Après une année pendant laquelle la jeune marque londonienne s'est hissée sur un petit nuage, Nothing parviendra-t-elle a transformer l'essai en 2026 ? En tout cas, elle compte bien poursuivre sur sa lancée : les Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro sont déjà dans les starting-blocks.
Il n'aura fallu qu'une poignée de modèles pour que Nothing se hisse parmi les marques les plus en vue du marché. La preuve : son CMF Phone 2 Pro a été élu smartphone de l'année par la rédaction ! Une success story qui aura commencé quelques mois plus tôt avec la sortie des Phone (3a) et Phone (3a) Pro, qui ont totalement chamboulé le milieu de gamme. Et, d'après une source citée par GSM Arena, de premiers détails émergent déjà sur leurs successeurs.
Les Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro se dévoilent
D'après l'informateur du site spécialisé, les deux nouveaux smartphones de milieu de gamme de Nothing seront équipés des puces Snapdragon 7 Gen 4 et 7s Gen 4 (l'ordre exact d'attribution est encore sujet à caution). Deux puces de nouvelle génération, dont on attend évidemment des performances en hausse par rapport à la 7s Gen 3 des modèles précédents.
Pour l'heure, le leak ne parle que d'un modèle embarquant 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage. Faut-il comprendre que Nothing abandonne définitivement les smartphones avec 8 Go de RAM ? On l'appelle en tout cas de nos vœux.
Si aucune info n'a encore fuité concernant la partie photo ou la batterie, les Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro devraient se parer de couleurs plus variées en 2026. On parle des évidents noir et blanc, mais aussi de rose et de bleu. Enfin, il semblerait que le Nothing Phone (4a) Pro autorise pour sa part l'ajout d'une carte eSIM — une première pour cette famille de produits.
Vers un prix en hausse ?
Ce qui faisait la force des Phone (3a) et (3a) Pro, c'était bien entendu leur positionnement. Respectivement lancés à 359€ et 469€, ils ont tout simplement dynamité le milieu de gamme grâce à des fiches techniques reluisantes, tenant la dragée haute à des smartphones beaucoup plus onéreux. Les cartes pourraient toutefois être redistribuées l'an prochain.
Sans doute affecté, lui aussi, par la pénurie de RAM qui se profile, il semblerait que Nothing se voit contraint d'augmenter le prix de ses prochaines références. Évidemment, on prendra les infos de ce leak avec une extrême prudence, mais on parle ici d'environ 475$ pour le Phone (4a) et de 540$ pour le (4a) Pro. Autrement dit : une augmentation d'environ 100$ par rapport à leurs prédécesseurs ; soit très certainement 100€ chez nous si la hausse venait à se confirmer.
Un compromis qui pourrait être jugé acceptable si la proposition technique tient la route. Dans tous les cas, il semble qu'il faille se préparer mentalement à une année noire pour le prix des gadgets tech.