La LG xboom Stage 301 se montre performante dans tous les domaines. Sans exceller particulièrement sur un point ou un autre, elle offre tout ce que l'on peut attendre d'une telle enceinte. Nonobstant les paramètres IA pour l'audio et le rétro-éclaira des bandes RGB, un peu sur-vendus, les performances audio sont globalement bonnes. On peut même y brancher un micro ou une guitare, et se transformer en animateur de soirée à en rendre jaloux Patrick Sébastien !

Avec jusqu'à 120 watts de puissance, elle délivre le nécessaire pour assurer un petit concert de rue ou une soirée en extérieur. Sa résistance aux projections d'eau est un plus, mais la norme IPX4 impose d'y faire un peu attention tout de même.

L'autonomie de 12 heures au maximum est annoncée avec un volume à 20 - 25%. Passez le volume à 70%, l'autonomie chutera rapidement à environ 8 heures. Cependant, la batterie interchangeable est un vrai plus. Dommage qu'une seconde batterie ne soit pas incluse avec l'enceinte, pour des soirées endiablées qui durent toute la nuit.