Avec la pénurie de composants mémoire, RAM et SSD, les prix ont grimpé. Les fabricants se retrouvent coincés entre deux options : absorber la hausse des coûts au détriment de leurs marges, ou la répercuter sur le prix de vente au risque de freiner la demande. Beaucoup ont fait les deux à la fois, en recourant aussi au "despecing" - une pratique qui consiste à réduire les caractéristiques techniques d'un modèle pour contenir les coûts. Dans la même veine, on a aussi eu le droit au gel des caractéristiques technique. Ce fut par exemple le cas du Pixel 10A qui reprend la même fiche technique que le 9A. Dans les marchés émergents, les hausses de prix atteignent 40 à 50%, selon IDC.

La situation est aggravée par des tensions géopolitiques et logistiques qui font monter les coûts d'approvisionnement. Nabila Popal, directrice senior de la recherche chez IDC, estime que ce trimestre n'est qu'un "avant-goût" de ce qui attend le marché en 2026. Les pays où les smartphones à moins de 200 dollars représentent la majorité des ventes seront les plus touchés - IDC anticipe un choc potentiellement plus sévère que celui de la pandémie de Covid-19. Une normalisation des prix mémoire n'est pas attendue avant fin 2026 au plus tôt.