Après avoir présenté la Grip, une petite enceinte abordable, JBL présente un modèle bien plus imposant. La PartyBox 720 promet un son équilibré et de qualité, même avec un volume élevé. Elle est équipée de deux woofers de 23 cm et de deux tweeters de 3 cm, offrant des basses profondes et des aigus clairs. Avec sa technologie AI Sound Boost, l’enceinte limiterait les distorsions et maintiendrait une qualité sonore constante, quel que soit le niveau d’écoute selon le fabricant.