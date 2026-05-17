Le groupe sud-coréen SK Hynix est un des grands gagnants de l'explosion des prix de la RAM. Et ça a un effet inattendu sur ses employés !
Sk Hynix vite une période exceptionnelle, sûrement la plus belle de son histoire, grâce à l'incroyable demande en RAM actuelle, due à l'essor de l'intelligence artificielle. Elle est ainsi notamment courtisée à travers des offres folles par les géants de la tech. Et, un peu plus bas, ses employés vivent eux aussi une période faste - à tous les niveaux.
Des bonus exceptionnels pour les employés de SK Hynix
SK Hynix a enregistré durant ce premier trimestre 2026 un bénéfice d'exploitation au sommet, qui a même dépassé les attentes des marchés, pour atteindre les 25,4 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 60% par rapport au trimestre précédent, et de 190% sur un an.
Et le bénéficie d'exploitation est très important pour les salariés de l'entreprise sud-coréenne. En effet, 10% de ce chiffre est traditionnellement reversé sous la forme de bonus aux employés de SK Hynix. Ce sont ainsi 2,5 milliards de dollars qui vont être reversés pour ce semestre aux employés (qui sont environ 47 000).
Les nouvelles coqueluches du marché des rencontres en Corée du Sud
À noter qu'il ne s'agit ici du chiffre que pour le trimestre actuel. Or on peut s'attendre, d'après tous les analystes, à une pénurie de RAM qui va persister dans le temps - ce qui semble garantir des bonus au sommet pour un moment chez SK Hynix. Et ça commence à se savoir du côté de la Corée du Sud.
Comme le rapport Wccftech, les médias sud-coréens se font l'écho d'un changement dans le marché des rencontres, où les employés de SK Hynix sont devenus les célibataires les plus recherchés, devant des professions historiquement plus valorisées comme avocat, médecin ou chef d'entreprise. On peut ainsi par exemple voir ci-dessus un employés de SK Hynix se rendre à un événement de rencontre avec sa veste d'entreprise. Le vêtement glamour du moment au pays du Matin calme, semble-t-il !