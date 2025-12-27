Teufel aime les produits qui ne s'excusent pas d'exister. Avec la Motiv XL, la marque berlinoise ne cherche pas à faire mignon ni à se glisser sur une étagère Ikea. Elle veut faire simple, fort et propre. Une enceinte Wi-Fi trois voies capable de remplir une grande pièce, de tenir un apéro dehors et, surtout, de vous éviter les prises de tête avec une appli capricieuse, les appairages à répétition, les compromis sur la qualité en fonction de la source… Ici, on allume, on caste en Wi-Fi, on écoute, on profite.

Sur le papier, la Motiv XL coche presque toutes les cases du gros système tout-en-un moderne : Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready, radios Internet via TuneIn Radio, batterie intégrée annoncée pour 13 heures d'autonomie, compatibilité multiroom et puissance à gogo. Dans la réalité, c'est encore plus parlant : je trouve que cette enceinte a un côté grosse berline allemande, pas la plus glamour du marché, mais terriblement efficace quand on a besoin de sonoriser une pièce avec un seul appareil.