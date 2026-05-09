Au vu du manque de RAM qu'il y a sur la planète, on peut imaginer que les fournisseurs sont particulièrement courtisés. Mais les attentions atteignent un niveau jamais vu, comme nous le montre Reuters, qui a eu accès à certaines des offres qui ont été faites au Sud-Coréen SK Hynix.

Ce dernier s'est ainsi vu proposé par un client de tout simplement bénéficier d'investissements de ce dernier dans ses propres lignes de production de composants mémoires. Un autre a totalement ouvert son portefeuille et a proposé de financer l'acquisition de machines de lithographie par rayonnement ultraviolet extrême (EUV) d'ASML, qui valent plusieurs centaines de millions de dollars pièce.