Plus ambitieuse encore, la Music Studio 7 n’est pas immense non plus, mais elle passe à une architecture à quatre canaux. Nous avons ainsi droit, en plus de la stéréo et d’une sorte de voie centrale, à une dispersion en hauteur du son. Ces différents canaux sont gérés par la technologie Pattern Control, dont le rôle est de limiter les interférences. Petit plus assez marketing, Samsung équipe cette LS70H d’un super-tweeter, c’est-à-dire un tweeter fonctionnant au-delà de 20 kHz. En l’occurrence, le constructeur indique que celui-ci peut monter jusqu’à 35 kHz, ce qui nous parait déjà très ambitieux et, avouons-le, pas forcément utile.