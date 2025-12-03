En début d’année, Samsung promettait une évolution majeure de ses téléviseurs avec une interface Tizen repensée et une première vague de fonctionnalités IA encore timides. Quelques mois plus tard, la marque confirme qu’il ne s'agissait que du début.
Depuis l’IFA et les annonces de Samsung autour de Vision IA Companion, le constructeur a enclenché un véritable virage génératif. Ses TV 2025 (et même plusieurs modèles antérieurs) commencent à recevoir des mises à jour ambitieuses, qui enrichissent l'expérience avec Tizen.
Offre partenaire
Le TCL 65C89K est un téléviseur qui cherche à en donner beaucoup, pour moins cher que ses rivaux. Et le plus surprenant, c’est qu’il y parvient avec brio. Que vous soyez cinéphile, joueur ou amateur de sport, ce modèle a les épaules pour vous satisfaire, sans donner l’impression de faire de compromis. Et à ce niveau de prestation, difficile de ne pas saluer l’exploit.
Offre partenaire
Vision AI entre dans une nouvelle phase
Avec la mise à jour de Tizen en cours de déploiement depuis maintenant quelques semaines, c'est une version nettement plus mature de l’IA introduite avec les Samsung S95F et S90F à laquelle les utilisateurs ont le droit. Pour rappel, notre article en lien ci-dessous nous avait permis de faire le tour des nouveautés en début d'année.
Cette nouvelle itération repose sur un moteur dopé pour l'IA, avec deux fois plus de réseaux neuronaux, selon la responsable Smart TV chez Samsung avec qui nous avons pu échanger. La mise à jour cherche aussi et surtout à rendre les usages plus simples et conviviaux, avec un cadre beaucoup plus "user friendly" qui centralise l’essentiel dans un portail IA dédié, accessible sur les gammes QLED, Neo QLED 4K/8K et OLED 2025.
Ce portail devient le point d’entrée d’un nouvel usage : analyser ce qui se passe à l’écran, répondre naturellement via l’assistant intelligent, ou donner accès aux outils IA sans devoir fouiller dans les menus. Le bouton dédié, identifiable sur la télécommande à son icône « quatre étoiles », sert désormais de déclencheur universel, à savoir que si du contenu pertinent est disponible, les informations apparaissent instantanément.
Autre nouveauté majeure : l’arrivée de l’application Copilot directement intégrée au téléviseur, ainsi que de Perplexity. Elles permettent d’interroger la TV comme on le ferait avec un smartphone Galaxy, de lancer des routines, de poser des questions générales ou liées au contenu. Cette intégration était l’un des grands chantiers software de Samsung, déjà disponible sur les TV 2025 dans certains pays, et en cours de déploiement en Europe, dont la France.
Quels téléviseurs sont concernés ?
Samsung veut éviter une expérience en silo et annonce une prise en charge large, sans réserver l’IA générative au très haut de gamme. Les téléviseurs 2025 sont les premiers servis, à l'image des trois modèles ci-dessous, avec une mise à jour en cours de déploiement actuellement. Ils disposent donc déjà du portail IA complet et de l’intégration profonde de Vision AI Companion, Copilot et désormais Perplexity. L’application Perplexity TV est d’ailleurs déjà disponible sur l’ensemble des gammes 2025, avec un abonnement Perplexity Pro offert pendant 12 mois à l’activation.
- Excellents niveaux de luminosité et contraste
- Colorimétrie précise en SDR comme en HDR (Delta E < 2)
- Filtre antireflet "Glare Free" ultra-efficace
- Luminosité en net progrès
- Contraste, noirs et colorimétrie
- Des traitements d'image qui gagne en finesse
- Image OLED maitrisée et équilibrée
- Luminosité en progrès sur cette série
- Excellent étalonnage en sortie de carton
Les modèles 2023 et 2024 ne sont pas laissés de côté. Une mise à jour Tizen leur apportera, d’ici la fin de l’année, plusieurs briques de Vision AI (dont Copilot et Perplexity) même si le portail IA reste réservé aux téléviseurs les plus récents pour l'heure. Samsung rappelle au passage son engagement de 7 ans de mises à jour, rare dans le secteur, et sa volonté d’harmoniser l’expérience entre l’entrée et le haut de gamme.
Avec cette approche « multi-agents », où Copilot, Perplexity et d’autres modèles cohabitent au sein de Vision AI Companion, Samsung confirme la mutation amorcée cette année : la TV n’est plus seulement un écran. Elle devient une interface conversationnelle, un hub multimodal, un assistant évolutif. Et cette transformation concernera, à l'avenir, une partie importante du parc de téléviseurs Samsung.