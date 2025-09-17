Sans chercher à rivaliser avec les enceintes les plus puissantes ou les plus connectées du marché, la Beosound A1 Gen 3 réussit son pari : offrir une expérience sonore très correcte dans un format ultra-portable, le tout avec une certaine l’élégance et une nature plus durable qu'auparavant.



Elle séduira en priorité les amateurs de belles finitions, et de produits nomades, à emmener partout avec soi. Les amateurs de basses percutantes ou d’enceintes connectées multifonctions devront passer leur chemin. Mais pour qui cherche une enceinte Bluetooth chic, robuste et avec un son correct, c’est un quasi sans faute.