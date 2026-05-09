Avec la pénurie exceptionnelle de RAM vécue aujourd'hui par le monde de la tech, les producteurs sont à la fête. La preuve, avec les offres incroyables qui affluent sur le bureau de SK Hynix.
L'intelligence artificielle est une technologie qui a déjà bouleversé de nombreux secteurs depuis son émergence fin 2022 avec l'arrivée de ChatGPT sur le marché. C'est le cas notamment du marché des puces, et plus récemment surtout, de la RAM, qui a dû faire face à un accroissement gigantesque de la demande, entraînant une pénurie de RAM qui a fait mal à presque toutes les entreprises de la tech, mais a comblé les trois fournisseurs mondiaux du secteur. Et ces derniers sont l'objet de toutes les attentions, comme on peut le voir avec SK Hynix.
SK Hynix reçoit des offres inhabituellement généreuses
Au vu du manque de RAM qu'il y a sur la planète, on peut imaginer que les fournisseurs sont particulièrement courtisés. Mais les attentions atteignent un niveau jamais vu, comme nous le montre Reuters, qui a eu accès à certaines des offres qui ont été faites au Sud-Coréen SK Hynix.
Ce dernier s'est ainsi vu proposé par un client de tout simplement bénéficier d'investissements de ce dernier dans ses propres lignes de production de composants mémoires. Un autre a totalement ouvert son portefeuille et a proposé de financer l'acquisition de machines de lithographie par rayonnement ultraviolet extrême (EUV) d'ASML, qui valent plusieurs centaines de millions de dollars pièce.
Il faudra du temps aux producteurs de RAM pour s'adapter à une hausse structurelle de la demande
Mais malgré ces offres très alléchantes, SK Hynix ne cède pas facilement. Premièrement, la société ne souhaite pas s'attacher à des clients en particulier, à travers de contrats très alléchants sur le moment, mais qui l'obligeraient à fournir des puces à terme à un prix plus bas que celui du marché. Et de manière plus pragmatique, « quel que soit le type d'offre, la capacité disponible est pratiquement nulle à l'heure actuelle » a expliqué une source de Reuters.
Le mois dernier, Samsung et SK Hynix avait expliqué qu'il faudrait du temps à ces entreprises pour s'adapter à une « croissance structurelle » de la demande IA. De plus, une autre source de Reuters a indiqué que les fournisseurs de puces faisaient très attention à ne pas être perçus comme favorisant plutôt un client plutôt qu'un autre. « Ils ne veulent pas "miser sur un cheval" dans la course à l'IA et finir par parier sur le mauvais » a-t-il été expliqué.