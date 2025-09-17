Bang & Olufsen revisite sa plus petite enceinte Bluetooth avec une troisième génération qui évolue doucement. Toujours aussi compacte et élégante, la Beosound A1 Gen 3 mise sur une fabrication plus responsable, une meilleure autonomie et une expérience d’usage peaufinée. Mais derrière son design raffiné, tient-elle vraiment la note ?
Dans l’univers très concurrentiel des enceintes Bluetooth compactes, rares sont les modèles qui parviennent à conjuguer design soigné, belle musicalité et réelle durabilité. Avec la Beosound A1, Bang & Olufsen cultive depuis plusieurs années une approche singulière : proposer une expérience audio portable qui ne transige ni sur l’esthétique, ni sur la qualité de fabrication. Cette troisième génération ne révolutionne pas la formule, mais peaufine les détails avec à la clé une autonomie renforcée et un engagement écologique plus affirmé. De quoi justifier son positionnement premium ? C’est ce que nous avons voulu vérifier.
- Finition exceptionnelle et design épuré
- Son clair et équilibré pour sa taille
- Résistance IP67
- Autonomie correcte
- Fabrication plus durable et responsable
- Pas de vraie stéréo sans paire d’enceintes
- Volume et graves limités
- Pas de connexion filaire
- Pas d’assistant vocal
Unboxing et premières impressions
Fidèle à l’esthétique scandinave de la marque, la Beosound A1 Gen 3 donne, sans surprise, dans un minimalisme non sans élégance. Elle arbore un design d’une grande sobriété, dominé par une grille en aluminium sablé et une base en polymère dense. Une sangle en cuir brun clair apporte une touche organique bienvenue, à mi-chemin entre accessoire lifestyle et équipement de randonnée.
À la prise en main, le niveau de finition impressionne. Tout semble pensé pour durer, jusque dans les moindres détails. L’ensemble est dense sans être lourd, et l’enceinte inspire immédiatement confiance. Autre bonne nouvelle, la Besound A1 Gen3 est certifiée IP67, ce qui garantit une étanchéité à la poussière et une résistance temporaire à l’immersion.
Le premier usage ne pose aucune difficulté. L’appairage Bluetooth est immédiat, et l’enceinte est rapidement reconnue par l’application mobile Bang & Olufsen. Celle-ci, bien que très simple, offre une interface claire et agréable à utiliser. Depuis l’écran principal, on peut consulter le niveau de batterie, vérifier la source audio en cours, accéder aux commandes de lecture, et gérer les mises à jour logicielles. Le menu des paramètres permet quant à lui de personnaliser le nom de l’enceinte, de sélectionner sa couleur dans l’interface ou encore de consulter un guide utilisateur intégré.
Côté audio, l’app propose plusieurs profils d’égalisation prédéfinis (Ambient, Party, Speech, Optimal) et permet aussi de créer son propre réglage grâce à un égaliseur circulaire intuitif. Elle permet également d’associer deux enceintes Beosound A1 (2ᵉ ou 3ᵉ génération) pour activer un mode stéréo, via l’interface ou directement avec le bouton Bluetooth de l’enceinte. Enfin, l’application intègre une fonction radio avec suggestions de stations selon le genre, la langue ou la localisation, mais ne prend pas en charge la lecture directe depuis Deezer.
B&O Beosound A1 (Gen3) : qualité sonore
Bang & Olufsen a toujours su tirer le meilleur de ses formats compacts, et cette troisième génération ne fait pas exception. Malgré son format discret, la Beosound A1 délivre un son étonnamment ample, avec une scène cohérente et bien articulée. La clarté des voix impressionne, et les médiums bénéficient d’une belle richesse tonale. Même poussée dans ses retranchements, l’enceinte conserve une signature équilibrée.
Les graves sont présents, mais discrets. Sur certains morceaux exigeants en basses fréquences, le manque de profondeur se fait toutefois bien sentir. Cela reste malgré tout cohérent pour une enceinte de ce format. La dynamique générale est bonne, et l’enceinte ne sature pas, même à volume élevé… il faut dire que même au maximum, le volume reste modéré, petite enceinte oblige.
