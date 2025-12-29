Voir vos plus beaux souvenirs sur grand écran ? Ça sera bientôt possible sur les téléviseurs Samsung grâce à Google Photos.
Bien décidé à rester leader dans le domaine des téléviseurs, Samsung prépare une offensive de taille pour 2026. Misant sur l'IA pour rester compétitif, le fabricant travaille notamment sur trois nouveaux modèles OLED. Il a également mis au point une nouvelle génération de panneaux à points quantiques. Mais ce n'est pas tout : une intégration Google Photos est aussi dans les tuyaux.
Google Photos bientôt intégré aux téléviseurs Samsung
Dans une récente publication, Samsung a annoncé qu'il allait bientôt intégrer Google Photos au sein de ses téléviseurs connectés Samsung AI TV, sous système TizenOS. Comme l'explique Kevin Lee, vice-président exécutif de l'équipe Expérience client chez Samsung Electronics : « Grâce à ce partenariat, nous aidons les utilisateurs à redécouvrir et à revivre des moments précieux en dévoilant l'histoire de leurs photos, confortablement installés dans leur salon. » La nouvelle devrait, on s'en doute, en ravir plus d'un.
Avec cette nouveauté, Samsung devrait devenir le premier fabricant à faire passer Google Photos sur grand écran. Rappelons que, pour l'instant, on ne trouve pas encore cette application sur Google TV. Petit bémol cependant : il ne sera pas possible de consulter l'intégralité de sa bibliothèque mais une sélection de souvenirs, « classés par personnes, lieux et moments marquants. »
La nouvelle option devrait pointer le bout de son nez courant mars 2026 et sera disponible en exclusivité sur les téléviseurs de la marque durant 6 mois.
Bien d'autres nouveautés attendues pour 2026
Samsung en a également profité pour dévoiler d'autres avancées : les utilisateurs pourront, par exemple, accéder à des résultats personnalisés et consulter des photos « sous la forme de diaporamas, en fonction de thèmes ou de souvenirs », et ce, dès le second semestre 2026.
Autre nouveauté : le très populaire générateur d'images Nano Banana sera intégré d'ici la fin de l'année prochaine dans Google Photos et les utilisateurs pourront l'utiliser pour générer des modèles thématiques. Ils auront aussi la possibilité de modifier le style de leurs photos ou de transformer une photo en courte vidéo grâce à l'outil Remix.
Google annoncera-t-il des fonctions similaires pour Google TV ? Il faudra garder l'œil ouvert en 2026 pour le savoir.