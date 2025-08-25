La gamme xboom de LG s’est récemment enrichie de trois nouvelles enceintes répondant aux attentes de nombreux publics. Avec son design robuste sans être massif, et sa résistance à la poussière comme à l’eau, la xboom Grab est bien partie pour devenir l’une des enceintes les plus populaires de l’été, pour une centaine d’euros. Une histoire de look et de son, agrémentée d’applications et de gadgets qui font (parfois) la différence.
- Résistance accrue aux chocs et à l'eau
- Son équilibré, pas de distorsion
- Une app bien conçue
- Connectivité simple et rapide
- Durée de vie de la batterie correcte
- Manque de définition sonore à plein volume
- Scène sonore limitée
- Des lanières qu'on aimerait plus pratiques
- Connexion avec Auracast difficile
Nom de code : LG xboom Grab. Pour la conception sonore de cette enceinte nomade, LG s’est associée à l’artiste will.i.am, figure incontournable des bandes-son de nos années 2010. Nous avons donc le droit à un boitier doté d’un woofer de 20 W et d’un tweeter de 10 W, délivrant un son équilibré. L’autonomie est correcte, et les fonctionnalités devraient séduire sa cible : les amateurs de musique nomades qui ne vont pas dormir chez eux ce soir.
Anatomie d'une battante
Avec ses deux bretelles extensibles et son boîtier recouvert de mesh, la xboom Grab évoque presque un tapis de camping soigneusement enroulé sur lui-même. Un design en parfaite adéquation avec son ambition : vous suivre partout, sans craindre la poussière, le soleil ou les chocs du voyage. Avec seulement 0,7 kg sur la balance, elle se glisse facilement dans vos affaires et s’adapte même aux porte-gobelets ou à d’autres accessoires du quotidien.
La finition en maillage textile technique – ou mesh tissé pour les connaisseurs – lui confère une impression de robustesse à toute épreuve. Le boîtier est intégralement cerclé de caoutchouc souple, capable d’absorber les chocs avec aisance. Quant aux deux lanières en nylon extensible qui entourent l’enceinte, elles finissent par perdre leur élasticité et se révèlent, au final, peu pratiques pour s’accrocher à un sac ou au guidon d’un vélo.
Connectivité
En misant sagement sur une connexion Bluetooth 5.3 avec lecture des codecs les plus standards (SBC, AAC et LC3), la xboom Grab mise sur la simplicité et y gagne beaucoup. Le temps de coupler l’enceinte à sa machine (ordi, smartphone ou tablette) est tout à fait dérisoire. Tout se fait rapidement à partir d'un panel de boutons facilement accessibles et bien conçus.
Il est possible d’aller plus loin en téléchargeant l’application LG ThinQ pour débloquer d’autres fonctionnalités de la bête. Au programme : réglage du son (modes AI, Voice Enhance, Bass Boost), affichage de la durée de batterie restante et personnalisation de l’éclairage. Si la plupart des utilisateurs peuvent très bien s’en passer, l’application se révèle intuitive et apporte une réelle valeur ajoutée à l’expérience.
Ergonomie et résistance : franchement, c'est du solide
Parmi les arguments avancés par LG pour promouvoir son produit, la résistance aux chocs et aux éléments occupe une place de choix. Certifiée IP67 et conforme à la norme Military Standard (7 tests de durabilité), la xboom Grab est taillée pour l’usage nomade. Elle encaisse sans broncher les coups et supporte sans problème de petites chutes. Étanche, elle peut même être immergée pendant une heure : un atout de taille pour s’imposer comme la compagne idéale de vos sorties nature… ou de vos baignades improvisées.
Nous avons aspergé la xboom Grab d'eau et nous l’avons posée dans le sable et lui avons infligé d’autres outrages du même genre : la vaillante enceinte s’en sort toujours sans distorsion sonore ni problème particulier.
Autonomie : viens, on sort (15 heures environ)…
La boîte de la xboom Grab l’annonce en lettres blanches : son autonomie atteint 20 heures… à condition de maintenir le volume à 50 % et de désactiver l’éclairage. Là où certains appareils similaires proposent une jauge précise, la xboom Grab se limite à un signal lumineux vert, orange ou rouge pour indiquer l’état de la batterie. Heureusement, il est possible de connaître le pourcentage exact en temps réel via l’application.
