En février dernier, nous titrions sur la rupture de stock généralisée du Steam Deck de Valve. La firme américaine semblait avoir des difficultés à trouver les composants pour fabriquer sa petite machine.

En réalité, Valve devait sans doute renégocier ses contrats avec ses principaux fournisseurs et, compte tenu de la situation actuelle sur la DRAM et la NAND notamment, cela n’était pas gagné d’avance. Le couperet est tombé et alors que le Steam Deck revient en stock un peu partout dans le monde, son prix a très nettement augmenté.