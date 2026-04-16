La pénurie de composants mémoire met fin à deux ans de croissance du marché mondial des smartphones. Au premier trimestre 2026, les livraisons reculent de 4,1%, mais Samsung et Apple résistent encore.
Le marché mondial des smartphones a totalisé 289,7 millions d'unités livrées au cours du premier trimestre 2026, selon les données préliminaires d'IDC publiées le 14 avril. C'est la première baisse depuis mi-2023, qui met fin à dix trimestres de croissance consécutifs.
Quand la mémoire fait grimper les prix
Avec la pénurie de composants mémoire, RAM et SSD, les prix ont grimpé. Les fabricants se retrouvent coincés entre deux options : absorber la hausse des coûts au détriment de leurs marges, ou la répercuter sur le prix de vente au risque de freiner la demande. Beaucoup ont fait les deux à la fois, en recourant aussi au "despecing" - une pratique qui consiste à réduire les caractéristiques techniques d'un modèle pour contenir les coûts. Dans la même veine, on a aussi eu le droit au gel des caractéristiques technique. Ce fut par exemple le cas du Pixel 10A qui reprend la même fiche technique que le 9A. Dans les marchés émergents, les hausses de prix atteignent 40 à 50%, selon IDC.
La situation est aggravée par des tensions géopolitiques et logistiques qui font monter les coûts d'approvisionnement. Nabila Popal, directrice senior de la recherche chez IDC, estime que ce trimestre n'est qu'un "avant-goût" de ce qui attend le marché en 2026. Les pays où les smartphones à moins de 200 dollars représentent la majorité des ventes seront les plus touchés - IDC anticipe un choc potentiellement plus sévère que celui de la pandémie de Covid-19. Une normalisation des prix mémoire n'est pas attendue avant fin 2026 au plus tôt.
Samsung et Apple en tête, les Chinois en difficulté
Samsung reprend la première place avec 62,8 millions d'unités livrées, soit une hausse de 3,6% sur un an et 21,7% de parts de marché. La gamme Galaxy S26 a porté la croissance, notamment parce que son prix est resté aligné sur celui de son prédécesseur. La gamme A-Series, sortie plus tôt dans le trimestre, a également soutenu les volumes.
Apple suit avec 61,1 millions d'unités (+3,3%), pour 21,1% du marché. Le lancement de l'iPhone 16e et la progression de la gamme iPhone 17 en Chine - où les ventes Apple ont augmenté de plus de 30% - ont compensé des difficultés d'approvisionnement dans d'autres régions. Ces deux marques sont les seules du top 5 à avoir progressé : leur positionnement sur le haut de gamme leur confère un meilleur accès aux fournisseurs de mémoire et une clientèle moins sensible aux hausses de prix.
Les fabricants chinois ont davantage subi la crise. Xiaomi recule de 19,1% à 33,8 millions d'unités (11,7% de parts de marché), OPPO de 9,9% à 30,7 millions (10,6%), et Vivo de 6,8% à 21,1 millions (7,3%). En dehors du top 5, Honor affiche la progression la plus marquée avec +24%, grâce à son accélération à l'international.