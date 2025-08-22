Très sobre, surtout dans sa version noire, la Middleton II affiche certes un châssis en polymère tout ce qu’il y a de classique, mais celui-ci est intégralement recouvert par un épais cerclage de silicone/caoutchouc texturé (imitant le Tolex), offrant une protection contre les chocs, ainsi que par une grille métallique à l’avant et une grille à l’arrière. En outre, le cerclage en silicone est accompagné par des petits patins, venant stabiliser l’enceinte tout en la découplant encore davantage de la surface sur laquelle elle repose. Enceinte baroudeuse oblige, nous avons droit à une certification IP67, synonyme de résistance aux poussières fines et aux immersions.