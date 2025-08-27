Présentée au CES 2025, la série xboom se compose de trois enceintes aux approches acoustiques différentes. Au milieu de cette gamme se trouve la xboom Bounce, un party speaker au design aussi attachant que singulier, doté d’une batterie offrant jusqu’à 30 heures d’autonomie à volume modéré. D’autres atouts, comme la compatibilité Auracast ainsi que la résistance aux chocs et à l’eau, sont également à saluer.
- Design mat et soyeux
- Résistance aux chocs et à l'eau
- Belle cohérence du son à volume modéré
- App bien ficelée
- Bande lumineuse, sexy et pas tapageuse
- Distorsion à fort volume
- Une lanière extensible un peu cheap
- Trop volumineuse pour les voyages
Pour un prix à peine plus élevé (140 €) que celui de sa consœur xboom Grab, notre enceinte met bien plus de puissance sur la table, avec un trio de woofers de 30 W et deux tweeters de 5 W. Le son est puissant, même s’il est (trop) facile de la pousser dans ses retranchements. La proposition reste néanmoins assez alléchante pour faire de la Bounce la coqueluche de vos soirées d’été — ou de votre salon.
Un ghetto-blaster de salon au look singulier
Si le design de cette enceinte ne vous évoque rien de précis, c’est effectivement le but recherché ! Avec un panneau supérieur ovale aplati et deux radiateurs passifs rouges, elle parvient à insuffler une certaine dose de classe — contrairement à certaines concurrentes qui semblent tout droit sorties d’une fête foraine. Le boîtier extérieur de l’enceinte est fabriqué en Eastman Tritan, un copolyester très résistant aux chocs, à l’eau et à la poussière, tandis que les coussinets antidérapants en caoutchouc remplissent parfaitement leur rôle.
LG a équipé sa bête d’un woofer central de 30 W, épaulé par deux tweeters de 5 W orientés vers l’extérieur afin d’élargir la scène sonore. À cela s’ajoutent deux radiateurs passifs, positionnés de manière à renforcer la réponse dans les basses sans compromettre la compacité. Ce trio bien rodé permet à l’enceinte de délivrer un son ample et dynamique, avec un bon équilibre tonal. Le tout est enfermé dans une caisse en Tritan résistant, qui vibre parfois sous l’effet des pulsations des basses.
Connectique et fonctionnalités : Bluetooth standard, appli bien ficelée
Pour connecter la xboom Bounce, deux voies s’offrent à vous. On peut l’appairer en Bluetooth à la vitesse d’Usain Bolt, ou passer par l’application ThinQ — une méthode qui demandera quelques minutes et plusieurs essais infructueux. Au final, LG joue la carte de la sagesse avec la prise en charge des codecs standards et la possibilité de connecter l’enceinte à d’autres modèles via Auracast. Là encore, il faudra faire preuve d’un peu de patience.
En vérité, l’app est presque indispensable pour quiconque souhaite exploiter ce matériel à sa convenance. Elle est relativement bien conçue, avec un mode Bass Boost — le nerf de la guerre —, mais aussi Standard, Voice Enhance, AI Sound, ainsi qu’une égalisation manuelle à cinq bandes. L’application permet également de régler les effets lumineux de la bande LED. On note — avec satisfaction — qu’il est possible de la piloter depuis son smartphone, même lorsque l’enceinte est connectée en Bluetooth à un autre appareil.
Ergonomie : une unité portable, mais pas portative
Avec ses dimensions (31 cm de long) et son poids (2,9 kg), la xboom est une enceinte que l’on peut transporter, sans pour autant entrer dans la catégorie des modèles nomades. Sa conception Military Grade en fait pourtant un bon petit soldat : elle encaisse les chocs et résiste à de nombreux éléments, comme le sable ou l’eau salée. C’est donc un compagnon de plage sérieux, qui ne craint pas de se mouiller — même si, au fond, on imagine plutôt la belle se pavaner au bord d’une piscine qu’au camping des Flots Bleus.
Il faut tout de même dire un mot de la lanière, située de part et d’autre du boîtier. En partageant ce design avec la xboom Grab, l’enceinte se veut pratique, mais la lanière en nylon extensible a tendance à se distendre rapidement. Résultat : on a l’impression que le produit gagne en aspect “cheap” après quelques utilisations. Pas de panique toutefois : cette lanière de la discorde est placée à l’arrière et remplit tout à fait son role — celui de transporter l’unité dans de bonnes conditions.
Autonomie : grosso modo, 25h sans broncher
L’enceinte est carrément musclée côté autonomie, dépassant de nombreuses concurrentes avec plus de 25 heures de plaisir auditif sans passer par la case recharge. Si LG annonce fièrement 30 heures d’autonomie en lettres blanches, la marque précise d’emblée que ce chiffre s’obtient à volume modéré et sans l’éclairage LED. Il n’en reste pas moins qu’une telle endurance présente des avantages certains : oui, la xboom fait la soirée, l’after — et plus si affinités.
