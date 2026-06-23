Sur la première photo, on découvre à gauche le GPU (AMD RDNA 3 Navi 33) à côté duquel on peut voir quatre puces de GDDR6 pour un total de 8 Go de mémoire vidéo. Sur la droite de la carte mère, c'est le CPU (AMD Zen 4 Hawk Point 2) qui est visible.

En retournant la carte, on découvre évidemment les systèmes de fixation des refroidisseurs de chacune des deux puces, mais aussi et surtout les deux emplacements SO-DIMM dont un seul est occupé par une barrette de 16 Go de DDR5 5600 MT/s CL47.

Pourtant, Gamers Nexus a, de son côté, reçu une Steam Machine avec deux barrettes de 8 Go de DDR5. Richard Leadbetter a donc cherché à joindre Valve afin de comprendre cette différence : Valve n'était pas en mesure d'obtenir, en quantités suffisantes, des barrettes de 8 Go pour offrir les 16 Go de DDR5 annoncés tout en garantissant le double canal.

Les machines commercialisées seront donc sur le modèle de celle reçue par Digital Foundry, avec une barrette et sans double canal. Richard Leadbetter regrette ce choix, mais précise que ses tests préliminaires semblent aller dans le sens de Valve avec des différences de performances simple/double canal limitées sur les jeux vidéo. Croisons les doigts.