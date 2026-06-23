Pour sa Steam Machine, Valve doit composer avec un approvisionnement en DDR5 pour le moins délicat… avec des conséquences sur les performances.
Afin de se conformer à ses premières annonces, Valve livrera bien ses Steam Machines avec 16 Go de mémoire vive DDR5. Une seule barrette de SO-DIMM sera toutefois proposée et, de fait, le double canal ne sera pas de la partie.
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Des prix pour le moins dissuasifs
Pas plus tard qu'hier, Valve a mis fin à un suspens qui durait depuis plusieurs mois maintenant. Depuis l'annonce de la Steam Machine en novembre dernier, pour être tout à fait exact.
Ce mini-PC un peu particulier devrait donc être disponible dans les prochains jours : Valve a mis en place un système de réservation/loterie jusqu'au 25 juin afin de ne pas répéter les problèmes rencontrés à la sortie du Steam Controller. Plus important, Valve a surtout révélé les prix de la Steam Machine ou, plutôt, des quatre variantes proposées.
Comme l'expliquait Colin hier, la Steam Machine se décline en deux capacités de stockage : 512 Go à 1 039 € et 2 To à 1 359 €. Deux bundles incluant le Steam Controller de Valve sont également disponibles, à 1 108 € et 1 428 € respectivement. Des prix pas complètement surprenants compte tenu de la conjoncture actuelle, mais des prix très élevés malgré tout.
Parallèlement à la mise en place de cette loterie, Valve a expédié quelques exemplaires de sa Steam Machine à une poignée de médias. Digital Foundry fait partie des heureux élus et même si des tests plus complets sont en cours chez notre confrère, une première vidéo très intéressante a mis le doigt sur quelques détails techniques.
16 Go de DDR5 en une seule SO-DIMM
Pour Digital Foundry, Richard Leadbetter a ainsi expliqué que si Valve a bien opté pour la fourniture de 16 Go de mémoire vive en DDR5, il l'a fait au moyen d'une seule et unique barrette au format SO-DIMM.
Heureusement, la carte mère de la Steam Machine est bel et bien dotée de deux emplacements SO-DIMM. Il sera donc possible d'ajuster la quantité de RAM en fonction des besoins, mais aussi d'ajouter simplement une seconde barrette afin de profiter du double canal.
En effet, comme le souligne Richard Leadbetter, de base, la Steam Machine ne profite donc pas de ce point technique pourtant très intéressant. De manière un peu schématique, quand un PC a deux barrettes de RAM configurées en double canal, le processeur est en mesure d'accéder à deux modules à la fois, venant doubler le débit de transfert des données.
Ne voulant pas encore démonter son modèle de test, Richard Leadbetter a demandé des photographies de la carte mère de la Steam Machine. ©Digital Foundry
Sur la première photo, on découvre à gauche le GPU (AMD RDNA 3 Navi 33) à côté duquel on peut voir quatre puces de GDDR6 pour un total de 8 Go de mémoire vidéo. Sur la droite de la carte mère, c'est le CPU (AMD Zen 4 Hawk Point 2) qui est visible.
En retournant la carte, on découvre évidemment les systèmes de fixation des refroidisseurs de chacune des deux puces, mais aussi et surtout les deux emplacements SO-DIMM dont un seul est occupé par une barrette de 16 Go de DDR5 5600 MT/s CL47.
Pourtant, Gamers Nexus a, de son côté, reçu une Steam Machine avec deux barrettes de 8 Go de DDR5. Richard Leadbetter a donc cherché à joindre Valve afin de comprendre cette différence : Valve n'était pas en mesure d'obtenir, en quantités suffisantes, des barrettes de 8 Go pour offrir les 16 Go de DDR5 annoncés tout en garantissant le double canal.
Les machines commercialisées seront donc sur le modèle de celle reçue par Digital Foundry, avec une barrette et sans double canal. Richard Leadbetter regrette ce choix, mais précise que ses tests préliminaires semblent aller dans le sens de Valve avec des différences de performances simple/double canal limitées sur les jeux vidéo. Croisons les doigts.