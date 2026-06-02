Il ne reste que quatre semaines à Valve pour lancer sa Steam Machine si la société tient à ne pas être en retard sur le planning qu’elle a annoncé en fin d’année dernière et qu'elle a répété à plusieurs reprises.

Un planning qui dit que le mini-PC des créateurs du Steam Deck doit sortir au cours du premier semestre 2026. Alors, bien sûr, il en est qui ne croient plus à la sortie de ladite machine, surtout depuis la très forte hausse du prix du Steam Deck : la console portable a tout de même pris plus de 30 % pour son retour en stock après des semaines de rupture.