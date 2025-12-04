Face à de féroces concurrents, Dailymotion contre-attaque en opérant sa plus grande transformation technique, depuis sa création il y a 20 ans. Le directeur technique de la plateforme française, David Ramblewski, explique le cheminement du service vidéo.
Longtemps éclipsée par YouTube ou TikTok et les réseaux sociaux, Dailymotion revient doucement mais sûrement dans la partie. Depuis son intégration au groupe Canal+ l'an dernier, la plateforme française accélère sa mue et cumule les innovations, avec de l'IA générative, une vraie architecture cloud et des fonctionnalités automatisées. Avec 464 millions d'utilisateurs mensuels actifs répartis dans 192 pays, l'ancien pionnier de la vidéo en ligne (apparu un mois avant son illustre concurrent américain) ambitionne de reconquérir les créateurs et les annonceurs. Clubic en a appris plus sur sa stratégie, depuis Las Vegas et l'AWS re:Invent.
Dailymotion bascule toute son infrastructure dans le cloud en neuf mois
En mars 2023, Dailymotion et son CTO, David Ramblewski, démarrent le chantier fou de migration de l'intégralité de Dailymotion vers Amazon Web Services (AWS), sans couper son service. « On avait des plateformes on-premise (Ndlr : sur site) à Paris, sur la côte est, la côte ouest, et anciennement aussi à Tokyo », raconte le CTO. Pour survivre face aux mastodontes américains et chinois, le service sait qu'il lui faut l'agilité du cloud et préparer le terrain pour l'IA.
L'ampleur du chantier impressionne. En chiffres, ce sont 200 millions de vidéos, 24 pétaoctets de données et 700 gigabits de bande passante qui doivent basculer vers AWS sans que les millions d'utilisateurs ne s'en aperçoivent. « On a terminé en décembre 2023 », lâche Ramblewski. Mission accomplie en neuf mois chrono. Mais migrer ne représentait que la première étape de la transformation.
« Si on imagine qu'on peut opérer une plateforme on-premise comme on l'opère chez un cloud service provider (de type AWS) et espérer de la performance, de la résilience, de la scalabilité, ce n'est pas possible », martèle-t-il. Pendant ce temps, 2 000 heures de formation certifiante AWS ont transformé les équipes. « On est parti d'une culture de la maintenance à une culture de l'innovation », résume le patron technique.
Les nouveaux outils IA qui changent la création vidéo sur Dailymotion
Au niveau des fonctionnalités, c'est l'intelligence artificielle, encore elle, qui bouleverse la production de contenu. Dailymotion a récemment déployé le chaptering, qui découpe automatiquement les vidéos en chapitres thématiques. « Avant, il fallait le faire à la main, maintenant, c'est automatique », nous explique David Ramblewski. Concrètement, l'utilisateur peut naviguer dans une vidéo et directement sauter à la partie qui l'intéresse, ce que YouTube rend aussi possible. L'engagement augmente, le temps de visionnage aussi.
Autre nouveauté chez Dailymotion, les vignettes intelligentes, ces images de prévisualisation censées vous donner envie de cliquer. L'IA analyse ici chaque vidéo et choisit automatiquement le visuel le plus accrocheur. Ce que font déjà ses concurrents, qu'encore une fois Dailymotion rattrape. La plateforme développe aussi le long-to-short, qui consiste en une vidéo assez longue qui génère automatiquement trois clips de quelques dizaines de secondes, optimisés pour faire davantage vivre le contenu, comme on peut le voir sur TikTok, Instagram ou YouTube Shorts. Cette dernière fonctionnalité sera disponible en 2026, nous assure le service.
