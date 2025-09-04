Samsung renouvelle le haut de gamme Android avec les Galaxy Tab S11 et S11 Ultra : design affûté, écrans AMOLED 120 Hz à 1 600 nits, nouveau S Pen, DeX revu et intégration poussée de l’IA. Des arguments qui visent autant les créatifs que les télétravailleurs.
À l’issue de son événement Unpacked, Samsung dévoile sa nouvelle génération de tablettes Android premium : Galaxy Tab S11 et Galaxy Tab S11 Ultra. La marque coréenne ne se contente pas d’une mise à jour incrémentale : finesse record, dalles plus lumineuses, stylet S Pen retravaillé et un gros focus sur la productivité dopée à l’IA. Objectif : faire de la tablette une machine principale crédible pour la prise de notes, le multitâche et la création de contenus.
Design affûté et écrans plus lisibles : la Tab S11 Ultra pousse les curseurs à fond
La Galaxy Tab S11 Ultra devient la tablette « Ultra » la plus fine jamais conçue par Samsung avec 5,1 mm d’épaisseur, quand la Tab S11 standard descend à 5,5 mm. Les deux modèles misent sur un châssis Armor Aluminum certifié IP68 pour encaisser poussière et projections, avec des masses contenues (469/471 g pour la S11 Wi‑Fi/5G, 690/695 g pour l’Ultra). Côté affichage, place à des panneaux Dynamic AMOLED 2X 120 Hz capables d’atteindre 1 600 nits en pic (1 000 nits en HBM), pour préserver la lisibilité en extérieur. L’Ultra embarque en prime des bordures affinées à 5,2 mm et un traitement antireflet qui réduit les halos dans les environnements lumineux.
Les diagonales restent très différenciées : 11 pouces pour la Tab S11 (2 560 × 1 600, WQXGA) et 14,6 pouces pour la S11 Ultra (2 960 × 1 848, WQXGA+), afin de couvrir aussi bien l’usage « bloc‑notes » que les scénarios proches d’un ultrabook. Côté connectivité, la S11 adopte le Wi‑Fi 6E et une option 5G, quand l’Ultra passe au Wi‑Fi 7 avec, là encore, une déclinaison 5G. Batteries de 8 400 mAh (S11) et 11 600 mAh (Ultra) et charge 45 W viennent achever le tableau pour tenir une journée d’usage soutenu.
S Pen, DeX et Galaxy AI : des outils concrets pour travailler (et créer)
Samsung revoit en profondeur son S Pen, désormais hexagonal pour une prise en main plus naturelle et doté d’une pointe conique plus précise. Un clic sur son bouton ouvre les Outils rapides (couleur, épaisseur, type d’outil), tandis que de nouveaux pense‑bêtes (« Sticky Notes ») s’épinglent directement à l’écran, personnalisables en quatre couleurs (jaune, vert, rose, bleu clair). Côté productivité, Samsung DeX progresse : création de jusqu’à quatre espaces de travail (pro, perso, divertissement…), glisser‑déposer de fenêtres entre la tablette et un moniteur externe, et Floating View plus flexible pour redimensionner sans masquer l’essentiel.
La brique Galaxy AI s’invite partout, avec une connexion contextuelle aux apps via Gemini : en maintenant le bouton latéral, l’assistant peut analyser une capture et sauvegarder un résumé directement dans Samsung Notes. En écran partagé, images et résumés générés par l’IA se glissent‑déposent dans vos documents. Now Brief propose enfin un tableau de bord personnalisé pour un briefing quotidien. Sous le capot, un MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm) prend le relais, avec des gains annoncés de +21 % en NPU, +28 % en CPU et +38 % en GPU par rapport à la génération précédente : de quoi accélérer les traitements IA et garder une interface fluide, même en multitâche musclé.
Prix, configurations et offre de lancement
Samsung segmente finement ses configurations :
- Galaxy Tab S11 (Wi‑Fi) : 12 Go/128 Go à 899 €, 12 Go/256 Go à 959 € et 12 Go/512 Go à 1 079 € ; une déclinaison 5G existe en 12 Go/128 Go à 1 049 €.
- Galaxy Tab S11 Ultra (Wi‑Fi) : 12 Go/256 Go à 1 339 €, 12 Go/512 Go à 1 459 €, et un modèle 16 Go/1 To à 1 759 € ; une option 5G est proposée sur la version 12 Go/256 Go (1 489 €).
À noter : la charge 45 W sur toute la gamme et châssis IP68. Comme souvent, Samsung accompagne le lancement d’une offre de précommande : du 4 septembre au 5 octobre, l’achat d’une Tab S11 ou S11 Ultra donne droit à un Book Cover Keyboard Slim et un an d’abonnement à Microsoft 365 — de quoi transformer la tablette en poste de travail crédible, sans surcoût initial. Pour l’écosystème, on retrouve l’appairage simplifié des Galaxy Buds et le basculement audio automatique entre appareils, afin de mieux s’intégrer à un quotidien multi‑écrans.
Reste une question : à l’heure où ChromeOS et iPadOS redoublent d’efforts sur le multitâche, ces nouveautés suffiront‑elles à vous faire basculer vers la tablette comme machine principale ?