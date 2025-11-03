Le marché des casques Bluetooth a été particulièrement animé en 2025. Entre les ténors qui perfectionnent encore leurs recettes et de nouveaux venus capables de bousculer l’ordre établi, la sélection a été riche. Et c’est finalement le Nothing Headphone (1) qui repart avec le Clubic Award 2025 du meilleur casque Bluetooth.
Rappelons que la concurrence était rude cette année encore. Sony, JBL, Marshall, Bose et d'autres ont chacun proposé des casques solides et convaincants, confirmant leurs forces respectives. Pourtant, c’est bien Nothing qui a réussi à créer la surprise et à se distinguer dans cette catégorie très disputée.
Surprenant à plus d’un titre, le Nothing Headphone (1) tire sa réussite de son impressionnant rapport qualité-prix. […] Porté par une signature évitant soigneusement les excès, le son produit par ce casque lui permet de s’asseoir à la table des très bons élèves.
Nothing Headphone (1), la surprise qui s’impose
Premier casque de la jeune marque fondée par Carl Pei, le Nothing Headphone (1) ne se contente pas de miser sur un design clivant. Avec ses coques rectangulaires en aluminium, ses inserts transparents rappelant les cassettes audio et une construction premium, il s’impose comme un objet à part dans le paysage très formaté du marché.
🛡️En 2025, la question ne se pose plus : vous devez vous protéger des arnaques en ligne ! Rejoignez les millions d'utilisateurs d'Avast et renforcez votre défense contre les cybermenaces d'aujourd'hui. Téléchargez dès maintenant Avast Antivirus Gratuit, obtenez des conseils à l'aide de notre nouvel Assistant IA et déjouez les arnaques en ligne.
(offre partenaire)
Mais ce casque ne séduit pas seulement par son esthétique. Développé en partenariat avec KEF, spécialiste britannique de l'Hifi, il délivre un son clair, équilibré et riche en détail. Les basses sont maîtrisées, les médiums généreux, et si les aigus manquent parfois d’éclat, un passage par l’égaliseur permet d’ajuster le rendu à sa convenance. C’est un casque polyvalent, aussi crédible pour écouter du rock que pour savourer une symphonie ou profiter d’une bande-son de film.
Côté technique, Nothing a vu juste :
- Réduction de bruit active efficace
- Commandes tactiles et détection de port bien pensées
- Multipoint pour jongler entre deux appareils
- Triple connectivité (Bluetooth 5.3, USB-C, jack 3,5 mm)
- Autonomie généreuse dépassant les 40 heures (avec ANC)
Un casque pas exempt de défauts, il est notamment un peu lourd avec ses 329 grammes et son kit mains-libres montre quelques faiblesses en milieu bruyant, mais qui réussit un quasi-sans-faute pour une première tentative. Son rapport qualité-prix et son identité forte en font le grand vainqueur de cette année.
La note finale et le test complet du Headphone (1)
Les autres casques nominés qui ont marqué 2025
Si Nothing s’impose, les autres finalistes n’ont pas démérité. Voici les trois autres références qui nous ont marqué pour cette année 2025. Avec ces quatre modèles, 2025 aura confirmé que le marché du casque Bluetooth continue de se renouveler. Les géants affinent leurs références, mais ce sont parfois les nouveaux venus qui créent la surprise. Et cette année, c’est Nothing qui rafle la mise, prouvant qu’il est encore possible de s’imposer dans une catégorie dominée depuis des années par des marques comme Sony ou Bose.
- Son très puissant mais maitrisé.
- Isolation phonique et mode transparence exemplaires.
- Très confortable.
- Ergonomie complète (commandes et réglages).
- Qualité des microphones.
- Compatibilité LE Audio.
- Qualité sonore en mode passif.
- Kit mains-libres en conditions extrêmes.
- Pas de mode USB Audio.
- Son percutant et équilibré des basses aux médiums
- Bonne isolation phonique
- Connectivité (LE Audio/Auracast, multipoint, LDAC)
- Émetteur Smart Tx
- Autonomie exceptionnelle
- Aigus un peu trop doux
- Touches physiques (volume) très petites
- Design et construction classiques
- Équilibre des basses et des médiums, niveau de détails
- Bonne isolation générale
- Autonomie titanesque
- Léger et confortable
- Connectivité avancée (Fast Pair, Multipoint, LE Audio prévu)
- Construction irréprochable
- Aigus accidentés, son agressif à haut volume
- Mode Transparence peu naturel