La brique Galaxy AI s’invite partout, avec une connexion contextuelle aux apps via Gemini : en maintenant le bouton latéral, l’assistant peut analyser une capture et sauvegarder un résumé directement dans Samsung Notes. En écran partagé, images et résumés générés par l’IA se glissent‑déposent dans vos documents. Now Brief propose enfin un tableau de bord personnalisé pour un briefing quotidien. Sous le capot, un MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) prend le relais, avec des gains annoncés de +21 % en NPU, +28 % en CPU et +38 % en GPU par rapport à la génération précédente : de quoi accélérer les traitements IA et garder une interface fluide, même en multitâche musclé.