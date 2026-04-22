L'un des trois géants de la RAM, SK Hynix, met les bouchées doubles pour répondre à la pénurie de RAM. Et ça va passer par un investissement géant.
La pénurie de RAM, c'est le sujet le plus chaud du moment dans le monde de la tech. Une véritable apocalypse qui se fait déjà sentir sur certains produits, comme les Surface de Microsoft, qui pourrait faire exploser les prix des smartphones, et qui ne devrait pas être résolue de si tôt. Autant dire qu'il y a de la place pour les géants du secteur pour accroître leur offre. Et c'est ce que le Sud-Coréen SK Hynix devrait faire !
SK Hynix investit 13 milliards de dollars dans une nouvelle usine
Dans le monde de la RAM, il y a trois grands noms. L'Américain Micron, le très connu Samsung, et puis l'autre entreprise sud-coréenne, SK Hynix. Et c'est cette dernière qui fait un pas vers une amélioration du marché, avec un énorme investissement de 19 000 milliards de wons (près de 13 milliards de dollars) qui vient d'être annoncé.
« La nouvelle usine de fabrication sera dédiée au conditionnement avancé, un processus essentiel à la fabrication de composants mémoires destinés à l'IA, tels que les puces de mémoire à large bande passante (HBM) » a indiqué Reuters. Et ce qui va arriver est franchement impressionnant.
P&T7 entrera en fonction en 2028
Avec cette enveloppe, SKY Hynix voit les choses en grand. Le nouveau complexe, du nom de P&T7, sera construit sur le site industriel Cheongju Technopolis (Corée du Sud), au niveau d'une parcelle de 230 000 m2.
Il bénéficiera ainsi de trois étages pour le wafer level packaging (WLP), l'encapsulation au niveau de la tranche, sur une surface de 60 000 m2. Sept étages (pour une surface de 90 000 m2) seront eux alloués aux lignes de tests de wafers (WT). Les premiers seront achevés en février 2028, les seconds, dès octobre 2027. Lorsque l'ensemble des installations seront utilisables, près de 3000 employés pourront travailler sur place.