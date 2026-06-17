Les rumeurs s'enchaînent autour de la Steam Machine, mais les premières mesures de performances vont au-delà du simple bruit de couloir.
Les questions du prix et de la date de lancement de la Steam Machine n'ont toujours pas de réponse officielle, mais les choses se précisent, notamment sur Geekbench, la plateforme abritant les premières mesures de puissance du mini-PC conçu par Valve.
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L'épineuse question du prix de la Steam Machine
Quand, en novembre dernier, Valve présente pour la première fois – et à la surprise générale – sa Steam Machine, l'inflation autour de la DRAM et de la NAND ne fait que démarrer. Les prix ont augmenté, mais restent corrects.
Depuis, la hausse des tarifs – sur les barrettes de DDR5 et les SSD notamment – s'est poursuivie, poussant tous les fabricants à augmenter les prix de leurs produits. C'est particulièrement vrai sur les PC bon marché pour lesquels la moindre hausse est délicate. Nous avons pu le voir avec le Steam Deck.
La console portable de Valve, autrefois présentée comme l'une des machines les plus accessibles de son segment, a ainsi augmenté de 35 à 37 % selon la version. Le modèle le moins onéreux (OLED 512 Go) est passé de 569 euros à 779 euros, compromettant son succès.
Le problème semble le même pour la Steam Machine qui, à la base, devait être un mini-PC très accessible prévu pour prendre place dans le salon. Avec ses 16 Go de mémoire vive DDR5, ses 8 Go de mémoire vidéo GDDR6 et son SSD de 512 Go ou 1 To, la Steam Machine doit être plus onéreuse que prévue.
Une entrée remarquée sur Geekbench
Un équilibre entre coût de fabrication et prix de vente sans doute impossible à trouver pour Valve, qui n'a donc rien annoncé concernant sa Steam Machine alors que, depuis le début, on parle d'une sortie au « 1ᵉʳ semestre 2026 ».
Discrètement, cette fenêtre de lancement a été remplacée par un plus vague « cet été » qui laisse un peu de marge, mais ne devrait rien changer au prix des composants. Sur X, le compte @HardwareSteam croit savoir que cette sortie serait imminente, peut-être même dès la semaine prochaine.
Une information que nous n'avions pas relayée jusque-là car ses fondements sont un peu légers : de simples photos des boîtes de la Steam Machine, or ces dernières seraient visibles depuis de nombreuses semaines. En revanche, la base de données Geekbench est à l'origine d'infos plus croustillantes.
Steam Machine : les premières mesures de performances sur Geekbench. ©VideoCardz
En effet, nos confrères de VideoCardz ont repéré des entrées consacrées à une machine baptisée « Valve Fremont ». Il ne faut pas être grand clerc pour y voir la première apparition d'une Steam Machine tournant sur le système d'exploitation SteamOS, comme elle devrait l'être pour sa commercialisation.
Même si le nom des entrées est encore incorrect – on parle de processeur AMD Custom CPU 1772 –, toutes les données techniques correspondent à ce qui avait été communiqué par Valve : CPU avec 6 cœurs/12 threads et 16 Mo de cache L3 avec, en plus, une fréquence de 4,86 GHz.
Au-delà des résultats ainsi présentés, il est donc tout à fait envisageable – comme le soulignent nos confrères – que les premières Steam Machine soient entre les mains des testeurs. Si tel est le cas, la commercialisation pourrait suivre très prochainement. Et si, comme l'indiquait @HardwareSteam, le mini-PC arrivait entre le 23 et le 30 juin prochains ?