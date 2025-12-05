Amazon a lancé jeudi Graviton5, son nouveau processeur maison cloud nouvelle génération. Avec des gains de performances jusqu'à 25% et une efficacité énergétique renforcée, le géant mise gros sur ses puces custom.
Pour la dernière grosse journée de son événement annuel AWS re:Invent, Amazon Web Services a été plus léger sur les annonces, mais celle de Graviton5 est à retenir. L'entreprise a dévoilé, jeudi 4 décembre, son processeur ARM de 192 cœurs gravé en 3nm. De cinquième génération et avec un cache L3 multiplié par cinq, Amazon assume vouloir disrupter le rapport performance-prix du cloud. Une stratégie payante d'ailleurs, puisque plus de la moitié de la nouvelle capacité CPU d'AWS tourne désormais sur architecture Graviton, et 90% des 1 000 plus gros clients EC2 (le service web d'AWS qui fournit des capacités de calcul évolutives dans le cloud pour héberger des applications) utilisent déjà cette technologie.
AWS réduit la latence de 33% avec son architecture 192 cœurs
Graviton5 n'est pas une simple évolution, c'est un vrai saut technologique. Avec ses 192 cœurs de calcul regroupés dans une seule puce, Amazon pulvérise son propre record de densité. Plus ces cœurs sont proches physiquement, plus ils communiquent rapidement entre eux, ce qui fait que les échanges d'informations sont 33% plus rapides. Pour vulgariser, c'est un peu comme passer d'un open space géant où il faut marcher 50 mètres pour parler à un collègue, à un bureau compact où tout le monde est à portée de voix.
Le secret réside aussi dans le cache L3, cette mémoire ultra-rapide qui stocke les informations les plus sollicitées. Amazon l'a multiplié par cinq. Du coup, chaque cœur dispose de 2,6 fois plus d'espace de travail immédiat qu'avec Graviton4. Les applications n'ont plus besoin d'aller chercher constamment des données dans la mémoire principale, ce qui accélère les temps de réponse. Vos applications tournent ainsi plus vite, surtout les bases de données, l'analyse de gros volumes de données ou les jeux en ligne qui exigent des réponses instantanées.
Autre amélioration notable : la connectivité. Le débit réseau augmente de 15% en moyenne, et peut carrément doubler sur les machines (les instances) les plus puissantes. Le débit vers les disques durs cloud (EBS) gagne 20%. Concrètement, transférer plusieurs téraoctets, lancer des sauvegardes ou synchroniser des applications distribuées devient nettement plus fluide et rapide. Des gains qui paraissent modestes sur le papier, mais qui représentent des heures économisées quotidiennement, et de l'argent. Ajoutons que Graviton5 promet d'augmenter de 30% les performances et de réduire de 20% la latence, rapport à la génération précédente, Graviton4.
Une gravure 3nm qui allie puissance et efficacité énergétique
Amazon a fait graver Graviton5 en technologie 3nm, l'une des plus avancées du marché, que peu d'acteurs maîtrisent encore, à part peut-être Samsung, TSMC et Intel. Cette finesse de gravure permet, les initiés le savent déjà, d'atteindre des performances supérieures, tout en consommant moins d'énergie. Un équilibre crucial à l'heure où les data centers représentent une part croissante de la consommation électrique mondiale. AWS va même jusqu'à refroidir directement la puce sans boîtier intermédiaire, une prouesse d'ingénierie rendue possible par son contrôle total de la chaîne.
Côté sécurité, Amazon introduit le Nitro Isolation Engine, un système dont la fiabilité est prouvée mathématiquement. Au lieu de simplement promettre que les données des clients sont isolées, AWS fournit des calculs mathématiques qui le démontrent de façon irréfutable. C'est comme la différence entre « faites-nous confiance, la porte est fermée » et « voici la preuve mathématique que cette porte ne peut pas s'ouvrir ». Une garantie qui séduit particulièrement les banques, les hôpitaux et les organismes gouvernementaux, où la moindre fuite de données serait catastrophique.
Les entreprises qui ont testé Graviton5 en avant-première sont conquises. Airbnb a mesuré 25% de performances en plus sur ses moteurs de recherche, avec des résultats plus stables. Atlassian gagne 30% de rapidité sur son outil de gestion de projet et suivi des tâches Jira et réduit les temps de réponse de 20%. Quant à SAP, l'éditeur constate des accélérations spectaculaires entre 35% et 60% sur ses traitements de base de données. Les serveurs EC2 M9g équipés de Graviton5 sont accessibles en version test dès maintenant, annonce Amazon Web Services. D'autres modèles optimisés pour le calcul intensif (C9g) ou la mémoire (R9g) arriveront dès 2026.
Clubic est à Las Vegas pour l'AWS re:Invent 2025