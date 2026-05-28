L’inflation généralisée touche également Valve qui ne semble pas avoir d’autre choix que d’augmenter les prix de son Steam Deck.
Console portable la plus populaire sur le marché PC, le Steam Deck voit ses tarifs s’envoler. Au-delà de l’impact sur la machine elle-même, c’est plutôt de mauvais augure pour le prix de la future Steam Machine.
+37 % sur la version 512 Go
En février dernier, nous titrions sur la rupture de stock généralisée du Steam Deck de Valve. La firme américaine semblait avoir des difficultés à trouver les composants pour fabriquer sa petite machine.
En réalité, Valve devait sans doute renégocier ses contrats avec ses principaux fournisseurs et, compte tenu de la situation actuelle sur la DRAM et la NAND notamment, cela n’était pas gagné d’avance. Le couperet est tombé et alors que le Steam Deck revient en stock un peu partout dans le monde, son prix a très nettement augmenté.
Non, nous ne parlons pas de 30 ou 40 euros de plus, mais d’une inflation à deux chiffres, comme on peut le dire dans le jargon : +37 % sur la version 512 Go du Steam Deck OLED et encore +35 % sur la version 1 To. Rappelons au passage que seule la version OLED est maintenant distribuée par Valve, qui a mis au placard le Steam Deck LCD.
Plus très loin des 1 000 euros pour la version 1 To
De fait, alors qu’avec la rupture de stock le Steam Deck était finalement assez loin de la barre des 1 000 euros, la version OLED 1 To en est maintenant très proche : on parle de 919 euros contre 679 euros autrefois.
Une augmentation de 240 euros en l’espace de quelques semaines, c’est très clairement une mauvaise surprise. Preuve que le prix du SSD est en partie en cause, la version OLED 512 Go progresse un petit peu moins, à « seulement » 210 euros de plus entre les mois de février et mai. Les deux versions du Steam Deck sont effectivement dotées de 16 Go de mémoire vive.
Pour le Steam Deck OLED 512 Go, la pilule reste malgré tout délicate à avaler puisqu’on passe tout de même de 569 euros à 779 euros. Nous le disions en préambule, tout ceci est simplement le reflet d’une inflation qui devait tôt ou tard se répercuter sur les approvisionnements de Valve. On comprend tout de suite mieux pourquoi le prix de la Steam Machine tarde toujours à filtrer.
Sans doute que les responsables de Valve eux-mêmes sont embêtés : la hausse des prix du Steam Deck illustre parfaitement la complexité de garder des prix attractifs sur des produits qui ne sont pas haut de gamme. Les prix de la DRAM et de la NAND prennent une part de plus en plus importante sur ces produits que l’on tente de rendre accessibles.