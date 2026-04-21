Le casque de réalité virtuelle Steam Frame est sans doute un cas un peu à part dans la mesure où Valve a maintes fois vanté sa capacité à fonctionner de manière autonome et ses contrôleurs dédiés.

En revanche, Steam Machine et Steam Controller sont intimement liés. La première doit prendre place dans le salon afin que le jeu vidéo PC soit plus proche que jamais de la télévision. Tandis que le second en est le complément presque indispensable : il fait également office de souris (via ses deux pads tactiles) et son dongle sans-fil est directement intégré à la Steam Machine afin de gérer jusqu'à quatre Steam Controller.