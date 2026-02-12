Le Steam Deck affiche complet sur le Steam Store américain. Tous les modèles, sans exception. Et cette fois, Valve ne dit rien. De quoi alimenter une question qui fâche : et si la console portable allait rejoindre la Steam Machine dans l'enfer des prix ajustés ?
Chaque modèle de Steam Deck est actuellement indisponible aux États-Unis sur la boutique officielle de Valve. Le modèle LCD a déjà été officiellement abandonné, ce qui était prévu. Mais les deux versions OLED affichent désormais le même statut : rupture de stock, sans autre précision. En France et en Europe, le Steam Deck OLED reste disponible, mais cette exception confirme surtout que le problème existe bel et bien ailleurs. Pour les joueurs américains qui surveillaient les prix, le timing tombe mal. Très mal.
Quand la mémoire dicte sa loi
La communauté ne s'y trompe pas. Sur Reddit, les spéculations vont bon train : cette pénurie serait directement liée à la crise de la mémoire qui secoue l'électronique grand public depuis plusieurs mois. Aucune confirmation officielle de Valve, mais le contexte donne du crédit à cette hypothèse. La demande en RAM dépasse largement les capacités de production des fabricants, une tension qui provoque retards et hausses de prix. Les usines tournent à plein régime pour satisfaire l'industrie de l'intelligence artificielle, laissant les autres secteurs sur le carreau.
- Tous les atouts du Steam Deck LCD
- Qualité de la dalle OLED 90 Hz
- Chauffe et autonomie optimisées
Entre septembre et décembre 2025, le prix de la DRAM a grimpé de 170 à 258%, notamment à cause d'un accord massif entre Samsung, SK Hynix et OpenAI. Ce contrat capte près de la moitié de la production mondiale pour alimenter les data centers. Résultat : les consoles portables subissent une guerre économique qu'elles n'ont pas déclenchée. Valve pourrait aussi avoir réorienté ses ressources vers ses nouveaux produits, dont la Steam Machine qui embarque 16 Go de RAM et 8 Go de VRAM. Mais là encore, silence radio du constructeur.
Le précédent qui inquiète
Cette pénurie arrive au pire moment. Valve a déjà dû repousser la sortie de sa Steam Machine et revoir ses ambitions tarifaires à cause de cette même flambée des composants. L'entreprise reconnaît ne plus maîtriser son calendrier et promet d'annoncer des prix définitifs « dès que possible ». Une formulation prudente pour dire qu'elle attend que l'orage passe. Sauf que personne ne sait quand la météo s'améliorera.
Le problème, c'est que le Steam Deck avait construit sa réputation sur un rapport qualité-prix agressif. L'arrêt du modèle LCD 256 Go a déjà fait grimper le ticket d'entrée à 569 euros. Si Valve doit absorber la hausse des coûts de production sur les modèles OLED, deux options s'offrent à elle : vendre à perte ou augmenter les tarifs. La première contredit sa stratégie affichée, la seconde risque de fragiliser sa position face aux consoles classiques. Pour un constructeur qui promettait une alternative accessible sans abonnement en ligne, le dilemme est moins confortable qu'il n'y paraît.
La rupture de stock actuelle ressemble moins à un accident de production qu'à un temps mort stratégique avant l'annonce qui fâche.