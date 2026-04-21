Pas encore visionnable, la vidéo unboxing uploadée par Valve laisse à penser que le lancement est maintenant imminent.
Annoncées simultanément en novembre dernier, les Steam Machine, Steam Frame et Steam Controller semblent être indissociables. Alors, forcément, quand une vidéo unboxing signée Valve déboule sur SteamDB pour introduire la nouvelle manette de jeu, on rêve d’un lancement à grande échelle.
Le Steam Controller bientôt en « unboxing »…
Le casque de réalité virtuelle Steam Frame est sans doute un cas un peu à part dans la mesure où Valve a maintes fois vanté sa capacité à fonctionner de manière autonome et ses contrôleurs dédiés.
En revanche, Steam Machine et Steam Controller sont intimement liés. La première doit prendre place dans le salon afin que le jeu vidéo PC soit plus proche que jamais de la télévision. Tandis que le second en est le complément presque indispensable : il fait également office de souris (via ses deux pads tactiles) et son dongle sans-fil est directement intégré à la Steam Machine afin de gérer jusqu'à quatre Steam Controller.
De ce fait, si on peut envisager un lancement dédié pour le Steam Frame, on imagine assez mal Valve commercialiser le Steam Controller sans distribuer en même temps la Steam Machine. Alors, forcément, le Net s’emballe quand un certain Brad Lynch indique sur la plateforme X.com que Valve a uploadé une vidéo au titre tout sauf équivoque.
… et la Steam Machine prête à suivre ?
Brad Lynch n’a pas d’information particulière à communiquer en plus, mais le nom de la vidéo et sa méthode de diffusion ne laissent guère de place au doute : un lancement est imminent.
Non, ne cherchez pas à la visionner, la vidéo en question n’est pas réellement disponible. Baptisée « steam_controller_unboxing_2026 », elle a simplement été uploadée par quelqu’un de chez Valve : un téléversement réalisé pas plus tard qu’hier. Elle a ensuite été très rapidement remarquée sur les bases de données SteamDB et… Vous en savez maintenant autant que nous.
Gageons simplement qu’un tel téléversement est le signe d’une publication prochaine et que, de fil en aiguille, cela conduise Valve à bientôt annoncer un lancement pour ce qui est, sans aucun doute, le matériel PC le plus scruté à l’heure actuelle. Malgré diverses rumeurs, rappelons que Valve continue à parler d’une sortie au cours du premier semestre 2026.