Si le marché du smartphone décline sur ce premier trimestre 2026 à cause de la pénurie de DRAM et de NAND, certains constructeurs s'en sortent (bien) mieux que d'autres.
Le cabinet Counterpoint publie son traditionnel bilan des courses du marché du smartphone, et il y a quelques surprises à l'arrivée. Si les évidences sont stables, un challenger du nom de Nothing commence à faire son trou ! La stratégie du tout milieu de gamme semble porter ses fruits pour la jeune marque anglaise.
Nothing en très grande forme sur un marché qui fait grise mine
D'après les données de Counterpoint, le marché du smartphone s'est essoufflé, sur le premier semestre 2026. Le cabinet note un déclin de 6% des expéditions dans le monde, qu'il attribue à la crise des composants et les augmentations de prix chez la plupart des constructeurs.
Mais, dans ce marasme, certains parviennent à sortir la tête de l'eau. C'est notamment le cas de Google, Honor et Nothing, qui signent respectivement une augmentation de 14% et 25% de leurs expéditions sur un an. On le voyait venir grâce à des signaux faibles : le dernier lineup de mobiles Google Pixel permet enfin à la marque de prendre son envol (quand bien même son récent Pixel 10a est assez paresseux). Pour Honor, c'est notamment son expansion dans de nouvelles régions du monde qui pousse son développement. Nothing, enfin, a le vent dans le dos grâce à des produits très différenciants, que ce soit en termes de design ou d'image de marque. Comme OnePlus en son temps, la jeune pousse britannique mise énormément sur l'aspect communautaire pour s'attirer la préférence de la jeune génération.
« Le récent Nothing Phone (4a) a été très bien accueilli par les consommateurs, ce qui accélère davantage la croissance de la marque », analyse Counterpoint. Un point sur lequel on ne peut qu'abonder : le smartphone a reçu un 10/10 dans nos colonnes.
- Un look toujours audacieux
- Un meilleur écran que l'an dernier
- Ce téléobjectif merveilleux
Un trio de tête inchangé, mais des surprises
On parlait plus haut d'évidences. Apple domine évidemment toujours le marché du smartphone, avec 21% des parts de marché et une croissance de 5% par rapport à l'année dernière à la même période. Porté par une demande inextinguible pour ses derniers iPhone 17, Apple est sur un petit nuage. Contrairement à Samsung qui, lui, accuse une chute de 6% de ses expéditions sur un an. La marque sud-coréenne reste conserve toutefois 20% des parts de marché, et le lancement des Galaxy S26 semble se dérouler sans accrocs.
Xiaomi referme le peloton de tête, mais subit quant à lui une chute brutale de 19% de ses expéditions sur un an. Même si elle reste à 12% de parts de marché, elle est plus talonnée que jamais par son concurrent OPPO, désormais à 11% des parts de marché. D'après Counterpoint, Xiaomi est particulièrement sensible aux variations de prix des composants en raison de l'implantation de ses chaînes de production. Aussi, la concurrence est plus rude que jamais sur l'entrée et le milieu de gamme… des terres sur lesquelles viennent justement chasser Google, Nothing et Honor.
Le cabinet d'analyse conclut avec des prédictions assez pessimistes concernant le marché du smartphone en 2026. Comme tous les autres secteurs de la tech, la pénurie de RAM et de NAND va obliger tous les constructeurs à revoir leur grille tarifaire à la hausse, faute de vouloir réduire leur marge. Conséquence directe : les ventes de smartphones vont probablement continuer à dégringoler, quand bien même de nouvelles références enthousiasmantes sont prévues pour la fin d'année.