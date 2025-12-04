CHP1

Il était temps car avec son interface désuète issue des année 2000, ils sont complètement mis à l’écart des standards ergonomiques et de valorisation des contenus des médias en vigueur de nos jours.

De plus, ce serait bien, qu’hormis des vidéos de l’INA et autres vieilleries sans intérêt, ils rajeunissent leur contenus avec des vidéos, clips, montages, documentaires, … en (très) haute définition. Le format 240p ou 360p ce n’'est plus les standards des vidéos actuel ou on affiche du 4K. Et je n’ose même pas parler du système de recherche d’un contenu, des commentaires, des chaînes privées, … une honte vis à vis de ce que peut proposer les autres concurrents.

Et pour terminer, il faudrait revoir complètement le système d’incitation à y déposer des vidéos car actuellement c’est la croix et la bannière pour le faire si on n’est pas une institution.

Bref, je leur souhaite, d’y arriver mais vu le peu d’intérêt qu’ils portent aux avis des internautes et surtout à ceux qui pourraient y déposer du contenu, ce sera pas pour demain.

Bref, wait and see.