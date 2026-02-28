Le 25 février 2022, Valve commercialisait sa première machine depuis l'échec des Steam Machines. Quatre ans plus tard, le Steam Deck est là, toujours là, et aucun successeur n'est à venir.
Pour se lancer dans le monde du matériel et faire un pied de nez à Microsoft – ancien employeur de Gabe Newell –, Valve avait opté pour les Steam Machines, de drôles de PC pensés pour le salon. L'échec fut retentissant, mais l'idée est restée dans la tête des dirigeants.
Un lancement au bon moment avec le bon logiciel
Six ans plus tard et sans doute après avoir sondé de nombreux acteurs du marché sur les causes de son premier échec, Valve a donc retenté l'aventure du matos PC : cette fois, c'est une console portable… un choix encore plus étonnant compte tenu des habitudes des joueurs.
Valve avait sûrement à l'esprit l'énorme succès remporté par Nintendo et sa Switch, console hybride qui se branche à la télévision, mais peut aussi être avec soi, en vacances, dans les transports… partout ! Le Steam Deck se devait donc d'adopter une approche similaire et même si beaucoup de joueurs s'en servent comme d'un mini-PC d'appoint pour jouer sans déranger personne à proximité, le caractère nomade est un atout indiscutable.
La machine est surtout arrivée au meilleur des moments alors que les joueurs en ont de plus en plus ras le bol de la gourmandise de Windows. Pire, le spectre des restrictions matérielles de Windows 11 faisait trembler autant les joueurs que leur budget. Valve a d'ailleurs bien senti le coup : la sortie du Steam Deck allait de pair avec le lancement de SteamOS, un système dérivé de Linux, plus léger et plus adapté à une console portable et son écran de sept pouces.
La suite, vous la connaissez : le succès est cette fois au rendez-vous et le Steam Deck a même ouvert un nouveau marché dans lequel tentent de débouler divers fabricants tels ASUS, Lenovo, MSI, Zotac… avec une réussite, inégale.
Aujourd'hui, quatre ans donc après le lancement du Steam Deck, aucun de ces concurrents n'a réellement convaincu. Les produits proposés sont intéressants, mais Valve dispose encore d'une longueur d'avance avec un Steam Deck qui est sans équivalent en termes de puissance/confort/prix.
Plutôt qu'un remplaçant… une augmentation ?
Une domination telle que Valve ne ressent absolument pas le besoin de sortir une console pour remplacer le Steam Deck, pour le faire évoluer. Les performances sont certes moins élevées que la plupart des autres consoles, mais le tarif aussi est bien plus abordable. Sans que l'on puisse parler de véritable remplaçante, en novembre 2023, une version du Steam Deck avec dalle OLED est venue ajuster les choses et proposer le confort supplémentaire demandé par les joueurs.
Sur le marché, il n'y a pour ainsi dire aucune console à ce niveau de prix et ce n'est pas avec la dramatique hausse des tarifs DRAM/NAND que les choses vont aller dans le bon sens. D'ailleurs, Valve elle-même est en difficulté pour trouver les composants nécessaires à la production du Steam Deck sans faire valser les étiquettes de prix. Bien plus que la sortie d'une potentielle console succédant au Steam Deck, c'est la disponibilité de celui-ci qui contrarie.
En effet, après la disparition logique des modèles LCD, annoncée par Valve, ce sont les versions OLED qui sont en rupture de stock sur la boutique officielle. Il ne fait aucun doute que l'inflation sur les DRAM/NAND est en cause, mais Valve refusait jusqu'à présent de parler de nouveaux tarifs. Sur la boutique française, les trois modèles LCD 256 Go, OLED 512 Go et OLED 1 To n'ont pas bougé.
Alors que les mots « ruptures de stock » restent de mise depuis quelques jours, les premiers échos d'un changement de prix viennent d'Asie. Le site Komodo évoque ainsi des prix en hausse moyenne, de 8 %. Au Japon, on parle de 17,7 % de hausse pour la version OLED 512 Go et de 15 % pour la OLED 1 To. En Corée du Sud, on parle de respectivement 7 % et 6 % de hausse alors qu'à Taïwan, les écarts sont encore plus faibles : 0,5 % et 2,3 % d'inflation.
Notez toutefois que les tarifs pratiqués à Hong-Kong n'ont pas bougé sur les derniers jeux. De fait, même si les prix européens changeront certainement un jour, il est bien difficile de savoir quand et dans quelles proportions.