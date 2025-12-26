La LG xboom Stage 301 a bien plus d'un tour dans son sac ! Charge en 10 secondes chrono en changeant la batterie, mais également du son optimisé par IA. Le rétro-éclairage LED illuminera vos soirées et sa protection IPX4 pourra l'emmener au bord de la piscine. Derrière ces belles promesses, ça vaut quoi au juste ?
Pour 2025, LG a renouvelé sa gamme d'enceintes xboom. Après des versions déjà très intéressantes les années passées, les nouvelles enceintes Bluetooth, au nombre de trois avec les xboom Bounce et xboom Grab se montrent polyvalentes et plus compactes. La Xboom Stage 301 est la plus volumineuse, mais aussi certainement la plus pratique pour de très nombreux usages.
Design : du plastique et du RGB, mais avec style
Si l'on peut constater que l'enceinte LG xboom Stage 301 est majoritairement composée de plastique, ce n'est toutefois pas un problème majeur. Si ce matériau est généralement peu flatteur pour ce type d'enceinte, c'est l'idéal. Il semble toutefois un peu grossier au premier abord, mais n'oublions pas les usages que l'on fait de cette enceinte conçue en partenariat avec Will.i.am.
C'est en effet un modèle tout-terrain. Aussi bien en soirée à la maison, qu'au skatepark, que pour un petit concert de rue l'été, elle se plie aux divers usages que l'on peut en faire, sans difficulté.
Sur la face avant, se trouve la grille cachant les haut-parleurs, ainsi que deux bandes de LEDs RGB. Lesquelles permettent d'apporter un certain style, se synchronisant avec la musique, contrairement à la xboom Grab, qui est plus sobre. Pour les amateurs de gaming, c'est un argument de poids que d'avoir du RGB. Pour les autres, c'est un petit atout pour rendre le look de l'enceinte un peu plus fun.
Ce modèle est doté d'une certification IPX4, lui offrant une résistance contre les éclaboussures. Ce n'est pas un produit étanche, ne le faites pas tomber dans la piscine. En revanche, l'été, au bord de l'eau, quelques gouttes sur le nez ne lui feront pas peur.
Une connectivité complète
Pour ce qui est de la connectique sans fil de l'enceinte, la LG xboom Stage 301 est compatible avec le Bluetooth 5.3. Cette norme lui permet de ne pas consommer trop d'énergie, tout en offrant une qualité audio convenable, si votre smartphone est compatible avec le Bluetooth 5.3 ou version ultérieure.
Elle offre également un port USB pour l'écoute musicale via un support de stockage externe ou tout autre appareil pouvant s'y connecter. Avec ceci, une entrée auxiliaire 3,5 mm, l'idéal pour connecter un micro adapté et animer la soirée. Pas de compatibilité avec Qualcomm aptX en revanche ici, exactement comme sur la xboom Bounce.
Cette enceinte Bluetooth LG est également compatible avec la technologie Auracast. Elle peut ainsi se connecter à d'autres enceintes portables LG sorties en 2025, pour offrir un son plus immersif.
Ergonomie : lourde mais transportable
Malgré ses 6,5 kilos sur la balance, elle offre une poignée fixe sur l'arrière, permettant de la balader un peu partout très facilement. L'enceinte une fois posée, est très stable, si votre support l'est également. Attention à ne pas poser la xboom Stage 301 en équilibre cependant.
Alors certes, elle est un peu lourde, cependant, elle peut se balader un peu partout sans problème. Notez bien qu'elle est toutefois conçue pour être transportée et posée, pas pour être baladée en fonctionnement pendant des heures comme une JBL Go 4.
Autonomie : une recharge en 10 secondes
LG promet jusqu'à 12 heures d'autonomie pour son enceinte. La Xboom Stage 301 propose effectivement les quasiment 12 heures promises. Nos tests ont relevé plus de 11h40 d'écoute, en plusieurs fois. Ce qui est correct, avec le volume à environ 20-25%. L'enceinte consomme environ 50 watts selon le constructeur en utilisation, et seulement 0,3 watts en veille.
Ce qui est fort appréciable avec ce modèle, c'est la possibilité de pouvoir la charger en 3 heures … ou en 10 secondes. La première solution est classique, vous branchez l'enceinte et vous pouvez la charger aisément sur le secteur en 3 heures de 0 à 100%. La seconde solution consiste à interchanger la batterie. Pour cela, il faut toutefois acheter une batterie supplémentaire.