Avec une puissance de 7,26 V / 4 700 mAh, la batterie se recharge en seulement trois heures. La fonction Powerbank permet également de donner un peu de jus au pote un peu boulet qui « a oublié son chargeur ». Une option appréciable, même si la recharge de ce type reste relativement lente.
Analyse du son : un équilibre quasi parfait, limité par le volume
Dans un monde où les mots ont un sens, une enceinte qualifiée de party speaker est forcément orientée grosses basses, avec un calibrage d’usine taillé pour les morceaux qui donnent envie de danser. Elles sont présentes et percutantes à bas et moyen volume, mais manquent parfois de précision lorsqu’on pousse l’enceinte dans ses retranchements. Les médiums, essentiels pour les voix et les instruments, ont quant à eux tendance à s’effacer derrière ce traitement, ce qui peut donner une restitution parfois un peu brouillonne selon les titres joués. Les aigus, de leur côté, apportent la brillance nécessaire, mais deviennent vite agressifs si l’on écoute longtemps à volume élevé.
Puisque LG ne communique pas de mesures officielles en décibels, nous avons pris les devants en poussant la belle à plein volume. Résultat : des pointes mesurées à 92 dB, pour une moyenne de 87 dB sur l’ensemble de notre playlist. Dans les faits, l’enceinte remplit facilement une pièce ou une terrasse, avec un volume suffisant pour animer une soirée entre amis.
L’existence d’une calibration IA — développée en partenariat avec will.i.am — reste un point de détail dans la conception sonore de l’enceinte, résolument orientée vers une écoute festive… mais pas uniquement. D’aucuns regretteront l’absence de son 360°, tout en gardant à l’esprit que ce type d’enceinte n’est pas pensé pour une telle expérience. À l'opposé de son usage primaire — une écoute festive, en extérieur, on peut d’ailleurs tout simplement la brancher à une smart TV pour une écoute plus immersive.
En conclusion, l’enceinte délivre un combo de puissance et de clarté jusqu’à environ 80 % de son volume maximal, avant de basculer dans une légère distorsion. Une déception pour ceux qui affectionnent les musiques les plus percussives, avec des kicks qui déchirent les entrailles. Les audiophiles les plus attentifs noteront également que les voix tendent à se noyer dans le reste de l’instrumentation, toujours à plein volume. Pour d’autres styles moins furieux, la xboom Bounce offre un spectre acoustique convaincant, avec la possibilité d’affiner l’égalisation via l’app native de LG, ThinQ.
Marque Produit : l'avis de Clubic
Portable sans être véritablement portative, la xboom Bounce s’impose sur le marché déjà bien fourni des party speakers. Un pari réussi pour LG, avec cette enceinte Bluetooth au design singulier et attachant — petite barre lumineuse comprise — et à l’autonomie franchement compétitive. La combinaison d’un woofer de 30 W et de deux tweeters de 5 W délivre un son qui se défend aussi bien dans au salon qu’en extérieur.
Intégrée au triptyque xboom conçu avec le musicien will.i.am, l’enceinte s’offre quelques fonctionnalités qui séduiront (quelques minutes) les amateurs de gadgets. Inscrivez-vous sur l’application ThinQ… si vous avez de la patience. Avec plus de 25 heures d’autonomie à fort volume, le système offre un son équilibré, aux basses bien mises en avant — à condition de ne pas le pousser à fond.
Quelques éléments viennent enrichir l’expérience : recharge rapide, fonction Powerbank en USB-C, et compatibilité Auracast pour créer un écosystème d’enceintes connectées. À 140 €, le prix nous semble cohérent pour un produit durable, bien construit, facile à utiliser, et doté d’un solide potentiel pour devenir l’objet le plus cool de votre salon… ou de votre garden party.
- Design mat et soyeux
- Résistance aux chocs et à l'eau
- Belle cohérence du son à volume modéré
- App bien ficelée
- Bande lumineuse, sexy et pas tapageuse
- Distorsion à fort volume
- Une lanière extensible un peu cheap
- Trop volumineuse pour les voyages
Fiche technique LG xboom Bounce
|Type d'enceintes
|2.1
|Puissance nominale
|40W
|Norme Bluetooth
|5.3
|Autonomie
|30h
|Type d'enceintes
|2.1
|Puissance nominale
|40W
|Nombre de haut-parleurs
|3
|Taille des haut-parleurs
|93mm
|Radiateurs passif
|2
|Norme Bluetooth
|5.3
|Codecs Bluetooth
|SBC, AAC, LC3
|Portée
|10m
|Microphone intégré
|Non
|Autonomie
|30h
|Capacité de la batterie
|4700 mAh
|Temps de charge de la batterie
|3h
|Câble d'alimentation
|USB-C
|Hauteur
|88mm
|Largeur
|272mm
|Profondeur
|103mm
|Poids
|1.42g
|Certification IP
|IP67