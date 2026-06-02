Une question de jours ou une question de semaines ? Tout porte à croire que le lancement de la Steam Machine de Valve est imminent.
À défaut d’avoir des informations officielles de la part de Valve, de nombreux utilisateurs scrutent la moindre publication afin de repérer un indice donnant des précisions sur le lancement prochain du mini-PC de la firme américaine.
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Le guide de bienvenue déjà déployé
Il ne reste que quatre semaines à Valve pour lancer sa Steam Machine si la société tient à ne pas être en retard sur le planning qu’elle a annoncé en fin d’année dernière et qu'elle a répété à plusieurs reprises.
Un planning qui dit que le mini-PC des créateurs du Steam Deck doit sortir au cours du premier semestre 2026. Alors, bien sûr, il en est qui ne croient plus à la sortie de ladite machine, surtout depuis la très forte hausse du prix du Steam Deck : la console portable a tout de même pris plus de 30 % pour son retour en stock après des semaines de rupture.
À côté de ces pessimistes, il y a ceux qui y croient dur comme fer. Ces derniers cherchent d’ailleurs le moindre indice auquel s’accrocher. La trouvaille de Brad Lynch devrait leur donner du baume au cœur. Il a effectivement remarqué une mise à jour très intéressante du Steam backend : le guide de bienvenue des nouveaux détenteurs de Steam Machine a été déployé.
Un guide qui, comme son nom l’indique, doit permettre d’accueillir les clients nouvellement détenteurs de Steam Machine afin qu’ils utilisent leur mini-PC dans les meilleures conditions.
Une annonce avant la fin du mois ?
Afin de remettre les choses dans le contexte, il faut savoir que le guide prévu pour le Steam Controller a été déployé le 1ᵉʳ avril dernier, soit très exactement 27 jours avant que Valve ne fasse l’annonce officielle de sa manette de jeu.
Cette annonce est intervenue le 28 avril dernier pour une commercialisation effective quelques jours plus tard, le 4 mai pour être tout à fait précis. Si Valve s’en tient à un calendrier sensiblement identique, cela pourrait donc nous amener à un lancement autour de la fin du mois de juin, voire au tout début du mois de juillet.
Rappelons cependant que Valve a récemment déclaré ne pas avoir beaucoup de contrôle sur les facteurs qui retardent le lancement de la Steam Machine. Des facteurs sans doute liés aux prix de certains composants clés (RAM, SSD) et à la capacité de l’entreprise américaine à sécuriser des approvisionnements fiables. Un point à ne pas négliger quand on pense au Steam Controller.
Il ne faut effectivement pas oublier que malgré un prix de 99 dollars/euros, la manette de Valve s’est trouvée en rupture quasi immédiate le jour de son lancement et que, depuis, un système de réservation a été mis en place par Valve… mais que nous attendons toujours la moindre livraison en France.