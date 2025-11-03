Si Nothing s’impose, les autres finalistes n’ont pas démérité. Voici les trois autres références qui nous ont marqué pour cette année 2025. Avec ces quatre modèles, 2025 aura confirmé que le marché du casque Bluetooth continue de se renouveler. Les géants affinent leurs références, mais ce sont parfois les nouveaux venus qui créent la surprise. Et cette année, c’est Nothing qui rafle la mise, prouvant qu’il est encore possible de s’imposer dans une catégorie dominée depuis des années par des marques comme Sony ou Bose.