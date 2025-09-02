Jusqu'à 14 heures d'autonomie, une certification IP68 et un format compact, l'enceinte JBL Grip a tout pour nous séduire. Pour la rentrée, le fabricant présente sa nouvelle enceinte Bluetooth à moins de 100€.

JBL Grip
Grip noir
Grip camouflage
Grip blanc
Grip violet
Grip rouge
Grip bleu

JBL a présenté sa nouvelle enceinte sans fil, la JBL Grip. Cette nouvelle enceinte Bluetooth ultra-portable destinée à s’adapter à divers usages, tant en intérieur qu’en extérieur. Ce modèle vient compléter la gamme d’enceintes portables de la marque, avec ici une version costaude, qui peut résister à bien des aléas de la vie.

Une enceinte design, compacte et robuste

Le design de la JBL Grip se veut "énergique" selon la marque. L'enceinte a un logo JBL positionné à la verticale et elle est disponible en sept teintes de couleurs. Le noir ou le blanc sont disponibles, mais on retrouve des options moins sobres, avec du violet, du bleu, du rouge, du rose ou encore un ton camouflage. La conception de cette Grip est réalisée en plastique recyclé.

La JBL Grip tient aisément dans la main. ©JBL
Son look vertical n'est pas nouveau chez JBL, mais cette nouvelle enceinte est dotée d’une certification IP68. Elle est donc est étanche, résistante à la poussière et aux chocs, ce qui la rend adaptée aux activités en plein air, comme le vélo, le kayak ou les randonnées. Un crochet intégré permet de l’accrocher facilement à un sac à dos ou à d’autres supports, facilitant son transport.

La Grip est disponible en 7 couleurs différentes. ©JBL
Performances audio et fonctionnalités

Avec une puissance de 16 watts et la technologie AI Sound Boost, la Grip promet des basses profondes et un son dynamique, sans distorsion. Il est possible de coupler deux enceintes en stéréo ou d’en relier plusieurs via la technologie Auracast, pour une expérience audio plus immersive. L’autonomie annoncée est de 12 heures en utilisation continue, avec une extension possible de 2 heures grâce au mode Playtime Boost.

Le rétroéclairage au dos ajoute un peu de cachet, bien que ça soit gadget. ©JBL

L’enceinte intègre également un éclairage d’ambiance à l’arrière, personnalisable via l’application JBL Portable. Les utilisateurs peuvent ajuster les couleurs et l’intensité de la lumière, en fonction de leurs préférences ou de l’ambiance musicale.

Disponibilité et prix

La JBL Grip est disponible dès à présent sur le site officiel de JBL, au prix de 99,99€, ainsi que sur Amazon et chez certains revendeurs.