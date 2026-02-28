Six ans plus tard et sans doute après avoir sondé de nombreux acteurs du marché sur les causes de son premier échec, Valve a donc retenté l'aventure du matos PC : cette fois, c'est une console portable… un choix encore plus étonnant compte tenu des habitudes des joueurs.

Valve avait sûrement à l'esprit l'énorme succès remporté par Nintendo et sa Switch, console hybride qui se branche à la télévision, mais peut aussi être avec soi, en vacances, dans les transports… partout ! Le Steam Deck se devait donc d'adopter une approche similaire et même si beaucoup de joueurs s'en servent comme d'un mini-PC d'appoint pour jouer sans déranger personne à proximité, le caractère nomade est un atout indiscutable.

La machine est surtout arrivée au meilleur des moments alors que les joueurs en ont de plus en plus ras le bol de la gourmandise de Windows. Pire, le spectre des restrictions matérielles de Windows 11 faisait trembler autant les joueurs que leur budget. Valve a d'ailleurs bien senti le coup : la sortie du Steam Deck allait de pair avec le lancement de SteamOS, un système dérivé de Linux, plus léger et plus adapté à une console portable et son écran de sept pouces.