Marshall nous avait déjà surpris il y a quelques mois avec l’Heston 120, sa première (et très premium) barre de son, le constructeur continue d’étoffer son catalogue. Avec la Bromley 750, la marque se lance en effet dans le segment des enceintes dites festives, à savoir des modèles imposants mais transportables et résistants aux éléments, proposant un maximum de puissance sonore et des fonctions spécifiques (entrées analogiques, lumières, etc…).
- Marshall lance la Bromley 750, une enceinte festive haut de gamme avec 500 W de puissance sonore.
- Elle offre une connectivité complète, incluant Bluetooth 5.3 avec LE Audio et plusieurs entrées pour instruments et microphones.
- L'enceinte est conçue pour une utilisation extérieure, avec une certification IP54 et une batterie remplaçable offrant jusqu'à 40 heures d'autonomie.
S’appuyant évidemment sur le design iconique Marshall, la Bromley est un modèle pour le moins haut de gamme, comptant sur une construction premium, de nombreux réglages (avec interface à boutons), mais avant tout sur une architecture sonore pour le moins ambitieuse. Outre la présence de 8 haut-parleurs, cette enceinte affiche une puissance d’amplification totale de 500 W.
23,9 kg de rock
Avec ses 652 × 413 × 355 mm pour 23,9 kg sur la balance, la Marshall Bromley 750 n’est certes pas l’enceinte festive la plus impressionnante du marché, mais elle se classe parmi les modèles déjà sérieux. Le constructeur a heureusement pensé à tout, en intégrant à la fois des roulettes et des poignées pour les déplacements.
Côté construction, nous retrouvons évidemment la patte Marshall. Intégralement noire, ce modèle est en partie recouvert du fameux revêtement en similicuir texturé des produits grand-public de la marque, le reste étant divisé entre les grilles avant et arrière (abritant la plupart des enceintes) et les éléments de protections pour les arêtes et les coins. Pour ce qui est de la protection justement, Marshall se classe dans la moyenne, en proposant une certification IP54 (poussières et projection d’eau). Nous pouvons saluer également l’utilisation de matériaux recyclés, mais surtout l’intégration d’une batterie remplaçable.
Lumières, connectique complète, et Auracast
Modèle résolument moderne, la Marshall Bromley 750 ne fait pas l’impasse sur la connectivité et les connectiques. Pour le Bluetooth, l’enceinte dispose d’une puce 5.3 compatible LE Audio, y compris avec le standard de diffusion Auracast. Les entrées filaires ne sont pas en reste : entrée et sortie ligne jack 3,5 mm, entrée numérique USB-C, entrée ligne RCA, 2 entrées combo XLR/Jack 6,35 mm pour instruments ou microphones.
Enceinte festive oblige, la Bromley accueille également un ensemble de leds programmables, ici disposées sous forme de matrice.
L’interface intégrée, évidemment représentés par un ensemble de boutons mêlant le noir et le laiton, donne un accès à tous les contrôles : volume, source, réglage des basses et aigus, volume des entrées, modes sonores, modes lumineux, etc… Aucun mot en revanche sur une éventuelle compatibilité avec l’application Marshall Bluetooth.
Puissance à 360°
À l’instar d’une Middleton II, certes bien plus petite, la Marshall Bromley 750 affiche une dispersion à 360° du son, cela en intégrant les haut-parleurs de manière symétrique. Nous avons ainsi droit à 2 larges woofers de 25,4 cm pour les basses, 2 haut-parleurs de médiums de 13,3 cm, 2 tweeters de 2,54 cm pour les aigus, et 2 tweeters supplémentaires de 2 cm. Ces systèmes de "doubles tweeters" sont orientés vers le plafond, afin d’offrir (selon Marshall) une meilleure projection du son. Deux modes sonores sont accessibles : Loud, qui exploite au maximum la puissance du produit, et Dynamic, pour une puissance plus modérée.
Pour l’amplification, la marque voit les choses en grand : 2 amplificateurs classe D de 100 W (chacun) pour les woofers, 2 amplificateurs classe D de 50 W pour les médiums, et 4 amplificateurs classe D de 50 W pour les tweeters. Le tout est propulsé par une large batterie, capable de tenir 40 h. L’appareil est rechargeable via son câble secteur (3 h 30 pour une recharge complète). En outre, son port USB-C peut également servir en tant que chargeur externe.
Disponible dès maintenant en précommande, pour une sortie le 23 septembre, la Marshall Bromley 750 est annoncée à 999 euros.