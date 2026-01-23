Le coréen a présenté des wafers opérationnels à l'IEDM, ce qui prouve que la technologie dépasse le stade du prototype. Mais la forme elliptique des cellules, le mur isolant entre les deux moitiés et les connexions supplémentaires alourdissent le processus de fabrication. Résultat : cette approche augmente la densité de stockage, mais n'abaisse pas les coûts de production. Les autres fabricants (Samsung, Micron, Kioxia, Sandisk) vont probablement étudier des concepts similaires.

Cette annonce tombe au moment où l'industrie organise méthodiquement la pénurie. Samsung et SK Hynix ont réduit leur production de wafers pour 2026, privilégiant les SSD d'entreprise et la mémoire pour serveurs IA, où les marges sont indécentes. Les prix des SSD pour particuliers bondissent de plus de 40% ce trimestre, et Kingston confirme une hausse de 246% sur les wafers NAND depuis le début 2025, dont 70% concentrés sur les deux derniers mois. Le PLC à cellule divisée ne changera rien à cette dynamique : vous aurez peut-être 25% de capacité supplémentaire par puce, mais certainement pas à prix cassé. Le stockage devient dense, rapide, et hors de portée.