En coulisses, l'infrastructure travaille en continu. Chaque jour, Dailymotion transcode 1 000 jours de vidéo, c'est-à-dire qu'elle convertit les fichiers en multiples formats. « On a une vidéo qui arrive dans un format très qualitatif et puis on a besoin de la rendre accessible dans différents types de formats », détaille David Ramblewski. Car par définition, un iPhone, une télévision Canal+, un smartphone Android ou un navigateur web ne lisent pas les mêmes fichiers. Le player vidéo de Dailymotion adapte automatiquement la qualité de la vidéo selon la connexion internet et l'appareil de chaque utilisateur.
Une IA pour optimiser les campagnes publicitaires
Le modèle économique de Dailymotion a évolué avec le temps. Aujourd'hui, les spectateurs qui regardent les vidéos exigent de la qualité HD (50 à 60% du trafic), une lecture fluide et un accès depuis n'importe quel pays. Ensuite, les médias comme L'Équipe intègrent le lecteur Dailymotion sur leurs sites. « Lorsque vous regardez la cérémonie du Ballon d'or, le lecteur vidéo derrière, c'est Dailymotion », glisse le CTO.
Enfin, le plus rentable sont les annonceurs publicitaires. Plus une vidéo est regardée longtemps, plus elle génère de revenus. En novembre dernier, Dailymotion a d'ailleurs lancé RAY, une plateforme d'intelligence artificielle agentique qui automatise les campagnes publicitaires. « Ça transforme un brief marketing simple en un plan marketing actionnable et une campagne de publicité actionnable », résume David Ramblewski. L'outil analyse le comportement des spectateurs, leur niveau d'attention et le contenu des vidéos pour les cibler.
Du coup, chaque publicité touche le bon spectateur au bon moment. « On va augmenter finalement la précision, l'efficacité, puis ce qu'on appelle le reach », ajoute le patron technique du service vidéo. Entre les enchères automatisées et les contrats directs avec les marques, Dailymotion optimise ses revenus publicitaires. Le cercle vertueux fonctionne, puisque les créateurs produisent du contenu de qualité, les utilisateurs regardent davantage, les annonceurs investissent plus. D'autres, comme le plus suivi en France, Tibo InShape, sont de retour sur Dailymotion depuis quelques mois.
Dailymotion s'attaque à son monolithe en PHP de 350 000 lignes
Le chantier le plus complexe vient de débuter. Dailymotion doit moderniser son code informatique vieux de vingt ans, un énorme programme monobloc devenu ingérable. « C'est 350 000 lignes de code avec des successions de générations d'ingénieurs qui sont passés derrière », confesse David Ramblewski. La plateforme utilisait par exemple le langage de programmation PHP, avec un framework Symfony assez vieillot, « une version bêta d'il y a 20 ans », apprend-on. L'objectif est donc de découper ce mastodonte en cinquante petits programmes indépendants et modernes, le tout en à peine 18 mois.
L'intelligence artificielle aide encore à tout accélérer. « Mener un chantier comme ça en un an et demi sans l'intelligence artificielle nous aurait pris quatre ou cinq ans, avec un risque accru », calcule le responsable technique. L'autre avantage du cloud, c'est la flexibilité. David Ramblewski évoque le cas des vidéos en direct qui ne fonctionnaient pas correctement avec les processeurs graphiques VT1. En 72 heures, AWS a déployé de nouveaux processeurs G6 à Dublin spécialement pour Dailymotion. « On a migré la stack de transcoding en 72h », sourit le dirigeant. Avec des serveurs physiques à acheter et installer, ce changement aurait pris des mois.
En parallèle, 400 applications et 10 000 programmes informatiques basculent également vers le cloud. Et les bonnes nouvelles se multiplient, puisque l'audience augmente depuis l'entrée de Dailymotion dans le groupe Canal+. « C'est une tendance à la hausse indéniablement, qui va s'accélérer puisqu'on va bénéficier de l'aura qu'a Canal », projette le CTO. Après des années difficiles dues à « un manque de moyens à une période donnée », Dailymotion retrouve ses ambitions. La plateforme française défie à nouveau YouTube et TikTok avec ses ingénieurs et son intelligence artificielle.