En revanche, il faut bien se dire que la Beosound A1 diffuse un signal en mono, et effectue donc un downmixe du signal stéréo. Cela s’explique par sa conception acoustique : un seul woofer et un seul tweeter, tous deux orientés vers le haut, délivrent un son à 360° mais sans séparation gauche/droite. L’enceinte ne dispose pas de traitement numérique capable de simuler une stéréo élargie à partir d’une seule source. Pour profiter d’un véritable rendu stéréo, il faut donc associer deux modèles via l’application ou le bouton Bluetooth. Cette configuration permet de répartir les canaux gauche et droit entre les deux enceintes, ce qui ouvre considérablement la scène sonore…mais suppose un investissement doublé.
Utilisation au quotidien
La Beosound A1 Gen 3 s’adresse clairement à une clientèle nomade. Son format compact permet de l’emmener partout, en se glissant aussi bien dans une valise que dans un sac à dos ou un sac à main, sans jamais trop peser dans les bagages. L’autonomie annoncée dépasse largement la journée d’écoute à volume modéré, ce que nous avons pu confirmer en pratique.
L’enceinte supporte le multipoint Bluetooth, ce qui permet de rester connecté à deux appareils simultanément. Une fonctionnalité appréciable dans un usage partagé entre plusieurs smartphones par exemple, ou encore un laptop et un smartphone. Elle est compatible avec les codecs audio AAC et aptX Adaptive, en revanche elle ne propose aucune connexion filaire, le seul port présent sur l'enceinte étant un USB-C dédié à la recharge.
Enfin, l'enceinte régresse sur un point qui pourrait bien décevoir certains utilisateurs. Contrairement aux générations précédentes, cette version fait l’impasse sur la compatibilité avec les assistants vocaux, mais conserve son microphone pour les appels en main-libres. Un choix qui, d'un autre côté, simplifie aussi l’usage au quotidien, en recentrant l’enceinte sur sa fonction première : le son.
Une démarche plus durable
Terminons en évoquant l'un des principaux axes d'améliorations de cette enceinte selon la marque. La Beosound A1 Gen 3 met en effet en avant un engagement fort sur la durabilité. Elle est la première enceinte B&O à obtenir la certification "Cradle to Cradle" Bronze, gage d’une fabrication plus responsable. La batterie est remplaçable en SAV, allongeant la durée de vie du produit, tandis que certains matériaux proviennent de filières recyclées.
Ce positionnement plus vertueux ne fait pas exploser le prix….qui reste élevé, certes, mais en phase avec le positionnement haut de gamme de la marque. En ce sens, cette troisième génération apparaît sans doute plus cohérente dans sa démarche.
Test Bang & Olufsen Beosound A1 (Gen3) : l'avis de Clubic
Sans chercher à rivaliser avec les enceintes les plus puissantes ou les plus connectées du marché, la Beosound A1 Gen 3 réussit son pari : offrir une expérience sonore très correcte dans un format ultra-portable, le tout avec une certaine l’élégance et une nature plus durable qu'auparavant.
Elle séduira en priorité les amateurs de belles finitions, et de produits nomades, à emmener partout avec soi. Les amateurs de basses percutantes ou d’enceintes connectées multifonctions devront passer leur chemin. Mais pour qui cherche une enceinte Bluetooth chic, robuste et avec un son correct, c’est un quasi sans faute.
Fiche technique Bang & Olufsen Beosound A1 (Gen3)
|Type d'enceintes
|1.0 (Mono)
|Puissance nominale
|60W
|Norme Bluetooth
|5.1
|Autonomie
|24h
|Type d'enceintes
|1.0 (Mono)
|Puissance nominale
|60W
|Réponse en fréquence
|54 à 20 000 Hz
|Nombre de haut-parleurs
|2
|Taille des haut-parleurs
|82mm
|Norme Bluetooth
|5.1
|Codecs Bluetooth
|AAC, Aptx
|Portée
|10m
|Mode Stéréo
|Oui
|Microphone intégré
|Oui
|Autonomie
|24h
|Temps de charge de la batterie
|3h
|Câble d'alimentation
|USB-C
|Hauteur
|46mm
|Largeur
|133mm
|Profondeur
|133mm
|Poids
|576g
|Certification IP
|IP67