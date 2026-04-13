Ça va mieux pour Samsung ces derniers mois. Le géant sud-coréen a ainsi repris sa couronne de plus grand vendeur de smartphones au monde.
À la fin 2025, Apple s'emparait du titre de plus grand vendeur de smartphones sur l'année, dépassant son rival de toujours dans ce domaine : Samsung. Mais le constructeur sud-coréen n'en reste pas moins un rival de grande qualité, qui a récemment lancé les puissants Galaxy S26. Et qui s'impose comme numéro 1 dans les premiers mois de l'année 2026.
Samsung réussit à distancer un peu Apple en 2026
Apple n'est jamais extrêmement performant lors du premier trimestre de l'année, son moment fort se situant plutôt dans le dernier trimestre. Et ça se confirme encore en 2026, comme nous l'indiquent des chiffres produits par le spécialiste de la recherche dans les télécoms Omdia.
Samsung reprend en effet sa place de premier vendeur mondial de smartphone lors du premier trimestre 2026 (22% de part de marché), devant Apple (20%) et Xiaomi (11%). Si ce classement peut sembler traditionnel pour les trois premiers mois de l'année, il est intéressant de noter que l'écart est un peu plus grand entre les deux premiers qu'à la même période l'an dernier, où Samsung représentait 20% des parts de marché, et Apple 19%.
Le marché du smartphone tient pour le moment, malgré les contraintes
Ici, c'est surtout Xiaomi qui souffre, sa part de marché au premier trimestre l'an dernier étant alors de 14%. Pour ce qui est de Samsung, Omdia note qu'il a « repris la tête du classement au premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses modèles phares et à des précommandes solides pour la série Galaxy S26 - en hausse de plus de 10 % à l'échelle mondiale par rapport à la série Galaxy S25 -, et ce malgré des retards de lancement qui ont affecté le cycle de renouvellement de sa gamme milieu de gamme. »
Plus globalement, le marché du smartphone résiste malgré les différentes contraintes actuelles, dont la plus prégnante est la pénurie en RAM qui touche le secteur de la tech. Il enregistre ainsi une croissance globale de 1% sur un an. Une bonne nouvelle en trompe-l'oeil selon Omdia, qui indique que « cette croissance ne reflète pas encore pleinement l'impact de la hausse des coûts liés à l'offre, car l'anticipation des stocks par les fournisseurs dans le réseau de distribution a temporairement soutenu les expéditions. »