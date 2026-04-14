Mais, dans ce marasme, certains parviennent à sortir la tête de l'eau. C'est notamment le cas de Google, Honor et Nothing, qui signent respectivement une augmentation de 14% et 25% de leurs expéditions sur un an. On le voyait venir grâce à des signaux faibles : le dernier lineup de mobiles Google Pixel permet enfin à la marque de prendre son envol (quand bien même son récent Pixel 10a est assez paresseux). Pour Honor, c'est notamment son expansion dans de nouvelles régions du monde qui pousse son développement. Nothing, enfin, a le vent dans le dos grâce à des produits très différenciants, que ce soit en termes de design ou d'image de marque. Comme OnePlus en son temps, la jeune pousse britannique mise énormément sur l'aspect communautaire pour s'attirer la préférence de la jeune génération.