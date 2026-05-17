SK Hynix a enregistré durant ce premier trimestre 2026 un bénéfice d'exploitation au sommet, qui a même dépassé les attentes des marchés, pour atteindre les 25,4 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 60% par rapport au trimestre précédent, et de 190% sur un an.

Et le bénéficie d'exploitation est très important pour les salariés de l'entreprise sud-coréenne. En effet, 10% de ce chiffre est traditionnellement reversé sous la forme de bonus aux employés de SK Hynix. Ce sont ainsi 2,5 milliards de dollars qui vont être reversés pour ce semestre aux employés (qui sont environ 47 000).