En réalité, l’autonomie de la batterie s’est révélée satisfaisante : nous avons utilisé la xboom Grab pendant 15 jours, à raison de 30 minutes par jour, sans jamais la recharger. Elle se recharge complètement en trois heures et récupère déjà environ 40 % de batterie au cours des 20 premières minutes de charge.
Analyse du son
Derrière son look de baroudeuse, la LG Xboom Grab mise sur une architecture simple, comme mentionné, elle embarque un woofer de 20 W épaulé par un tweeter de 10 W, pour un rendu en mono. À l’écoute, l’enceinte délivre un son plutôt équilibré à volume modéré, sans exagération flagrante dans les basses ni sifflantes trop marquées dans les aigus.
Mais en poussant un peu le volume, ses limites apparaissent vite. Les graves manquent d’assise et peinent à donner de la profondeur aux morceaux, en particulier en extérieur où l’enceinte est censée briller. Les médiums restent en avant, ce qui rend les voix claires et intelligibles, mais au détriment du relief global. Quant aux aigus, ils gardent une certaine brillance, mais peuvent devenir agressifs sur des enregistrements chargés. On reste sur une prestation acoustique suffisante en extérieur, avec un son bien audible malgré le vent ou les bruits ambiants, mais on n'évite pas les faiblesses de ce type d'enceintes baroudeuses à petits prix.
LG a beau vanter la patte de will.i.am, on reste sur une signature sonore assez générique, passe-partout, pensée pour convenir au plus grand nombre plutôt que pour séduire les oreilles exigeantes. Pour une écoute de fond, en pique-nique ou dans un salon, ou pour animer une petite soirée l’enceinte fait le job. En revanche, ceux qui espèrent une vraie immersion musicale ou des basses percutantes devront regarder du côté de modèles plus costauds (et donc généralement plus onéreux) comme la JBL Xtreme 4, ou tout simplement la LG xboom Bounce.
Notez que la possibilité de configurer l’égaliseur permet également de se rapprocher du son souhaité. Nous recommandons particulièrement la fonction Voice Enhance, qui améliore nettement la clarté des voix, idéale pour l’écoute de podcasts ou le visionnage de vidéos.
Avec un maximum de 83,7 dB, il serait illusoire d’attendre des performances dignes d’une sono. Toutefois, la puissance et l’équilibre de l’ensemble restent tout à fait acceptables compte tenu du prix. Pour faire grimper le volume jusqu’au bout de la nuit, il suffira de la coupler à une autre enceinte via Auracast, afin de profiter d’un effet stéréo des plus appréciables.
Marque Produit : l'avis de Clubic
Le segment des enceintes Bluetooth nomades rassemble un public toujours plus exigeant en matière de look, puissance et ergonomie. La LG xboom Grab tente de réunir ces qualités avec une architecture audio satisfaisante à ce niveau de prix. Le woofer de 20W et le tweeter de 10W suffisent en effet pour produire un son chaleureux, orienté musiques modernes.
Certains l’aiment (la musique) avec un grand renfort de basses et des aigus qui dominent : ils trouveront probablement satisfaction avec la xboom Grab, surtout en bidouillant les EQs sur une application pas trop mal conçue (LG ThinQ). Restons réaliste, il est clair que cette enceinte n’est pas une sono, mais elle se hisse en concurrence avec un JBL Flip 7 avec quelques suppléments d'âme - barre lumineuse et autonomie plus que correcte.
Proposée pour une centaine d'euros, la xboom Grab ne promet pas l’impossible en matière de puissance, mais elle se défend par contre avec une résistance à toute épreuve - poussière, pluie, Aperol Spritz — qui en font une alliée sérieuse pour les (petites) soirées en plein air.
Fiche technique LG xboom Grab
|Type d'enceintes
|1.0 (Mono)
|Puissance nominale
|30W
|Norme Bluetooth
|5.3
|Autonomie
|20h
|Nombre de haut-parleurs
|2
|Radiateurs passif
|2
|Codecs Bluetooth
|SBC
|Tuner FM
|Non
|Mode Stéréo
|Non
|Entrée Jack 3.5 mm
|Non
|Microphone intégré
|Non
|Capacité de la batterie
|3,63 V / 4 700 mAh
|Temps de charge de la batterie
|3h
|Câble d'alimentation
|USB-C
|Hauteur
|7cm
|Largeur
|21cm
|Profondeur
|7cm
|Poids
|0.7kg
|Certification IP
|IP67