Trois heures du matin, votre téléphone vibre, et vous recevez une alerte critique d'une application qui plante en production. Les équipes DevOps ont désormais un nouvel allié ! Amazon Web Services a annoncé, le 2 décembre depuis Las Vegas, où Clubic est présent, le lancement d'AWS DevOps Agent, un assistant IA autonome destiné aux équipes techniques. L'outil promet de révolutionner la gestion des incidents en production en analysant automatiquement les métriques, les logs et les déploiements de code. L'agent, qui est capable de travailler sans intervention humaine pendant des heures, identifie les causes des pannes et propose des solutions concrètes pour réduire le temps de résolution.