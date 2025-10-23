Cette offensive coordonnée des géants de la tech sonne comme un avertissement pour le bon vieux x86. Bien sûr, les acteurs historiques ne comptent pas se laisser faire. AMD, par exemple, martèle que le x86 a encore de beaux jours devant lui et peut rivaliser avec ARM sur le terrain de l'efficacité énergétique. De son côté, Intel pourrait fournir Microsoft pour ses futurs serveurs IA. Mais la tendance est là : ARM, qui équipait déjà 15% des processeurs pour centres de données début 2025, vise la moitié du marché d'ici la fin de l'année.​ Une cible un brin optimiste, si vous voulez mon avis.

La montée en puissance de l'IA ne fait qu'accélérer ce mouvement, avec des solutions comme les super-puces de NVIDIA qui marient GPU et processeurs ARM. En portant ses services les plus critiques comme Spanner et Bigtable sur Axion, Google montre la voie. Les 70 000 applications restantes dans la file d'attente ne sont qu'une question de temps. Le message est clair : l'ère où les centres de données s'adaptaient aux processeurs du marché est peut-être révolue. Désormais, les géants du web dessinent le silicium optimisé pour leurs usages.