Cinq haut-parleurs, Wi-Fi, compatibilité Cast et AirPlay, batterie intégrée, puissance de 210 watts (RMS)… La Teufel Motiv XL est une enceinte tout-en-un qui assume son gabarit et promet de sonoriser n'importe quelle pièce ou terrasse sans prise de tête.
- Son puissant et équilibré
- Simplicité d'utilisation
- Connexion Wi-Fi et Bluetooth
- Compatibilité services de streaming
- Pas de fil à la patte
- Prise microphone (+volume indépendant)
- Design massif et quelconque
- Pas de compatibilité AptX
- Appli pas assez fournie en réglages
- Connectique limitée
- Le Bluetooth qui date
Teufel aime les produits qui ne s'excusent pas d'exister. Avec la Motiv XL, la marque berlinoise ne cherche pas à faire mignon ni à se glisser sur une étagère Ikea. Elle veut faire simple, fort et propre. Une enceinte Wi-Fi trois voies capable de remplir une grande pièce, de tenir un apéro dehors et, surtout, de vous éviter les prises de tête avec une appli capricieuse, les appairages à répétition, les compromis sur la qualité en fonction de la source… Ici, on allume, on caste en Wi-Fi, on écoute, on profite.
Sur le papier, la Motiv XL coche presque toutes les cases du gros système tout-en-un moderne : Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready, radios Internet via TuneIn Radio, batterie intégrée annoncée pour 13 heures d'autonomie, compatibilité multiroom et puissance à gogo. Dans la réalité, c'est encore plus parlant : je trouve que cette enceinte a un côté grosse berline allemande, pas la plus glamour du marché, mais terriblement efficace quand on a besoin de sonoriser une pièce avec un seul appareil.
Le déballage et la mise en route
Dès le déballage, je comprends à qui j'ai affaire. La Motiv XL est massive (56 x 25,3 x 27,9 cm), dense (12,9 kg), clairement pensée pour être transportable plus que réellement nomade. Avec ses deux poignées latérales, on peut la déplacer d'une pièce à l'autre, l'embarquer sur une terrasse et, même, la sortir pour sonoriser un petit bout de jardin… mais on n'est pas sur une enceinte qu'on jette dans un sac ou qu'on s'amuse à amener avec soi dans la salle de bain. Elle assume son gabarit, et ce n'est pas plus mal : ça inspire la stabilité, ça évite les vibrations parasites, et ça dit assez clairement à votre égo et vos proches : « je suis là pour envoyer des watts ! »
La bonne surprise, c'est que Teufel a bien travaillé l'expérience de mise en route. La batterie cubique se met en place sans devoir chercher son emplacement, l'enceinte démarre vite et sans chichis, et l'installation Wi-Fi se fait via l'application Teufel Home (compatible Android et iOS). L'appli, justement, est l'un des paradoxes du produit : elle est simple, mais presque trop. Elle suffit pour la mise en route, les mises à jour, quelques réglages de base (égalisation, intensité des LED, etc.), mais elle donne aussi cette impression qu'on pourrait aller plus loin. Un peu plus de fonctions réseau, une gestion plus ambitieuse des services sans passer par Google Cast ou Apple AirPlay, plus de finesse sur les réglages… On sent que Teufel a choisi l'efficacité plutôt que l'exhaustivité.
Et pour une fois, ce choix ne pénalise pas l'usage, parce que la Motiv XL est construite autour d'une idée très saine : ne pas vous enfermer dans un écosystème propriétaire. Une fois connectée, vous la pilotez depuis vos services et devices habituels. AirPlay 2 si vous vivez dans le monde féérique d'Apple, Google Cast si vous jonglez entre Android, Chrome et les services Google, Spotify Connect ou Tidal Connect si vous voulez une lecture directe sans dépendre de votre téléphone. Côté normes, la Motiv XL est compatible avec le Wi-Fi 802.11n double bande (2,4 ou 5 GHz, on ne peut malheureusement pas choisir sa fréquence depuis l'appli) et le Bluetooth 4.2 qui commence vraiment à dater, mais qui supporte l'AAC.
Lors de mon test, j'ai essayé un peu toutes les sources, mais surtout apprécié de pouvoir caster en Wi-Fi des morceaux lossless depuis l'appli Apple Music installée sur un smartphone Android (avec toutefois les limites de Google Cast, notamment sur les réseaux Wi-Fi complexes). Il y a un côté agnostique qui me plait terriblement dans cette enceinte. En Bluetooth, on a droit à l'AAC, ce qui est appréciable, mais l'absence de support AptX pourra frustrer ceux qui veulent une compatibilité codec élargie.
