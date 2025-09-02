Jusqu'à 14 heures d'autonomie, une certification IP68 et un format compact, l'enceinte JBL Grip a tout pour nous séduire. Pour la rentrée, le fabricant présente sa nouvelle enceinte Bluetooth à moins de 100€.
JBL a présenté sa nouvelle enceinte sans fil, la JBL Grip. Cette nouvelle enceinte Bluetooth ultra-portable destinée à s’adapter à divers usages, tant en intérieur qu’en extérieur. Ce modèle vient compléter la gamme d’enceintes portables de la marque, avec ici une version costaude, qui peut résister à bien des aléas de la vie.
Une enceinte design, compacte et robuste
Le design de la JBL Grip se veut "énergique" selon la marque. L'enceinte a un logo JBL positionné à la verticale et elle est disponible en sept teintes de couleurs. Le noir ou le blanc sont disponibles, mais on retrouve des options moins sobres, avec du violet, du bleu, du rouge, du rose ou encore un ton camouflage. La conception de cette Grip est réalisée en plastique recyclé.
Son look vertical n'est pas nouveau chez JBL, mais cette nouvelle enceinte est dotée d’une certification IP68. Elle est donc est étanche, résistante à la poussière et aux chocs, ce qui la rend adaptée aux activités en plein air, comme le vélo, le kayak ou les randonnées. Un crochet intégré permet de l’accrocher facilement à un sac à dos ou à d’autres supports, facilitant son transport.
Performances audio et fonctionnalités
Avec une puissance de 16 watts et la technologie AI Sound Boost, la Grip promet des basses profondes et un son dynamique, sans distorsion. Il est possible de coupler deux enceintes en stéréo ou d’en relier plusieurs via la technologie Auracast, pour une expérience audio plus immersive. L’autonomie annoncée est de 12 heures en utilisation continue, avec une extension possible de 2 heures grâce au mode Playtime Boost.
L’enceinte intègre également un éclairage d’ambiance à l’arrière, personnalisable via l’application JBL Portable. Les utilisateurs peuvent ajuster les couleurs et l’intensité de la lumière, en fonction de leurs préférences ou de l’ambiance musicale.
Disponibilité et prix
La JBL Grip est disponible dès à présent sur le site officiel de JBL, au prix de 99,99€, ainsi que sur Amazon et chez certains revendeurs.