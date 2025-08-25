Le segment des enceintes Bluetooth nomades rassemble un public toujours plus exigeant en matière de look, puissance et ergonomie. La LG xboom Grab tente de réunir ces qualités avec une architecture audio satisfaisante à ce niveau de prix. Le woofer de 20W et le tweeter de 10W suffisent en effet pour produire un son chaleureux, orienté musiques modernes.

Certains l’aiment (la musique) avec un grand renfort de basses et des aigus qui dominent : ils trouveront probablement satisfaction avec la xboom Grab, surtout en bidouillant les EQs sur une application pas trop mal conçue (LG ThinQ). Restons réaliste, il est clair que cette enceinte n’est pas une sono, mais elle se hisse en concurrence avec un JBL Flip 7 avec quelques suppléments d'âme - barre lumineuse et autonomie plus que correcte.

Proposée pour une centaine d'euros, la xboom Grab ne promet pas l’impossible en matière de puissance, mais elle se défend par contre avec une résistance à toute épreuve - poussière, pluie, Aperol Spritz — qui en font une alliée sérieuse pour les (petites) soirées en plein air.