovibles (JBL Battery 600, vendues séparément), offrant jusqu’à 15 heures d’autonomie.
Une charge rapide de 10 minutes permet de profiter de 2 heures d'utilisation. De plus, elle est certifiée IPX4, ce qui la protège des éclaboussures.
La PartyBox 720 dispose d’une entrée Combo Jack-XLR, permettant de connecter divers appareils audio, comme des micros, des guitares ou des platines DJ. Deux entrées XLR sont également disponibles pour une utilisation professionnelle ou amateur.
Prix et disponibilité
La JBL PartyBox 720 sera commercialisée à partir du 1er octobre 2025, au prix de 899,99€, sur le site officiel de la marque. Les batteries, en option, se fixent dans deux emplacements prévus à cet effet. Le prix d'une batterie avec boitier de charge est de 129,99€ sur le site du constructeur.