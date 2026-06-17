Quand, en novembre dernier, Valve présente pour la première fois – et à la surprise générale – sa Steam Machine, l'inflation autour de la DRAM et de la NAND ne fait que démarrer. Les prix ont augmenté, mais restent corrects.

Depuis, la hausse des tarifs – sur les barrettes de DDR5 et les SSD notamment – s'est poursuivie, poussant tous les fabricants à augmenter les prix de leurs produits. C'est particulièrement vrai sur les PC bon marché pour lesquels la moindre hausse est délicate. Nous avons pu le voir avec le Steam Deck.