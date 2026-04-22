Dans le monde de la RAM, il y a trois grands noms. L'Américain Micron, le très connu Samsung, et puis l'autre entreprise sud-coréenne, SK Hynix. Et c'est cette dernière qui fait un pas vers une amélioration du marché, avec un énorme investissement de 19 000 milliards de wons (près de 13 milliards de dollars) qui vient d'être annoncé.

« La nouvelle usine de fabrication sera dédiée au conditionnement avancé, un processus essentiel à la fabrication de composants mémoires destinés à l'IA, tels que les puces de mémoire à large bande passante (HBM) » a indiqué Reuters. Et ce qui va arriver est franchement impressionnant.