Le design de la JBL Grip se veut "énergique" selon la marque. L'enceinte a un logo JBL positionné à la verticale et elle est disponible en sept teintes de couleurs. Le noir ou le blanc sont disponibles, mais on retrouve des options moins sobres, avec du violet, du bleu, du rouge, du rose ou encore un ton camouflage. La conception de cette Grip est réalisée en plastique recyclé.