Qualité audio de la xboom Stage 301
On en vient à la partie la plus intéressante de ce test, l'analyse de la qualité audio. Conçue "pour les fêtes et les spectacles", elle offre en effet une puissance audio de 120 watts. La configuration se compose de 2 haut-parleurs de médiums de 2,5 pouces, et d'un haut-parleur de basses de 6,5 pouces.
La qualité audio est bonne, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'ultra travaillé. Ce n'est pas un kit d'enceintes home cinéma, ni une paire d'enceintes "concerto". Elle est avant tout conçue pour se faire entendre en soirée, avec un son puissant, des basses bien présentes et une qualité audio tout à fait convenable… tant que vous ne cherchez pas à écouter un répertoire de musique classique.
Une chose est certaine, LG a réussi à trouver un assez bon équilibre pour ne pas tomber dans un son trop caricatural avec cette enceinte. Les aigus manquent certes de détails et de précision, mais ne donnent pas non plus cette sensation désagréable de hautes fréquences criardes et fatigantes. D'un autre côté, les basses ont tendance à taper un peu trop et déborder sur le reste du spectre. Rien de rédhibitoire, car nous avons affaire à une enceinte de soirée, à qui on peut pardonner quelques excès. Et puis, heureusement, il est possible de régler cela afin de ne pas finir assommé au bout de quelques heures seulement.
Il fallait bien mettre de l'IA partout, alors pourquoi pas dans une enceinte ! Will.i.am a travaillé en collaboration avec LG pour optimiser la qualité des voix, des basses, ou de l'écoute en mode standard. Globalement, c'est anecdotique. On ne fait que très peu de différence quand le mode est activé ou qu'il ne l'est pas. L'IA permet d'améliorer très légèrement la qualité audio, sur certaines musiques, mais il est dommage que ça ne soit pas plus flagrant. Beaucoup de bruit, mais pas de révolution à l'horizon.
L'erreur à ne pas faire toutefois, c'est de pousser le volume au maximum. Les basses deviennent là assez abrutissantes et les aigus, pour le peu qu'il y en a, se font ressentir de manière fort désagréable.
LG xboom Stage 301 : l'avis de Clubic
La LG xboom Stage 301 se montre performante dans tous les domaines. Sans exceller particulièrement sur un point ou un autre, elle offre tout ce que l'on peut attendre d'une telle enceinte. Nonobstant les paramètres IA pour l'audio et le rétro-éclaira des bandes RGB, un peu sur-vendus, les performances audio sont globalement bonnes. On peut même y brancher un micro ou une guitare, et se transformer en animateur de soirée à en rendre jaloux Patrick Sébastien !
Avec jusqu'à 120 watts de puissance, elle délivre le nécessaire pour assurer un petit concert de rue ou une soirée en extérieur. Sa résistance aux projections d'eau est un plus, mais la norme IPX4 impose d'y faire un peu attention tout de même.
L'autonomie de 12 heures au maximum est annoncée avec un volume à 20 - 25%. Passez le volume à 70%, l'autonomie chutera rapidement à environ 8 heures. Cependant, la batterie interchangeable est un vrai plus. Dommage qu'une seconde batterie ne soit pas incluse avec l'enceinte, pour des soirées endiablées qui durent toute la nuit.
- Transportable aisément
- Résiste aux projections d'eau
- Bandes lumineuses jolies avec effets lumineux IA
- Batterie interchangeable
- Qualité audio intéressante
- La prise micro / guitare
- Les basses pesantes à volume élevé
- La conception très plastique clairement visible
- Autonomie de base un peu légère
- Les paramètres audio "IA" sur-vendus
Fiche technique LG xboom Stage 301
|Type d'enceintes
|2.1
|Puissance nominale
|120W
|Norme Bluetooth
|5.3
|Autonomie
|12h
|Type d'enceintes
|2.1
|Puissance nominale
|120W
|Nombre de haut-parleurs
|3
|Norme Bluetooth
|5.3
|Codecs Bluetooth
|SBC, AAC
|Portée
|10m
|Entrée Jack 3.5 mm
|Oui
|Autonomie
|12h
|Temps de charge de la batterie
|3h
|Câble d'alimentation
|Connectique propriétaire
|Hauteur
|311mm
|Largeur
|312mm
|Profondeur
|282m
|Poids
|6.5kg
|Certification IP
|IPX4