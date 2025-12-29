Tout juste annoncées, mais bien évidemment prévues pour 2026, les nouveautés audio Samsung se font sous le signe de la synergie avec ses gammes de téléviseurs. Une idée pertinente, permettant d’exploiter des technologies exclusives à son écosystème, tout en s’ouvrant à de nouveaux marchés.
Au programme, trois produits et une mise à jour majeure du système Q-Symphony. Les enceintes Music Studio 5 (aussi appelée LS50H) et Music Studio 7 (ou LS70H) permettront de sonoriser dignement une pièce, tout en s’accordant avec un écran Samsung. La HW-Q990H se présente quant à elle comme la simple suite de la HW-Q995F, avec seulement quelques optimisations.
LS50H et LS70H : des enceintes connectées prêtes à vibrer avec la TV
Pas spécialement prolifique sur le marché de l’enceinte connectée, Samsung va enfin étoffer son offre avec l’arrivée de deux créations placées sous la bannière Music Studio : la Music Studio 5, ou LS50H, et la plus imposante Music Studio 7, ou LS70H.
Élégante et minimaliste, la Music Studio 5 est une enceinte connectée premium qui mise sur une certaine discrétion, camouflant au maximum les haut-parleurs derrière une couche tissée (blanc ou noir). Compatible Wifi, Bluetooth, et prenant en charge les commandes vocales, elle bénéficie de quelques petites technologies maison, comme un guide-d’ondes spécial permettant d'élargir la scène sonore, ou encore un contrôle dynamique des basses (sans doute une sorte de rétroaction avancée). Enfin, un mode audio haute résolution 24 bits/96 kHz peut être activé lorsque cette enceinte est connectée à un produit de la gamme Galaxy.
Plus ambitieuse encore, la Music Studio 7 n’est pas immense non plus, mais elle passe à une architecture à quatre canaux. Nous avons ainsi droit, en plus de la stéréo et d’une sorte de voie centrale, à une dispersion en hauteur du son. Ces différents canaux sont gérés par la technologie Pattern Control, dont le rôle est de limiter les interférences. Petit plus assez marketing, Samsung équipe cette LS70H d’un super-tweeter, c’est-à-dire un tweeter fonctionnant au-delà de 20 kHz. En l’occurrence, le constructeur indique que celui-ci peut monter jusqu’à 35 kHz, ce qui nous parait déjà très ambitieux et, avouons-le, pas forcément utile.
HW-Q990H : de l’IA, et c’est à peu près tout
Système Atmos composé d’une barre de son, d’un caisson, et de satellites arrière avec haut-parleurs verticaux, les modèles Q990/Q995 n’évoluent plus depuis quelques années que par petites touches, bien que la dernière Q995F soit équipé d'un nouveau caisson. Ce cru 2026 n’offrira à priori aucun bouleversement, mais intègrent deux petites nouveautés, à chaque fois liées à un traitement par IA.
Premièrement, le Sound Elevation, algorithme qui améliore la cohérence spatiale entre le téléviseur et la barre de son. Deuxièmement, la présence d’un Volume Automatique amélioré, afin d’éviter les variations trop brusques lors des changements de sources ou de programmes. Ce modèle, ainsi que les Music Studio, seront dévoilés plus en détails lors du CES.
Q-Symphony 2026 : pour survivre à la concurrence
Samsung n’a pas encore dévoilé de produits Dolby Atmos Flex Connect, ni déclaré ouvertement se positionner sur ce standard. Pas surprenant donc de constater une évolution majeure de sa technologie maison Q-symphony, qui rappelons-le se destine à la base à faire fonctionner de concert ses barres de son avec ses téléviseurs, principe étendu depuis à des produits comme le Music Frame.
Le Q-Symphony version 2026 ira plus loin, puisqu'il permettra de synchroniser jusqu’à 5 appareils simultanément (barre de son, Music Frame et Music Studio), mais également de reconnaître le positionnement de chaque enceinte dans la pièce, ainsi que son orientation. De fait, Samsung devrait essayer de concurrencer à sa manière le Dolby Atmos Flex Connect.