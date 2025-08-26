Côté construction, nous retrouvons évidemment la patte Marshall. Intégralement noire, ce modèle est en partie recouvert du fameux revêtement en similicuir texturé des produits grand-public de la marque, le reste étant divisé entre les grilles avant et arrière (abritant la plupart des enceintes) et les éléments de protections pour les arêtes et les coins. Pour ce qui est de la protection justement, Marshall se classe dans la moyenne, en proposant une certification IP54 (poussières et projection d’eau). Nous pouvons saluer également l’utilisation de matériaux recyclés, mais surtout l’intégration d’une batterie remplaçable.