LG n’a pas abandonné le format true wireless. Avec ses Xboom Lite et Xboom Plus, le constructeur coréen complète une offre déjà renouvelée avec les Xboom sortis il y a quelques mois.
Les Xboom Lite constituent une sorte d’entrée de gamme dans le catalogue d'écouteurs de LG, bien que conservant des fondamentaux tels que la réduction de bruit active. Les Xboom Plus vont plus loin, et adoptent à la fois une compatibilité LE Audio, tout en réintroduisant le concept UVnano, véritable signature de LG.
Allégés, ou avec un petit truc en Plus ?
Du genre simple mais éprouvée, la forme des deux écouteurs est classique mais efficace, puisque portée par une disposition semi-intra et par des ailettes de maintien, chose assez bénéfique pour le sport.
Modèle abordable du lot, les Xboom Lite regroupent malgré tout ce que nous pouvons demander à des écouteurs en 2025 : réduction de bruit active, puce Bluetooth 5.4 compatibilité Fast Pair/Swift Pair, et une autonomie franchement conséquente, puisqu’atteignant jusqu’à 11 h 30 par charge et 35 h avec le boitier.
De plus, les LG Xboom Lite bénéficient de transducteurs dynamiques avec membrane revêtue de graphène, et d’un égaliseur (dans l’application) à quatre modes.
Les Xboom Plus reprennent quant à eux le flambeau du haut de gamme, puisque si leur format est assez proche de ceux des Lite, ils bénéficient de davantage de fonctions, et d’une architecture plus soignée.
La puce Bluetooth passe ainsi le cap du LE Audio (avec Auracast), et le boîtier de charge peut servir ici d’émetteur basse-latence, fonction qui était déjà présente sur les anciennes créations haut de gamme de LG.
Ce même boîtier bénéficie du traitement UVnano, qui élimine jusqu’à 99,99 % des bactéries présentes au niveau de l’embout, via un traitement UV. Enfin, cet élément est compatible avec la charge sans-fil, ce qui n’est pas le cas de son petit frère.
Au chapitre des améliorations, les Xboom Plus bénéficient d’un meilleur ANC, d’un égaliseur adaptatif (en fonction du canal auditif), et d’une meilleure réduction des bruits de fond en appel. Seule l’autonomie est légèrement en baisse : jusqu’à 10 h d’écoute en simple charge, et 30 h en comptant le boitier.
Disponible prochainement, les LG Xboom Lite et Xboom Plus n’ont pour le moment ni prix ni date de sortie officielle.