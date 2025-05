Accessible via un abonnement mensuel ou annuel, l’Art Store transforme le salon en galerie personnalisée. Les œuvres s’affichent en haute définition lorsque le téléviseur est en veille, exploitant pleinement le design épuré et mat de The Frame, pensé pour se fondre dans le décor comme un véritable tableau. Et on ne pourra plus dire que l'Art Store est élitiste, Samsung n'oubliant pas les œuvres populaires comme celle de Pixar ou de Disney.