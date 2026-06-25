C'est une très bonne nouvelle pour l'entreprise, moins pour le consommateur particulier. Micron, l'un des principaux fabricants de mémoire, a déjà validé plusieurs dizaines de milliards de dollars de commandes de RAM.
La pénurie de mémoire liée à l'essor de l'intelligence artificielle pousse les grands acteurs du secteur à sécuriser leur approvisionnement bien en amont. Micron a annoncé, dans le cadre de ses derniers résultats financiers, avoir conclu 16 accords d'approvisionnement stratégiques avec des clients, pour un montant total d'engagements estimé à environ 22 milliards de dollars. Ces contrats portent sur des livraisons de mémoire DRAM et NAND sur plusieurs années, certains courant jusqu'en 2030.
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Des clients financent la production à l'avance
La RAM connaît actuellement une demande qui dépasse très largement les capacités de production disponibles. Ainsi, certains grands clients acceptent désormais de contribuer au financement des futures infrastructures de fabrication en échange d'une garantie d'approvisionnement.
Micron indique que ces accords pourraient générer près de 100 milliards de dollars d'obligations contractuelles futures. Ils couvrent environ 20 % des livraisons de DRAM attendues par l'entreprise sur la durée des contrats, et environ un tiers de ses livraisons de NAND.
Ce n'est pas que l'IA qui "pique" toute la RAM
Si l'infrastructure d'intelligence artificielle constitue le principal moteur de la pénurie actuelle, Micron précise que les 16 accords ne concernent pas uniquement des entreprises du secteur IA.
Parmi les acheteurs figurent également des acteurs de l'électronique grand public et de l'automobile, deux industries qui se retrouvent en concurrence avec les datacenters pour accéder aux mêmes capacités de fabrication.
Alors, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle ?
Samsung a, de son côté, averti que la pénurie de mémoire pourrait se prolonger jusqu'en 2027, voire au-delà. Les prix de la mémoire DDR5 destinée au grand public ont également connu des hausses sensibles, signe que les effets de cette tension débordent progressivement hors des datacenters.
Pour les consommateurs, c'est en effet une mauvaise nouvelle. Monter son PC va coûter nettement plus cher, c'est d'ailleurs déjà le cas actuellement. La pression sur les prix de la RAM pourrait se maintenir plus longtemps que prévu, dépassant parfois le budget prévu par les utilisateurs pour monter leur machine.