L'appli Teufel brille plus par son efficacité que par ses fonctionnalités avancées. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La connectique et les commandes
Teufel ajoute quelques détails pratiques qui comptent plus qu'on ne le croit. Ainsi, de nombreuses touches de commandes sont accessibles sur le haut de l'enceinte et parfaitement lisibles. Le volume et les basses se règlent avec une couronne rotative sans devoir absolument chercher l'écran du smartphone, et l'intensité lumineuse des boutons physiques se montre plutôt bien pensée grâce à un capteur de lumière ambiante qui évite l'effet sapin de Noël le soir. Il y a même des raccourcis/presets, le genre de fonction qu'on ne remarque plus… jusqu'au jour où on veut lancer un morceau rapidement sans avoir à déverrouiller son téléphone.
Reste un choix étonnant : l'enceinte embarque une vraie entrée microphone XLR/jack 6,3 mm, avec un potentiomètre pour doser micro et musique. Pour le karaoké, l'animation d'une soirée, un petit événement, c'est un vrai plus, et c'est suffisamment rare pour être salué. Dans mon cas, c'est plutôt en trop. J'aurais préféré que Teufel mette cet espace au service d'une connectique plus audiophile et plus quotidienne, comme une prise réseau Ethernet ou une entrée audionumérique pour brancher en filaire un ordi ou un smartphone.
Bien que présente, la prise USB servira à la recharge de votre téléphone ou tout autre device compatible, mais n'est en aucun cas une entrée audio. Même le contenu d'une simple clé USB ne pourra pas être lu. Teufel a clairement mis l'accent sur le streaming moderne plutôt que sur la polyvalence à l'ancienne.
Bonne nouvelle : Teufel n'a pas fait disparaître tous les boutons sur son enceinte. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La qualité audio
Une enceinte de ce gabarit affichant une puissance de 210 watts (RMS), on l'attend au tournant : soit elle impressionne deux minutes puis fatigue, soit elle justifie vraiment son volume. Ici, la Motiv XL fait partie de la deuxième catégorie. Oui, elle a un niveau de puissance franchement spectaculaire, le genre de réserve qui donne l'impression que le volume ne finit jamais. Mais surtout, elle ne transforme pas tout en démonstration boursouflée.
Le son est équilibré, avec un grave généreux, mais maîtrisé, des médiums présents, et suffisamment de définition pour que ça reste agréable sur la durée. À noter par ailleurs que son amplificateur Class D signé Texas Instruments, compatible 24 bits / 96 kHz, répond logiquement aux exigences de la certification Hi-Res Audio.
L'enceinte Motiv XL vue sous toutes les coutures. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La Motiv XL est typiquement le genre d'enceinte qui prend tout son sens dans une grande pièce, un salon ouvert, une cuisine-séjour ou dès qu'on veut que la musique ne devienne pas un fond timide. Elle remplit l'espace avec une facilité déconcertante sans qu'on soit obligé de la pousser dans ses retranchements. Et ça, c'est aussi du confort : quand une enceinte est à l'aise, on l'écoute à un volume plus raisonnable… tout en ayant la sensation d'un son ample.
Ce ressenti peut encore être accentué en activant la technologie maison Dynamore, un algorithme pensé pour élargir le panorama stéréo des enceintes Teufel. La fonction se montre plutôt efficace, mais pas forcément indispensable sur la Motiv XL, déjà suffisamment mastoc pour offrir du coffre naturellement. À moins de vouloir sonoriser une salle des fêtes ou les jardins de Versailles, mais dans ce cas, ce n'est sans doute pas le bon produit…
La Teufel Motiv XL est le genre d'enceinte qu'on n'attend pas forcément au tournant… et qui finit par vous convaincre en quelques minutes. Pas par son design massif, assez quelconque, clairement plus transportable que portable, mais par sa simplicité d'usage et sa capacité à délivrer un son puissant, équilibré et généreux sans se mettre à hurler.
Idem pour le côté connecté. Vous ne perdez pas de temps à vous demander si la connexion va tenir, quel protocole choisir, quelle appli ouvrir : vous utilisez AirPlay 2, Google Cast ou votre service préféré, et la musique se lance. Dans un quotidien saturé de petits réglages et de micro problèmes, une enceinte qui se fait oublier tout en faisant le job, c'est assez rare.
J'aurais aimé une application plus ambitieuse, une version plus récente du Bluetooth et je continue de penser que les entrées micro auraient pu laisser place à une connectique plus hi-fi (Ethernet, USB audio, etc.). Une légère fausse note dans un opéra rock autrement époustouflant.
|Type d'enceintes
|4.1
|Puissance nominale
|210W
|Réponse en fréquence
|35 - 35000 (- 6 dB) Hz
|Nombre de haut-parleurs
|5
|Norme Bluetooth
|4.2
|Codecs Bluetooth
|AAC
|Wi-Fi
|Oui
|Norme Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (IEEE 802.11n)
|Assistant vocal intégré
|Google Assistant
|NFC
|Non
|AirPlay
|AirPlay 2
|Tuner FM
|Oui
|Mode Stéréo
|Oui
|Entrée Jack 3.5 mm
|Oui
|Microphone intégré
|Non
|Autonomie
|13h
|Capacité de la batterie
|5000 mAh
|Hauteur
|279mm
|Largeur
|560mm
|Profondeur
|253mm
|Poids
|12.9kg
