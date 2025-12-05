Pour la dernière grosse journée de son événement annuel AWS re:Invent, Amazon Web Services a été plus léger sur les annonces, mais celle de Graviton5 est à retenir. L'entreprise a dévoilé, jeudi 4 décembre, son processeur ARM de 192 cœurs gravé en 3nm. De cinquième génération et avec un cache L3 multiplié par cinq, Amazon assume vouloir disrupter le rapport performance-prix du cloud. Une stratégie payante d'ailleurs, puisque plus de la moitié de la nouvelle capacité CPU d'AWS tourne désormais sur architecture Graviton, et 90% des 1 000 plus gros clients EC2 (le service web d'AWS qui fournit des capacités de calcul évolutives dans le cloud pour héberger des applications) utilisent déjà cette technologie.