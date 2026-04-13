Ici, c'est surtout Xiaomi qui souffre, sa part de marché au premier trimestre l'an dernier étant alors de 14%. Pour ce qui est de Samsung, Omdia note qu'il a « repris la tête du classement au premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses modèles phares et à des précommandes solides pour la série Galaxy S26 - en hausse de plus de 10 % à l'échelle mondiale par rapport à la série Galaxy S25 -, et ce malgré des retards de lancement qui ont affecté le cycle de renouvellement de sa gamme milieu de gamme. »

Plus globalement, le marché du smartphone résiste malgré les différentes contraintes actuelles, dont la plus prégnante est la pénurie en RAM qui touche le secteur de la tech. Il enregistre ainsi une croissance globale de 1% sur un an. Une bonne nouvelle en trompe-l'oeil selon Omdia, qui indique que « cette croissance ne reflète pas encore pleinement l'impact de la hausse des coûts liés à l'offre, car l'anticipation des stocks par les fournisseurs dans le réseau de distribution a temporairement soutenu les expéditions. »