Sans doute affecté, lui aussi, par la pénurie de RAM qui se profile, il semblerait que Nothing se voit contraint d'augmenter le prix de ses prochaines références. Évidemment, on prendra les infos de ce leak avec une extrême prudence, mais on parle ici d'environ 475$ pour le Phone (4a) et de 540$ pour le (4a) Pro. Autrement dit : une augmentation d'environ 100$ par rapport à leurs prédécesseurs ; soit très certainement 100€ chez nous si la hausse venait à se confirmer.