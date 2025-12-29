Dans une récente publication, Samsung a annoncé qu'il allait bientôt intégrer Google Photos au sein de ses téléviseurs connectés Samsung AI TV, sous système TizenOS. Comme l'explique Kevin Lee, vice-président exécutif de l'équipe Expérience client chez Samsung Electronics : « Grâce à ce partenariat, nous aidons les utilisateurs à redécouvrir et à revivre des moments précieux en dévoilant l'histoire de leurs photos, confortablement installés dans leur salon. » La nouvelle devrait, on s'en doute, en ravir plus d'un.