Portable sans être véritablement portative, la xboom Bounce s’impose sur le marché déjà bien fourni des party speakers. Un pari réussi pour LG, avec cette enceinte Bluetooth au design singulier et attachant — petite barre lumineuse comprise — et à l’autonomie franchement compétitive. La combinaison d’un woofer de 30 W et de deux tweeters de 5 W délivre un son qui se défend aussi bien dans au salon qu’en extérieur.

Intégrée au triptyque xboom conçu avec le musicien will.i.am, l’enceinte s’offre quelques fonctionnalités qui séduiront (quelques minutes) les amateurs de gadgets. Inscrivez-vous sur l’application ThinQ… si vous avez de la patience. Avec plus de 25 heures d’autonomie à fort volume, le système offre un son équilibré, aux basses bien mises en avant — à condition de ne pas le pousser à fond.

Quelques éléments viennent enrichir l’expérience : recharge rapide, fonction Powerbank en USB-C, et compatibilité Auracast pour créer un écosystème d’enceintes connectées. À 140 €, le prix nous semble cohérent pour un produit durable, bien construit, facile à utiliser, et doté d’un solide potentiel pour devenir l’objet le plus cool de votre salon… ou de votre garden party.